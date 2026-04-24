Allocation canadienne pour l’épicerie : On sait quand elle sera versée et combien tu auras
Le dépôt se fait automatiquement, en plus! 💸
Le gouvernement fédéral vient de confirmer la date exacte du premier versement supplémentaire lié à l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) : ce sera en juin prochain et les montants varient selon ta situation.
À lire également : Impôts : Voici les pénalités qui te guettent si tu ne paies pas à temps au Québec
Il faut dire d’entrée de jeu que ce premier versement agit un peu comme un avant-goût de l’allocation présentée en janvier dernier. Il s’agit d’un dépôt unique équivalant à 50 % du crédit pour la TPS/TVH de l’année de prestations 2025-2026, souligne le gouvernement canadien.
Ce montant vient ainsi mettre la table à l’arrivée de la nouvelle allocation, qui remplacera officiellement ce crédit dès le 3 juillet prochain.
Combien recevras-tu lors du dépot unique de l'ACEBE?
Le montant dépend de ton revenu et de ta situation familiale. Voici deux scénarios concrets annoncés par le gouvernement :
- Une personne seule avec un revenu net de 25 000 $ recevra 267 $ le 5 juin. Ajouté à la bonification annuelle de 136 $ prévue pour 2026-2027, ça représente un total de 402 $ supplémentaires par rapport à avant.
- Une famille de quatre personnes avec un revenu net de 40 000 $ recevra 533 $ le 5 juin, plus 272 $ en bonification annuelle, pour un gain total de 805 $.
Sur l’ensemble de 2026, en incluant ce versement supplémentaire et les nouveaux montants trimestriels bonifiés, une famille de quatre pourrait toucher jusqu’à 1 890 $ annuellement, et une personne seule, jusqu’à 950 $.
Est-ce que tu es admissible?
Si tu as produit ta déclaration de revenus de 2024 et que tu étais admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026, tu devrais recevoir le versement automatiquement dès le 5 juin.
Le gouvernement précise qu’aucune démarche n’est nécessaire pour obtenir ce dépôt.
Pour l’ACEBE, certains critères s’appliquent. Tu dois être une personne résidente du Canada aux fins de l’impôt, avoir au moins 19 ans ou répondre à certaines conditions si tu es plus jeune, et produire ta déclaration de revenus de 2025, même si tu n’as généré aucun revenu.
Au total, plus de 12 millions de ménages au pays sont visés par cette mesure.
Et ensuite?
Dès le 3 juillet, l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels prendra officiellement le relais du crédit pour la TPS/TVH.
Les versements seront faits chaque trimestre et bonifiés de 25 % pour les cinq prochaines années, en fonction de ta déclaration de revenus de 2025.
Voici le calendrier des prochains dépôts :
- 3 juillet 2026 (juillet, août, septembre)
- 5 octobre 2026 (octobre, novembre, décembre)
- 5 janvier 2027 (janvier, février, mars)
- 5 avril 2027 (avril, mai, juin)
Pour tout savoir sur l'allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Régime de rentes du Québec : le calendrier complet des versements à ne pas manquer en 2026 ›
- Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 8 prestations et crédits d'impôt pour les aînés du Québec versés en mai 2026 ›
- 6 crédits d’impôt et prestations que les célibataires du Québec peuvent toucher en mai 2026 ›
- Voici 7 crédits d'impôt et prestations gouvernementales versés aux Québécois en mai 2026 ›
- Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir ›