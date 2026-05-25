Un virement allant jusqu'à 200$ sera versé à plusieurs Québécois en juin

Ça, c'est en plus du versement prévu par le fédéral!

De l'argent canadien. Droite : La première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Le gouvernement Fréchette a annoncé un versement unique allant jusqu'à 200$ pour plusieurs Québécois en juin.

Narcity Québec, Christine Fréchette | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement Fréchette a annoncé ce lundi 25 mai une série de mesures pour alléger le fardeau financier de la population. Parmi celles-ci, une touche particulièrement des millions de ménages : un montant forfaitaire pouvant atteindre 200 $, accordé aux personnes admissibles au crédit d'impôt pour solidarité.

À lire également : Québec supprime la TVQ de plusieurs produits en épicerie et pharmacie et voici quoi savoir

C'est ce qu'a confirmé lors d’une conférence de presse tenue dans une épicerie Metro de Sherbrooke, en Estrie, la première ministre Christine Fréchette, qui, pour l’occasion, était notamment accompagnée du ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

Ce versement spécial pour l'épicerie et l'énergie sera distribué automatiquement par Revenu Québec à compter du 4 juin prochain. Aucune demande n'est nécessaire de la part des personnes concernées, indique-t-on.

Le montant accordé varie selon la composition du ménage :

  • 100 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale;
  • 150 $ pour un couple sans enfant;
  • 200 $ pour un couple avec enfants (peu importe leur nombre).

Au total, cette aide représente 335 millions de dollars non récurrents pour l'année en cours, dont bénéficieront quelque 3,5 millions de Québécois et de Québécoises, parmi lesquels 295 000 familles avec enfants.

En additionnant ce versement spécial au montant maximal du crédit d'impôt pour solidarité, un couple avec deux enfants pourra recevoir jusqu'à 2 110 $ en 2026.

Cette aide ponctuelle s'inscrira également en complément du versement fédéral annoncé dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Combinées, ces deux aides permettraient de couvrir jusqu'à 84 % de la hausse du panier d'épicerie pour un couple avec deux enfants, souligne le gouvernement.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé deux autres initiatives : l'abolition permanente de la TVQ sur certains produits alimentaires et d'hygiène courante, qui entrera en vigueur le 15 juillet ; et une réduction d'environ 50 $ appliquée automatiquement sur le renouvellement des droits d'immatriculation pour les véhicules à essence, hybrides et diesel, dès septembre.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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