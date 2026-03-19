Ce nouveau lieu de spectacles complètement WOW à Montréal est aussi sexy qu'impressionnant

Tes soirées spectacles s’annoncent des plus « glamour »!

La salle de spectacle du Caf'Conc'. Droite : Une performance de cabaret.

Un lieu de spectacles complètement WOW est nouvellement ouvert au public à Montréal.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Il fut une époque où les Montréalaises et Montréalais en quête de liberté artistique, de rencontres et d’effervescence culturelle pouvaient se rassembler au Caf’Conc’ (Café-Concert), un concept européen mettant de l'avant des soirées mêlant bonne bouffe, musique et spectacle. Niché au cœur du Marriott Montréal Château Champlain, ce lieu culte ayant ouvert ses portes dans le cadre de l’Expo 67 est réservé aux événements privés depuis sa fermeture au début des années 1990, mais 2026 marque son grand retour sur la scène nocturne de la métropole.

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Grands rideaux de velours rouge bordeaux, balcons ornés de moulures, murs enjolivés d'œuvres d'art : le lieu séduit par son ambiance glamour qui évoque une époque révolue, mais c’est sa programmation, aussi moderne que sexy, qui risque d’attirer une nouvelle génération d’adeptes de spectacles intimes.

Dès le 16 avril, la programmation te propose des soirées divisées en trois thématiques distinctes : Comédie Club, Cabaret et Célébrités.

Rita Baga sur la sc\u00e8ne du Caf'Conc'.

Rita Baga sera à l'animation des soirées Cabaret du Caf'Conc'.
Izabelle Bee | Narcity Québec

Du côté de l'humour, tu peux t'attendre à des noms comme Pascale Marineau, Colin Boudrias, Émile Khoury, Tranna Wintour, Andrew Khoury, Douaa Kachache, Justine Philie, Neev, Anne-Sarah Charbonneau, Eddy King et Liliane Blanco-Binette.

Puis, les représentations de style Cabaret offrent des têtes d'affiche comme Rita Baga (à l’animation), David Latulippe, Redgee, Sasha Baga, The Foxy Lexxi Brown, Sébastien Gagné, Renee Wilkin, Naomi, Kiara, Miami Minx et Frédérick Gosselin, dans des performances pensées pour stimuler l’imaginaire.

Et il ne faut pas oublier les soirées où les vedettes sont à l'honneur, avec notamment Martine St-Clair, qui propose une expérience plus intime, centrée sur la voix et l’émotion.

La salle de spectacle du Caf'Conc'.

La salle de spectacle glamour du Caf'Conc'.
Izabelle Bee | Narcity Québec

Côté expérience sur place, le Caf’Conc’ ne se limite pas au spectacle. Un service de bar est offert avec des cocktails signatures, et certaines représentations en formule cabaret permettent aussi de commander des plats à partager directement à ta table. La carte propose surtout des options de type bouchées pour accompagner la soirée, et peut varier selon les spectacles.

Si tu veux prolonger l’expérience avant ou après le spectacle, tu peux aussi te tourner vers les restaurants du Marriott Château Champlain. Le Lloyd propose une cuisine élégante mettant en valeur les produits locaux avec des influences internationales, tandis que la Terrasse Belvu offre une ambiance ensoleillée avec une vue sur Montréal et une cuisine d’inspiration méditerranéenne (ouverte de façon saisonnière).

Pour l’accès à la salle, tu peux généralement entrer une heure avant le début du spectacle. Après la représentation, il est possible de prendre le temps de terminer ce que tu as commandé avant de quitter.

Bref, le Caf’Conc’ propose un retour entre humours, performances plus audacieuses et ambiance feutrée. Ça pourrait bien devenir l'une des destinations incontournables de la ville, et tu ne veux pas manquer ça!

Caf’Conc’ à Montréal

Prix : À partir de 35 $ à 55 $, selon les soirées

Quand : Dès le 16 avril 2026

Adresse : Caf’Conc’ - 1050, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC

Site Internet du Caf’Conc’

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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