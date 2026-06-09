Allocation famille : Les parents du Québec recevront 127 $ de plus en juillet

Un petit coup de pouce automatique pour la rentrée! 🎒

Une famille qui marche.

Les parents du Québec recevront 127 $ de plus en juillet avec le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires de l'Allocation-Famille.

Sonya Etchison | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les familles québécoises qui bénéficient de l'Allocation famille auront une bonne surprise dans leur compte bancaire en juillet 2026 : un versement supplémentaire de 127 $ par enfant, sous forme de Supplément pour l'achat de fournitures scolaires, administré par Retraite Québec.

À lire également : Régime de rente du Québec : Jusqu'à 2 400 $ t'attendent ce mois-ci et voici quand

Ce supplément constitue une aide ponctuelle destinée à soutenir les familles dans l'achat du matériel scolaire dont leurs enfants ont besoin à l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027.

Pour y avoir droit, il faut déjà recevoir l'Allocation famille du gouvernement du Québec et avoir au moins un enfant âgé entre 4 et 16 ans au 30 septembre 2026.

Bonne nouvelle : il n'y a aucun formulaire à compléter, aucune demande à soumettre. Le montant de 127 $ sera versé automatiquement le 2 juillet prochain, en même temps que le paiement habituel de l'Allocation famille, et ce, peu importe le revenu du ménage.

Par ailleurs, la fréquentation d'un établissement scolaire n'est pas une condition requise. C'est l'âge de l'enfant et non son statut d'élève qui détermine l'admissibilité. Les parents d'enfant encore à la garderie y ont donc droit.

Pour les familles dont un enfant reçoit le supplément pour personne handicapée, l'admissibilité s'étend jusqu'à l'âge de 17 ans.

En situation de garde partagée, le montant est réparti également entre les deux parents, soit 63,50 $ chacun par enfant, à condition que l'enfant passe entre 40 % et 60 % de son temps chez chacun d'eux.

Ce supplément est versé une fois par année et n'est pas imposable. Il est indexé annuellement, ce qui explique d'ailleurs la légère hausse de 3 $ par rapport à l'an dernier.

Si ce n'est pas encore fait, il est conseillé de s'inscrire au dépôt direct auprès de Retraite Québec pour s'assurer de recevoir le versement sans délai.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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