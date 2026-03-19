Ce nouveau lieu de spectacles complètement WOW à Montréal est aussi sexy qu'impressionnant
Tes soirées spectacles s’annoncent des plus « glamour »!
Il fut une époque où les Montréalaises et Montréalais en quête de liberté artistique, de rencontres et d’effervescence culturelle pouvaient se rassembler au Caf’Conc’ (Café-Concert), un concept européen mettant de l'avant des soirées mêlant bonne bouffe, musique et spectacle. Niché au cœur du Marriott Montréal Château Champlain, ce lieu culte ayant ouvert ses portes dans le cadre de l’Expo 67 est réservé aux événements privés depuis sa fermeture au début des années 1990, mais 2026 marque son grand retour sur la scène nocturne de la métropole.
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Grands rideaux de velours rouge bordeaux, balcons ornés de moulures, murs enjolivés d'œuvres d'art : le lieu séduit par son ambiance glamour qui évoque une époque révolue, mais c’est sa programmation, aussi moderne que sexy, qui risque d’attirer une nouvelle génération d’adeptes de spectacles intimes.
Dès le 16 avril, la programmation te propose des soirées divisées en trois thématiques distinctes : Comédie Club, Cabaret et Célébrités.
Rita Baga sera à l'animation des soirées Cabaret du Caf'Conc'.Izabelle Bee | Narcity Québec
Du côté de l'humour, tu peux t'attendre à des noms comme Pascale Marineau, Colin Boudrias, Émile Khoury, Tranna Wintour, Andrew Khoury, Douaa Kachache, Justine Philie, Neev, Anne-Sarah Charbonneau, Eddy King et Liliane Blanco-Binette.
Puis, les représentations de style Cabaret offrent des têtes d'affiche comme Rita Baga (à l’animation), David Latulippe, Redgee, Sasha Baga, The Foxy Lexxi Brown, Sébastien Gagné, Renee Wilkin, Naomi, Kiara, Miami Minx et Frédérick Gosselin, dans des performances pensées pour stimuler l’imaginaire.
Et il ne faut pas oublier les soirées où les vedettes sont à l'honneur, avec notamment Martine St-Clair, qui propose une expérience plus intime, centrée sur la voix et l’émotion.
La salle de spectacle glamour du Caf'Conc'. Izabelle Bee | Narcity Québec
Côté expérience sur place, le Caf’Conc’ ne se limite pas au spectacle. Un service de bar est offert avec des cocktails signatures, et certaines représentations en formule cabaret permettent aussi de commander des plats à partager directement à ta table. La carte propose surtout des options de type bouchées pour accompagner la soirée, et peut varier selon les spectacles.
Si tu veux prolonger l’expérience avant ou après le spectacle, tu peux aussi te tourner vers les restaurants du Marriott Château Champlain. Le Lloyd propose une cuisine élégante mettant en valeur les produits locaux avec des influences internationales, tandis que la Terrasse Belvu offre une ambiance ensoleillée avec une vue sur Montréal et une cuisine d’inspiration méditerranéenne (ouverte de façon saisonnière).
Pour l’accès à la salle, tu peux généralement entrer une heure avant le début du spectacle. Après la représentation, il est possible de prendre le temps de terminer ce que tu as commandé avant de quitter.
Bref, le Caf’Conc’ propose un retour entre humours, performances plus audacieuses et ambiance feutrée. Ça pourrait bien devenir l'une des destinations incontournables de la ville, et tu ne veux pas manquer ça!
Caf’Conc’ à Montréal
Prix : À partir de 35 $ à 55 $, selon les soirées
Quand : Dès le 16 avril 2026
Adresse : Caf’Conc’ - 1050, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC