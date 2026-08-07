Ce produit de beauté très apprécié est 38 % moins cher chez Costco qu'au Walmart
Attention aux adeptes de maquillage et de « dupes »!
Certaines trouvailles du Costco permettent d'en avoir plus pour son argent sur des produits déjà populaires, et c'est exactement le cas de cette base de maquillage de e.l.f. Reconnue comme une alternative abordable du Hydro Grip Primer de MILK Makeup, elle est offerte dans un format exclusif qui revient moins cher que le même tube vendu seul chez d'autres détaillants.
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Repéré à 29,99 $, le duo comprend un tube jumbo de 75 ml ainsi qu'un format voyage de 15 ml, pour un total de 90 ml de produit. La formule est conçue pour hydrater la peau tout en créant une base adhérente qui aide le maquillage à tenir plus longtemps, avec un fini lumineux.
Le duo Power Grip Primer et fixateur e.l.f. à vendre au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ce qui distingue cette trouvaille, c'est la quantité offerte pour le prix. Sur Amazon, le tube jumbo de 75 ml est affiché à 30,96 $, alors que le Costco vend le même format accompagné d'un tube supplémentaire de 15 ml pour 29,99 $. Autrement dit, tu paies environ 0,97 $ de moins tout en obtenant 15 ml de produit en plus.
À titre de comparaison, la base Power Grip en format régulier de 24 ml est vendue 12,97 $ chez Walmart. Pour obtenir un volume équivalent à celui du duo Costco, il faudrait acheter près de quatre tubes réguliers, pour un coût d'environ 48,64 $. Le format repéré chez Costco revient donc à près de 18,65 $ de moins, soit une économie d'environ 38 %.
Pour les personnes qui utilisent ce primer au quotidien ou qui voulaient l'essayer sans payer le prix de la version haut de gamme qui l'a inspiré, ce format exclusif au Costco représente une option particulièrement intéressante.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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