13 adolescents arrêtés après une bagarre violente au Quartier Dix30 : ce qu'on sait

« Le SPAL sonne la fin de la récréation. »

Des adolescents lors d'événements violents au Quartier Dix30. Droite : Une voiture du SPAL.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a procédé à l'arrestation de 13 mineurs.

Service de police de l'agglomération de Longueuil | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé à l'arrestation de 13 mineurs en lien avec des événements violents survenus en avril dernier, à Brossard, et les images sont assez troublantes.

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Attention, cet article contient du contenu qui pourrait être perturbant pour certain.es lecteur.trices.

« LE SPAL SONNE LA FIN DE LA RÉCRÉATION », peut-on lire dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux du corps policier ce mercredi matin. On apprend que, le 18 avril dernier, vers 17 h 30, dans le secteur du Quartier Dix30, une violente bagarre a éclaté entre plusieurs adolescents et adolescentes.

Sur les images floutées, on voit plusieurs jeunes s'asséner des coups de poing et de pied entre eux, tandis que d'autres semblent utiliser un objet contondant.

À la suite d'une importante opération du service de police, douze perquisitions ont été menées et treize jeunes hommes ont été arrêtés. Neuf d'entre eux sont âgés de 16 ans, tandis que les quatre autres ont 15 ans. Les arrestations ont été effectuées dans le cadre du projet Connexion, une initiative du SPAL.

En partageant cette vidéo, le SPAL fait un appel à témoins et invite toute personne détenant des informations en lien avec les suspects apparaissant dans la vidéo à communiquer avec la ligne Info-Azimut au 450-646-8500.

L'enquête est toujours en cours.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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