Ce produit de beauté très apprécié est 38 % moins cher chez Costco qu'au Walmart

Attention aux adeptes de maquillage et de « dupes »!

La façade d'un Costco.

Costco offre un format économique d'un produit de beauté très populaire.

Elliott Cowand Jr | Dreamstime
Éditrice Junior

Certaines trouvailles du Costco permettent d'en avoir plus pour son argent sur des produits déjà populaires, et c'est exactement le cas de cette base de maquillage de e.l.f. Reconnue comme une alternative abordable du Hydro Grip Primer de MILK Makeup, elle est offerte dans un format exclusif qui revient moins cher que le même tube vendu seul chez d'autres détaillants.

À lire également : Costco offre des parfums populaires de marque avec des économies allant jusqu'à 54 %

Repéré à 29,99 $, le duo comprend un tube jumbo de 75 ml ainsi qu'un format voyage de 15 ml, pour un total de 90 ml de produit. La formule est conçue pour hydrater la peau tout en créant une base adhérente qui aide le maquillage à tenir plus longtemps, avec un fini lumineux.

Duo Power Grip Primer et fixateur de maquillage e.l.f. sur le site de Costco. Le duo Power Grip Primer et fixateur e.l.f. à vendre au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Ce qui distingue cette trouvaille, c'est la quantité offerte pour le prix. Sur Amazon, le tube jumbo de 75 ml est affiché à 30,96 $, alors que le Costco vend le même format accompagné d'un tube supplémentaire de 15 ml pour 29,99 $. Autrement dit, tu paies environ 0,97 $ de moins tout en obtenant 15 ml de produit en plus.

À titre de comparaison, la base Power Grip en format régulier de 24 ml est vendue 12,97 $ chez Walmart. Pour obtenir un volume équivalent à celui du duo Costco, il faudrait acheter près de quatre tubes réguliers, pour un coût d'environ 48,64 $. Le format repéré chez Costco revient donc à près de 18,65 $ de moins, soit une économie d'environ 38 %.

Pour les personnes qui utilisent ce primer au quotidien ou qui voulaient l'essayer sans payer le prix de la version haut de gamme qui l'a inspiré, ce format exclusif au Costco représente une option particulièrement intéressante.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
costcotrouvailles costcoproduits de beauté
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Costco offre un ensemble de 45 contenants pour les lunchs pour 59% moins cher qu'au Walmart

Ne marche pas, cours!

Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon

Pas question de payer le double pour le même produit ménager! 🫧🤯

Cette crème a une note de 4,6/5 et coûte 54 % moins cher chez Costco qu’en pharmacie

Allô les soins pour la peau à prix réduit!

Ce produit de beauté populaire est 40 % moins cher chez Costco qu'en pharmacie

Attention aux fans de maquillage!

Métro de Montréal : Il n'y aura QUE des vieux trains sur la ligne verte et voici pourquoi

... et ils sont 11 fois moins fiables que les Azur! 🫠

Sécurité de la vieillesse : Tu peux recevoir jusqu’à 827 $ ce mois-ci et voici quand

Avec l’âge viennent les prestations généreuses! 💰

Donald Trump insulte les Canadiens dans un discours à Vegas : Voici ce qu'il a (encore) dit

Il n'a pas fini de parler de nous... 😬

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 9 $ et c'est un « must » pour organiser ta cuisine

Avoir une place pour chaque chose? OUI!

Le nouveau Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion est ouvert et ça fait déjà fureur (VIDÉOS)

Il y avait déjà une centaine de personnes en file pour entrer ce matin! 😲

Best Buy fait un méga solde au Québec et voici 7 items avec des rabais de 120 $ minimum

400 $ de rabais sur un MacBook, ça se prend bien! 🤑

Cette petite ville est la destination parfaite pour un « road trip » d'automne au Québec

Les couleurs, la bouffe, le spa : cet endroit a tout pour toi. 🍂✨

4 prestations et crédits d'impôt pour les célibataires du Québec en août 2026

Ça ne peut que faire du bien à ton porte-monnaie! 💰

Voici quand les candidats d'Occupation Double Panama seront enfin dévoilés

OD Panama : le compte à rebours est officiellement commencé. 🔥✨

Les ventes du café où Ariana Grande est allée à Montréal ont explosé

Ils ont même renommé un café en son honneur. ☕️