Allocation canadienne pour l’épicerie : On sait quand elle sera versée et combien tu auras

Le dépôt se fait automatiquement, en plus! 💸

De l'argent canadien.

On en sait plus sur quand et combien les gens recevront avec l'allocation canadienne pour l’épicerie.

Engin Yavuz | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement fédéral vient de confirmer la date exacte du premier versement supplémentaire lié à l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) : ce sera en juin prochain et les montants varient selon ta situation.

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Il faut dire d’entrée de jeu que ce premier versement agit un peu comme un avant-goût de l’allocation présentée en janvier dernier. Il s’agit d’un dépôt unique équivalant à 50 % du crédit pour la TPS/TVH de l’année de prestations 2025-2026, souligne le gouvernement canadien.

Ce montant vient ainsi mettre la table à l’arrivée de la nouvelle allocation, qui remplacera officiellement ce crédit dès le 3 juillet prochain.

Combien recevras-tu lors du dépot unique de l'ACEBE?

Le montant dépend de ton revenu et de ta situation familiale. Voici deux scénarios concrets annoncés par le gouvernement :

  • Une personne seule avec un revenu net de 25 000 $ recevra 267 $ le 5 juin. Ajouté à la bonification annuelle de 136 $ prévue pour 2026-2027, ça représente un total de 402 $ supplémentaires par rapport à avant.
  • Une famille de quatre personnes avec un revenu net de 40 000 $ recevra 533 $ le 5 juin, plus 272 $ en bonification annuelle, pour un gain total de 805 $.

Sur l’ensemble de 2026, en incluant ce versement supplémentaire et les nouveaux montants trimestriels bonifiés, une famille de quatre pourrait toucher jusqu’à 1 890 $ annuellement, et une personne seule, jusqu’à 950 $.

Est-ce que tu es admissible?

Si tu as produit ta déclaration de revenus de 2024 et que tu étais admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026, tu devrais recevoir le versement automatiquement dès le 5 juin.

Le gouvernement précise qu’aucune démarche n’est nécessaire pour obtenir ce dépôt.

Pour l’ACEBE, certains critères s’appliquent. Tu dois être une personne résidente du Canada aux fins de l’impôt, avoir au moins 19 ans ou répondre à certaines conditions si tu es plus jeune, et produire ta déclaration de revenus de 2025, même si tu n’as généré aucun revenu.

Au total, plus de 12 millions de ménages au pays sont visés par cette mesure.

Et ensuite?

Dès le 3 juillet, l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels prendra officiellement le relais du crédit pour la TPS/TVH.

Les versements seront faits chaque trimestre et bonifiés de 25 % pour les cinq prochaines années, en fonction de ta déclaration de revenus de 2025.

Voici le calendrier des prochains dépôts :

  • 3 juillet 2026 (juillet, août, septembre)
  • 5 octobre 2026 (octobre, novembre, décembre)
  • 5 janvier 2027 (janvier, février, mars)
  • 5 avril 2027 (avril, mai, juin)

Pour tout savoir sur l'allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, c'est par ici.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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