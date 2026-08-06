Donald Trump insulte les Canadiens dans un discours à Vegas : Voici ce qu'il a (encore) dit
Il n'a pas fini de parler de nous... 😬
Donald Trump a plus d'une flèche à son arc. Le président des États-Unis en a lancé une autre en direction du Canada lors d'un discours prononcé à Las Vegas, ce mercredi 5 août. Une chose est certaine : il en avait long à dire, notamment sur son « amour » des tarifs douaniers.
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Lors d'un rassemblement au Red Rock Resort de Las Vegas, au Nevada, le locataire de la Maison-Blanche vantait les initiatives de son administration visant à réduire le fardeau fiscal de la population, notamment en éliminant les taxes sur les pourboires, durant un discours-fleuve.
C'est alors qu'il s'est lancé dans une tirade sur son amour des droits de douane.
« Vous vous souvenez que je disais toujours que les droits de douane étaient mon mot préféré? J'adore les droits de douane », a-t-il lancé à la foule.
« J'adore les droits de douane, n'est-ce pas? Pendant des années, nous nous sommes fait avoir par les droits de douane imposés contre nous par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, tout le monde, même le Canada. Le Canada est désagréable », a-t-il poursuivi, sous les applaudissements et les rires de la foule.
Il a ensuite renchéri en affirmant que « les gens pensent que le Canada est gentil, mais il est méchant ».
« J'aime les Canadiens et les Canadiennes, mais [le pays] est désagréable », a ajouté Donald Trump, avant de s'en prendre au premier ministre Mark Carney, qualifiant également son leadership de « désagréable » (« nasty », en anglais).
Rappelons que depuis son retour à la Maison-Blanche, en janvier 2025, Donald Trump a multiplié les offensives tarifaires contre plusieurs partenaires des États-Unis, dont le Canada. Depuis, une guerre commerciale est en cours.
Le mois dernier, il a notamment signé trois décrets présidentiels imposant des droits de douane supplémentaires de 50 % sur quelque 400 produits canadiens. Ces nouvelles surtaxes doivent entrer en vigueur le 19 août.