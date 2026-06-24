7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir en juillet
Ça ne peut que faire du bien à ton portefeuille!
Que ce soit de la part de Revenu Québec, Retraite Québec ou l’Agence du revenu du Canada (ARC), plusieurs personnes célibataires pourraient empocher plusieurs centaines, voire des milliers de dollars en juillet prochain, grâce à diverses prestations et crédits d’impôt. En cette période où tout coûte cher, cet argent ne peut qu’être le bienvenu dans ton compte en banque.
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Qui plus est, certains de ces montants ont été revus à la hausse en fonction de ta déclaration de revenus de 2025. Si tu n’as pas encore produit ta déclaration cette année, il n’est pas trop tard pour le faire.
Pour savoir si tu as droit aux divers versements prévus le mois prochain, pense à consulter ton espace Mon dossier pour les citoyens sur le site de Revenu Québec, ainsi que Mon dossier pour les particuliers sur celui de l’Agence du revenu du Canada.
Voici les crédits et prestations à venir au cours des prochaines semaines.
Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels
À compter de juillet 2026, le nouveau Crédit canadien remplace l'ancien crédit pour la TPS/TVH. Cette aide financière non imposable s'adresse aux ménages à faible ou moyen revenu, que tu aies travaillé ou non au cours de l'année.
Pour y avoir droit, tu dois résider au Canada aux fins de l'impôt, être âgé d'au moins 19 ans et respecter les seuils de revenu établis. À titre d'exemple, une personne seule sans enfant doit avoir un revenu familial net rajusté de 60 012 $ ou moins, selon sa déclaration de revenus de 2025.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, les montants maximaux sont de 679 $ pour une personne célibataire, de 890 $ pour une personne mariée ou en union de fait, ainsi que de 234 $ par enfant admissible de moins de 19 ans.
Les paiements sont versés tous les trois mois. L'Agence du revenu du Canada (ARC) envoie un avis précisant le montant accordé ainsi que les dates de versement. Les personnes inscrites au dépôt direct reçoivent automatiquement les sommes dans leur compte bancaire.
Prochaine date de versement : le 3 juillet.
Pour plus d'informations sur l'ACEBE, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Ce programme fédéral a pour objectif de soutenir les familles dans les dépenses liées à l'éducation et au développement de leurs enfants. Pour y être admissible, il faut fournir une preuve de naissance et être la personne principalement responsable des soins et de l'éducation d'un enfant âgé de moins de 18 ans.
Le montant accordé varie en fonction de l'âge de l'enfant et du revenu familial. Dans certains cas, l'aide peut dépasser 8 000 $ par année.
Par exemple, les familles dont le revenu net est inférieur à 38 237 $ en 2025 pourraient recevoir jusqu'à :
- 8 157 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans, soit environ 679,75 $ par mois;
- 6 883 $ par année pour un enfant âgé de 6 à 17 ans, soit environ 573,58 $ par mois.
Les versements diminuent progressivement lorsque le revenu familial dépasse ce seuil.
En situation de garde partagée, chaque parent reçoit la moitié du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive. Le calcul est effectué en fonction du revenu familial net rajusté de chacun et chacune.
Date de versement : 20 juillet
Pour plus d'informations sur l'ACE, c’est par ici.
Allocation famille
L'inscription à l'Allocation famille se fait automatiquement lors de la déclaration de naissance d'un enfant auprès du Directeur de l'état civil. Toutefois, les personnes qui adoptent un enfant, immigrent au Québec ou obtiennent leur citoyenneté doivent présenter une demande pour recevoir cette aide.
Le montant versé est établi en fonction du revenu familial déclaré et n'est pas imposable.
Admissibilité : les familles admissibles ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans qui résident avec elles.
Montant : variable selon la situation familiale et peut atteindre 4 145 $ par année pour les familles monoparentales dont le salaire est de moins de 60 000 $ annuellement.
