9 activités gratuites ou moins de 26 $ à Montréal qui méritent une place dans ton week-end
Sortie de filles « olé olé », aventure en nature, bonne bouffe et bien plus sont au programme!
Le temps d'organiser ton week-end à Montréal est arrivé, et si tu es en manque d'inspiration, on a neuf suggestions d'activités gratuites ou à 25 $ et moins à mettre à ton horaire pour profiter de ce que la métropole a à offrir. Évidemment, il y a des sorties excitantes comme l'expérience immersive inspirer de l'univers d'Harry Potter qui débarque en ville, mais si tu veux respecter un budget, we got you.
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Besoin de te laisser aller lors d'une soirée cliente? De relaxer en faisant un bricolage? De cocher des items de ta bucket list en visitant des incontournables de la ville? Dans cette liste, il y en a pour tous les goûts et toutes les humeurs, alors apprête-toi à passer une belle fin de semaine en ville.
Te sucrer le bec au Marché Atwater
Prix : Accès et activités gratuits, nourriture et boissons à vendre sur place
Quand : Le samedi 28 mars 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Marché Atwater - 138, av. Atwater, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le temps d'une journée, le Marché Atwater se transforme en cabane à sucre urbaine alors que tire sur neige, vins, bières, liqueurs, mocktails et autres produits à l'érable seront à l'honneur dans une atmosphère festive. Spectacles, musique, animations, jeux géants, structures gonflables, ainsi que danses, seront également de la partie.
Accessibilité : Assessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à un atelier créatif gratuit
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 29 mars 2026, de 13 h à 16 h
Adresse : Chez Ernest - Comptoir de curiosités - 6596, rue St-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une fois par mois, le resto-bar Chez Ernest invite les artistes de tous les niveaux à exprimer leur créativité en bonne compagnie. Tu peux apporter ton matériel et une boîte remplie de fournitures est aussi offerte sur place en cas de besoin.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Aller à une dégustation keto gratuite à Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 28 mars 2026, de 10 h à 16 h
Adresse : Keto épicerie Montréal - 7586, rue St-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu consommes des aliments de la diète cétogène ou aimerais en savoir plus sur ce qui est offert en la matière dans les épiceries spécialisées? Sache que Keto Épicerie Montréal organise des dégustations, dont une qui aura lieu ce samedi. Tu pourras goûter à des desserts, à de la pizza et découvrir les lieux si c’est ta première fois.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Aller au Salon National de la Femme à Montréal
Prix : 17,25 $ en admission générale, 28,74 $ pour le forfait deux jours et gratuit pour les enfants 0 à 12 ans
Quand : Du vendredi 27 mars au dimanche 29 mars 2026
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Magasinage, défilés de mode, transformations beauté gratuites, démos culinaires et bien plus encore : voilà ce qui t’attend au Salon National de la Femme. Alors, si tu te cherchais une activité à faire entre filles ce week-end, ne manque pas cet événement!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à une soirée digne de Magic Mike
Prix : 25 $ en prévente, 30 $ à la porte (si disponible)
Quand : Le samedi 28 mars 2026, de 20 h à 23 h
Adresse : Electric Avenue - 1476, rue Crescent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d'une soirée un peu olé olé? La troupe Magic Male Revue débarque au club Electric Avenue sur la rue Crescent à Montréal ce samedi. Cette soirée réservée aux dames promet un spectacle glamour offert dans une ambiance festive, séduisante et pleine d’énergie!
Accessibilité : L'entrée n'est pas accessible aux fauteuils roulants.
Découvrir l’exposition Racines créatives au Livart
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au dimanche 26 avril 2026
Adresse : Livart - 3980, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition rassemble huit artistes issu.e.s de la communauté afro-descendante qui explorent les liens entre culture, identité et création à travers différentes disciplines, offrant une expérience immersive et engagée qui met en dialogue design, art et enjeux sociaux.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Créer des objets mignons dans un atelier DIY
Prix : À partir de 8,99 $
Quand : Tous les jours de 11 h à 23 h
Adresse : Miu Miu Workshop - 4038, boul. Dorchester O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu as envie d'une activité tranquille? Tu peux participer à des ateliers créatifs, comme la fabrication de bougies, la personnalisation d’accessoires ou la création d’objets décoratifs, avec plusieurs options à moins de 25 $ qui permettent de tester l’expérience sans trop dépenser.
Aller tester des bagels gourmands chez Bbagels
Prix : À partir de 9,99 $ par bagels, environ 15 $ pour les bagels garnis
Quand : Du mardi au dimanche, de 9 h à 18 h
Adresse : Bbagels - 945, av. Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette adresse bien connue propose des bagels plus gros que ceux auxquels tu as l’habitude, et qui viennent avec des « schmears », soit des trempettes à base de fromage à la crème offrant des combinaisons de saveurs telles que oignons verts et zeste de citron, cornichon à l’aneth ou miel, ail et jalapeño. Mais le clou du spectacle, ce sont ceux remplis de garnitures cuite à l’intérieur du bagel, comme œufs, bacon et fromage, poulet marinara avec pesto et fromage, viande fumée avec patate et choucroute, ou encore des versions sucrées comme Nutella, banane, fraise et guimauve. Miam!
Aller voir les papillons à l'Insectarium de Montréal
Prix : À partir de 25,50 $ (18,50 $ pour les résident.e.s de la CMM)
Quand : Du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h (fermé le lundi)
Adresse : Insectarium de Montréal - 4581, rue Sherbrooke Est., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu n'as pas visité l'insectarium depuis des années, c'est le moment! Alors que le printemps est plutôt un second hiver au Québec, ce lieu te plonge littéralement dans l'été en t'invitant dans l'univers des insectes avec des galeries inspirées de leur habitat. Le clou, c’est le Grand Vivarium, où tu peux observer des papillons et autres bestioles évoluer presque en liberté. C’est à la fois fascinant, éducatif et différent du classique resto-ciné!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.