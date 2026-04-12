Ce produit de beauté populaire est 40 % moins cher chez Costco qu'en pharmacie

Attention aux fans de maquillage!

La façade d'un Costco.

Costco vend ce produit de beauté populaire jusqu’à 40 % moins cher qu’en pharmacie.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

Une visite au Costco réserve souvent de petites surprises, alors que les aubaines et trouvailles apparaissent et disparaissent régulièrement des tablettes. Justement, un fixateur bien connu des adeptes de beauté attire l’attention au moment d'écrire ces lignes à l'entrepôt grâce à un format au prix avantageux.

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La brume fixatrice Infallible de L’Oréal Paris, devenue virale sur les réseaux sociaux pour sa tenue longue durée, est offerte en version jumbo à 24,99 $. Ce spray est conçu pour fixer le maquillage en quelques secondes seulement, avec une promesse de tenue pouvant aller jusqu’à 36 heures, tout en résistant au transfert et à l’humidité.

Infallible de L\u2019Or\u00e9al Paris au Costco.

La brume fixatrice Infallible de L’Oréal Paris est offerte en format économique au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

La formule est aussi pensée pour offrir un fini léger, sans effet collant, avec une brume fine qui sèche rapidement sur la peau.

Ce qui rend cette trouvaille particulièrement intéressante, c’est le format. Alors qu’une bouteille régulière de 75 ml se vend 20,99 $ chez Jean Coutu, et que la version de 150 ml est affichée à 32,96 $ sur Amazon, celle repérée chez Costco à 24,99 $ offre un prix nettement inférieur. Concrètement, payer 24,99 $ chez Costco plutôt que 32,96 $ sur Amazon permet d’économiser environ 7,97 $, soit près de 24 % de rabais.

Comparé au prix en pharmacie, l’écart est encore plus frappant : à 20,99 $ pour 75 ml chez Jean Coutu, il faudrait débourser environ 41,98 $ pour obtenir 150 ml, alors que le format jumbo est à 24,99 $ chez Costco, ce qui représente une économie d’environ 16,99 $, soit près de 40 % de rabais.

Pour les personnes qui cherchent à rentabiliser leurs essentiels beauté sans compromettre la performance, ce format économique vaut clairement le détour, surtout considérant la popularité du produit et son prix habituel ailleurs.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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