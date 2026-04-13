13 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 10 mai
Prépare ta liste d'épicerie!
Faire l’épicerie au Costco, c’est souvent une question de perspective : les formats sont plus imposants et le total grimpe vite, mais le prix réel devient souvent plus intéressant quand on le ramène à la quantité. Et avec les rabais qui changent régulièrement, certains produits deviennent encore plus compétitifs que leurs équivalents dans les épiceries du Québec. Voici donc les offres à surveiller du 13 avril au 10 mai.
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Pour t’aider à y voir clair sans sortir ta calculatrice à chaque fois, on a converti les prix en coût par portion. C’est une façon simple de comparer avec ce que tu achètes d’habitude et de repérer rapidement les options les plus avantageuses.
Café Mélange maison ou Mélange français - Van Houtte
Capsules de café Van Houtte en rabais au Costco.
Prix : 43,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 11 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,55 $ / capsule
Ta machine Keurig roule tous les jours? Ce genre de format peut vite faire une différence sur le budget café. Le paquet de 80 capsules tombe à 43,99 $, ce qui ramène le prix à environ 55 cents par tasse après le rabais de 11 $. Entre le mélange maison et le mélange français, ça te laisse le choix selon l’intensité que tu préfères, tout en évitant de payer le prix plein pour un produit que tu utilises probablement sur une base régulière.
Barres de dessert glacées - Kit Kat
Barres de dessert glacées Kit Kat en rabais au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,75 $ / barre
Le format de 20 barres glacées Kit Kat passe à 14,99 $, ce qui fait descendre le prix à environ 0,75 $ chacune après le rabais de 4 $. C’est le genre de boîte qui peut facilement rester au congélateur pour dépanner quand tu as envie de quelque chose de sucré, sans avoir à sortir de la maison.
Frittatas aux blancs d’œufs et épinards - Veggies Made Great
Frittatas Veggies Made Great aux épinards en rabais au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 5 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,75 $ / frittata
Il n'est pas toujours évident de trouver des options rapides qui ne soient pas trop lourdes pour les matins pressés. Ce paquet de 20 frittatas aux blancs d’œufs et épinards offre des portions qui se réchauffent vite et qui peuvent autant servir pour déjeuner que comme collation protéinée dans la journée, surtout si tu veux éviter de cuisiner chaque fois.
Ravioli à la carbonara - Scoiattolo
Ravioli carbonara Scoiattolo en rabais au Costco.
Prix : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,43 $ / 100 g
Pour un repas qui se prépare en quelques minutes sans passer par une sauce à faire soi-même, ces raviolis à la carbonara peuvent dépanner. Le duo de paquets totalisant 908 g revient à 12,99 $ après le rabais, ce qui fait environ 1,43 $ par 100 g. C’est le genre de produit prêt à cuire qui peut simplifier un souper de semaine, surtout quand tu as envie de quelque chose d’un peu plus riche sans y consacrer trop de temps.
Saucisses de poulet féta et épinards - Connie’s Kitchen
Saucisses de poulet Connie’s Kitchen féta et épinards en rabais au Costco.
Prix : 13,49 $ plutôt que 16,99 $, soit 3,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,23 $ / 100 g
Si tu veux changer des saucisses classiques, cette version au poulet avec féta et épinards apporte un profil un peu différent sans compliquer le repas. Ça se prête autant à un souper rapide avec des légumes qu’à un wrap, selon ce que tu as sous la main.
Hot dogs Juicy Jumbos - Schneiders
Hot dogs Juicy Jumbos Schneiders en rabais au Costco.
Prix : 11,99 $ plutôt que 15,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,67 $ / 100 g
C’est le genre de produit qui part vite dès que la saison des BBQ approche. Avec deux paquets totalisant 1,8 kg pour 11,99 $, le prix descend à environ 0,67 $ par 100 g après le rabais. Tu as ainsi une option économique pour nourrir plusieurs personnes sans trop dépenser.
Pâtes biologiques variées - Di Martino
Pâtes biologiques Di Martino en rabais au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,33 $ / 100 g
Difficile de se tromper avec un format comme celui-là si tu passes régulièrement à travers des pâtes dans la semaine. Pour 9,99 $, tu repars avec 3 kg au total, ce qui fait descendre le prix à environ 0,33 $ par 100 g après le rabais.
Riz à grains longs - Minute Rice
Riz à grains longs Minute Rice en rabais au Costco.
Prix : 8,49 $ plutôt que 10,99 $, soit 2,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,28 $ / 100 g
Quand tu cuisines souvent des plats simples, comme des bols, des sautés ou des protéines avec accompagnements rapides, ce type de riz devient vite un incontournable. Le format de 3 kg tombe à 8,49 $, ce qui ramène le prix à environ 0,28 $ par 100 g avec le rabais appliqué.
Burgers à base de plantes - Beyond Meat
Burgers Beyond Meat à base de plantes en rabais au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais
Prix par unité : 1,87 $ / burger
Si tu cherches une alternative végétale qui se rapproche du goût et de la texture du bœuf, ce format de huit galettes Beyond Meat est en rabais intéressant en ce moment. Le prix descend à 14,99 $ après une réduction de 4 $, ce qui revient à moins de 2 $ par burger, un coût plus bas que ce qu’on voit souvent pour ce type de produit.
Barres tendres au yogourt - Quaker
Barres tendres Quaker au yogourt en rabais au Costco.
Prix : 14,49 $ plutôt que 18,99 $, soit 4,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 0,36 $ / barre
Entre les lunchs, les collations d’après-midi ou les sorties rapides, ce type de boîte peut se vider plus vite qu’on pense. Avec 40 barres pour 14,49 $, c'est une option simple à garder sous la main quand tu as besoin de quelque chose de rapide à emporter.
Bouchées miniatures noix de coco et chocolat noir - Unreal
Bouchées Unreal noix de coco et chocolat noir en rabais au Costco.
Prix : 12,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 5 $ de rabais
Prix par unité : Environ 2,99 $ / 100 g
Si tu aimes les collations sucrées et la noix de coco, ce sac de bouchées Unreal peut facilement combler tes fringales. Le format de 435 g tombe à 12,99 $ avec le rabais, ce qui donne environ 2,99 $ par 100 g.
Barres protéinées Builders - Clif
Barres protéinées Clif Builders en rabais au Costco.
Prix : 21,49 $ plutôt que 26,99 $, soit 5,50 $ de rabais
Prix par unité : Environ 1,19 $ / barre
Que ce soit après un entraînement ou juste pour éviter de te ramasser sans collation dans la journée, ce type de barres protéinées peut être pratique à garder sous la main. Considérant le prix habituel des barres protéinées à l’unité, cette option peut valoir la peine si tu en consommes régulièrement et que tu veux en avoir en réserve sans payer le plein prix chaque fois.
Café en grains saveur noisette et vanille - Zavida
Café en grains Zavida noisette et vanille en rabais au Costco.
Prix : 18,99 $ plutôt que 23,99 $, soit 5 $ de rabais
Prix par unité : Environ 2,09 $ / 100 g
Ce sac de 907 g revient à 18,99 $ après le rabais de 5 $, soit environ 2,09 $ par 100 g. Ça peut être une alternative intéressante si tu veux varier tes cafés à la maison avec quelque chose d’un peu plus doux et parfumé, tout en gardant le contrôle sur la préparation.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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