En situation de garde partagée, chaque parent continue d'être admissible à l'Allocation famille lorsque le temps de garde se situe entre 40 % et 60 %. Les versements sont alors partagés entre les deux parents. Après une séparation, le montant est recalculé en fonction de la nouvelle situation familiale et du revenu de chaque parent.
Date du versement : 2 juillet, le prochain est prévu le 1er octobre
Pour plus d'informations sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Supplément pour l’achat de fournitures scolaires
Il s’agit d’un coup de pouce financier non imposable offert aux familles pour les aider à couvrir les frais liés à l’achat de fournitures scolaires.
Cette aide est destinée aux personnes qui reçoivent l’Allocation famille du gouvernement du Québec et qui ont un ou des enfants âgés de 4 à 16 ans au 30 septembre 2026.
Elle est versée en même temps que l'Allocation famille de Retraite Québec. Cette année, le montant est de 127 $, et ce, peu importe ton revenu familial.
En cas de garde partagée (40-60), chaque parent qui reçoit la moitié du supplément en même temps, soit 63,50 $ chaque pour l'année scolaire 2026 -2027.
Date du versement : 2 juillet
Pour plus d'informations sur le Supplément pour l’achat de fournitures scolaires, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Les personnes dont le revenu est considéré comme modeste par Revenu Québec recevront un avis de détermination indiquant le montant du crédit d'impôt pour solidarité auquel elles ont droit pour la période de juillet 2026 à juin 2027.
Le mode de versement varie selon le montant accordé :
- Si tu as droit à 240 $ ou moins, tu recevras un seul versement pour toute la période;
- Si ton crédit se situe entre 241 $ et 799 $, les paiements seront effectués tous les trois mois;
- Si le crédit dépasse 800 $, tu auras des versements mensuels jusqu'en juin 2027.
Pour une personne vivant seule, le revenu maximal admissible est fixé à 64 545 $. L'admissibilité et le montant accordé dépendent toutefois de la situation familiale au 31 décembre 2025.
Date du versement : 3 juillet
Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme s’adresse aux personnes à faible revenu qui consacrent une part trop importante de leur budget au logement, selon Revenu Québec.
L’allocation-logement est offerte aux personnes seules, aux couples et aux familles. Pour y avoir droit, plusieurs critères sont pris en compte, dont le revenu, le coût du loyer et la composition de ton ménage.
Selon ta situation financière, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Les versements sont effectués pendant les cinq premiers jours de chaque mois, de juin à septembre 2026. Un nouveau calcul sera ensuite effectué pour la période allant d’octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations sur le programme, c’est par ici.
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est une aide financière fédérale destinée aux personnes qui occupent un emploi, mais dont le revenu demeure sous certains seuils établis.
Le programme comprend deux volets : une prestation de base pour les personnes admissibles ainsi qu'un montant supplémentaire destiné aux personnes en situation de handicap. L'admissibilité est déterminée automatiquement à partir de la déclaration de revenus.
Voici les montants prévus en 2026 :
- Les personnes seules sans enfant pourraient recevoir jusqu'à 1 665 $ par année si leur revenu net est de 27 392 $ ou moins;
- Les familles pourraient avoir droit à un montant maximal de 2 869 $ par année lorsque leur revenu familial net ne dépasse pas 31 251 $;
- Les personnes admissibles en situation de handicap pourraient recevoir jusqu'à 860 $ supplémentaires par année, peu importe leur situation familiale.
Lorsque le revenu dépasse ces seuils, l'aide diminue graduellement. Pour être admissible, il faut également avoir gagné au moins 3 000 $ en revenu de travail au cours de l'année.
Les versements effectués en juillet, en octobre et en janvier représentent seulement 50 % du montant annuel estimé. Le reste est calculé lors de la production de la déclaration de revenus, en fonction du revenu réel de l'année.
Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire. Les personnes admissibles qui ont produit leur déclaration de revenus reçoivent automatiquement les paiements.
Date du versement : 10 juillet
Pour en savoir plus sur l'ACT, c'est par ici.
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