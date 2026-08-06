Donald Trump insulte les Canadiens dans un discours à Vegas : Voici ce qu'il a (encore) dit

Il n'a pas fini de parler de nous... 😬

Donald Trump.

Dans un discours tenu à Las Veag le 5 août dernier, Donald Trump a à nouveau insulté les Canadiens.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Donald Trump a plus d'une flèche à son arc. Le président des États-Unis en a lancé une autre en direction du Canada lors d'un discours prononcé à Las Vegas, ce mercredi 5 août. Une chose est certaine : il en avait long à dire, notamment sur son « amour » des tarifs douaniers.

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Lors d'un rassemblement au Red Rock Resort de Las Vegas, au Nevada, le locataire de la Maison-Blanche vantait les initiatives de son administration visant à réduire le fardeau fiscal de la population, notamment en éliminant les taxes sur les pourboires, durant un discours-fleuve.

C'est alors qu'il s'est lancé dans une tirade sur son amour des droits de douane.

« Vous vous souvenez que je disais toujours que les droits de douane étaient mon mot préféré? J'adore les droits de douane », a-t-il lancé à la foule.


« J'adore les droits de douane, n'est-ce pas? Pendant des années, nous nous sommes fait avoir par les droits de douane imposés contre nous par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, tout le monde, même le Canada. Le Canada est désagréable », a-t-il poursuivi, sous les applaudissements et les rires de la foule.

Il a ensuite renchéri en affirmant que « les gens pensent que le Canada est gentil, mais il est méchant ».

« J'aime les Canadiens et les Canadiennes, mais [le pays] est désagréable », a ajouté Donald Trump, avant de s'en prendre au premier ministre Mark Carney, qualifiant également son leadership de « désagréable » (« nasty », en anglais).

Rappelons que depuis son retour à la Maison-Blanche, en janvier 2025, Donald Trump a multiplié les offensives tarifaires contre plusieurs partenaires des États-Unis, dont le Canada. Depuis, une guerre commerciale est en cours.

Le mois dernier, il a notamment signé trois décrets présidentiels imposant des droits de douane supplémentaires de 50 % sur quelque 400 produits canadiens. Ces nouvelles surtaxes doivent entrer en vigueur le 19 août.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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