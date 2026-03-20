Le Canada chute dans le classement mondial du bonheur et est même battu par les États-Unis
Serais-tu plus heureux si tu vivais aux États-Unis, toi? 👀
« Il est où, le bonheur, il est où? » Force est de constater qu’il est de moins en moins au Canada, selon le Rapport mondial sur le bonheur 2026 rendu public ce mercredi. Le pays de l’érable glisse à la 25e place du classement des nations les plus heureuses au sur Terre et est battu par les États-Unis.
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Ce recul n’est pas anodin. Le Canada occupait encore la 18e position l’an dernier, et surtout, il n’avait jamais quitté le top 20 depuis la création du classement du Centre de recherche sur le bien-être de l’Université d’Oxford.
Encore plus frappant : en 2015, le pays se classait au 5e rang mondial. Depuis, le Canada recule presque chaque année.
C’est d’ailleurs la première fois que les États-Unis surpassent le bonheur canadien, alors que le pays de l’Oncle Sam arrive à la 23e place du palmarès.
Il est où, le pays le plus heureux au monde? Pour une neuvième année de suite, c’est la Finlande qui trône au sommet, devant d’autres pays nordiques, dont l’Islande, le Danemark, la Suède et la Norvège.
Baisse du bonheur chez les moins de 25 ans
Le rapport met en lumière une baisse importante du bien-être chez les moins de 25 ans, autant au Canada qu’aux États-Unis. Le niveau de satisfaction de vie des jeunes des pays anglophones et d'Europe occidentale a chuté de manière significative au cours de la dernière décennie.
Un facteur revient constamment, soit l’emprise des réseaux sociaux, selon le rapport. Une utilisation intensive, notamment plusieurs heures par jour, est associée à un niveau de bien-être plus faible, en particulier chez les adolescentes.
Les données montrent que les jeunes qui passent cinq heures ou plus par jour sur les réseaux sociaux rapportent une satisfaction de vie plus basse que ceux qui les utilisent moins.
À l’inverse, les personnes qui limitent leur utilisation à moins d’une heure par jour affichent les niveaux de bien-être les plus élevés.
Les chercheurs pointent aussi du doigt les plateformes axées sur les contenus visuels et les algorithmes, qui favorisent les comparaisons sociales et peuvent nuire à l’estime de soi.
Classement du Canada et des États-Unis au fil des années
- 2012
- Canada — 5e place
- États-Unis — 11e place
- 2013
- Canada — 6e place
- États-Unis — 17e place
- 2014
- Canada — 6e place
- États-Unis — 17e place
- 2015
- Canada — 5e place
- États-Unis — 15e place
- 2016
- Canada — 6e place
- États-Unis — 13e place
- 2017
- Canada — 7e place
- États-Unis — 14e place
- 2018
- Canada — 7e place
- États-Unis — 18e place
- 2019
- Canada — 9e place
- États-Unis — 19e place
- 2020
- Canada — 11e place
- États-Unis — 18e place
- 2021
- Canada — 14e place
- États-Unis — 19e place
- 2022
- Canada — 15e place
- États-Unis — 16e place
- 2023
- Canada — 13e place
- États-Unis — 15e place
- 2024
- Canada — 15e place
- États-Unis — 15e place
- 2025
- Canada — 18e place
- États-Unis — 24e place
- 2026
- Canada — 25e place
- États-Unis — 23e place
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