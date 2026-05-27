13 adolescents arrêtés après une bagarre violente au Quartier Dix30 : ce qu'on sait
« Le SPAL sonne la fin de la récréation. »
Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé à l'arrestation de 13 mineurs en lien avec des événements violents survenus en avril dernier, à Brossard, et les images sont assez troublantes.
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« LE SPAL SONNE LA FIN DE LA RÉCRÉATION », peut-on lire dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux du corps policier ce mercredi matin. On apprend que, le 18 avril dernier, vers 17 h 30, dans le secteur du Quartier Dix30, une violente bagarre a éclaté entre plusieurs adolescents et adolescentes.
Sur les images floutées, on voit plusieurs jeunes s'asséner des coups de poing et de pied entre eux, tandis que d'autres semblent utiliser un objet contondant.
À la suite d'une importante opération du service de police, douze perquisitions ont été menées et treize jeunes hommes ont été arrêtés. Neuf d'entre eux sont âgés de 16 ans, tandis que les quatre autres ont 15 ans. Les arrestations ont été effectuées dans le cadre du projet Connexion, une initiative du SPAL.
En partageant cette vidéo, le SPAL fait un appel à témoins et invite toute personne détenant des informations en lien avec les suspects apparaissant dans la vidéo à communiquer avec la ligne Info-Azimut au 450-646-8500.
L'enquête est toujours en cours.