8 prestations et crédits d'impôt pour les aînés du Québec versés en mai 2026
Il n'y a pas d'âge pour recevoir des sommes gouvernementales! 🤑
Pour les aîné.e.s québécois.e.s, mai s'annonce comme un mois financièrement actif. L'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et Retraite Québec prévoient, comme d'habitude, des versements ce mois-ci — dont plusieurs s'adressent spécifiquement aux personnes âgées de la province.
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Certaines de ces aides financières arrivent automatiquement dans ton compte, sans démarche de ta part; d'autres demandent une inscription préalable.
Tu peux suivre tes versements ou vérifier ton admissibilité depuis Mon dossier pour les particuliers (ARC) ou Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Le RRQ est un régime public qui garantit un revenu mensuel à vie à toute personne ayant travaillé et cotisé au Québec. Il est possible d'y accéder dès 60 ans, mais le montant versé sera réduit. À l'inverse, chaque année de report après 65 ans fait grimper la rente — elle atteint son niveau maximal à 72 ans.
À savoir si tu as 65 ans ou plus et que tu travailles encore : tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ. Ton employeur fera de même.
Pour y être admissible, il faut avoir cotisé au moins un an et avoir déclaré un revenu de travail supérieur à 3 500 $ annuellement.
Montants mensuels maximaux :
- À 60 ans (rente réduite à 64 %) : 964,90 $
- À 65 ans (rente complète à 100 %) : 1 507,65 $
- À 72 ans (rente bonifiée à 158,8 %) : 2 394,15 $
Date du versement : 29 mai
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Versée mensuellement aux Canadien.ne.s à partir de 65 ans, la Pension de la Sécurité de la vieillesse n'est pas liée à ton historique d'emploi. Les montants sont réindexés chaque trimestre selon l'inflation. La hausse enregistrée pour la période d'avril à juin 2026 est de 0,1 %.
Dans la majorité des cas, Service Canada s'occupe de l'inscription de façon automatique. Si tu approches des 65 ans sans avoir eu de nouvelles à ce sujet, mieux vaut communiquer avec eux pour éviter de rater des versements.
Il est également possible de repousser le début des paiements jusqu'à 70 ans pour obtenir une rente mensuelle plus élevée de façon permanente.
Montants maximaux pour le trimestre d'avril à juin 2026 :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $/mois (revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $/mois (revenu 2024 inférieur à 154 196 $)
Date du versement : 27 mai
Tout ce qu'il faut savoir sur la Pension de la Sécurité de la vieillesse.
Crédit d'impôt pour la solidarité
Ce crédit provincial, géré par Revenu Québec, est conçu pour soutenir les ménages à revenus modestes. Si ta déclaration de revenus 2024 a été produite et que tu as reçu un avis de détermination, ton montant pour la période de juillet 2025 à juin 2026 est déjà fixé.
La fréquence à laquelle tu reçois ce crédit varie selon le total auquel tu as droit :
- 240 $ ou moins : un versement unique en juillet 2025
- Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels, dont un ce mois-ci
- 800 $ et plus : versements mensuels jusqu'en juin 2026
Pour l'année d'imposition 2024, une personne seule doit afficher un revenu de 63 259 $ ou moins pour être admissible.
Date du versement : 5 mai
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti est une aide financière non imposable destinée aux personnes de 65 ans et plus qui reçoivent la PSV et dont les revenus sont peu élevés. Il est recalculé chaque trimestre afin de tenir compte de l'inflation.
Pour y avoir accès, il faut :
- Avoir 65 ans ou plus
- Vivre au Canada
- Recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse
- Avoir un revenu annuel inférieur au seuil applicable selon ta situation familiale
Selon que tu sois seul.e, en couple avec un.e conjoint.e qui touche aussi la SV, ou en couple avec un.e partenaire non admissible à la SV, le versement mensuel peut se situer entre environ 667 $ et 1 110 $.
Date du versement : 27 mai
L'Allocation
Tu as entre 60 et 64 ans et ton ou ta conjoint.e reçoit à la fois la SV et le SRG? L'Allocation est une prestation fédérale non imposable créée pour les couples à faible revenu où l'un.e des deux partenaires n'est pas encore admissible à la SV.
Idéalement, la demande doit être soumise entre 6 et 11 mois avant ton 60e printemps. Mais si tu as déjà cet âge et n'as encore rien demandé, il n'est pas trop tard pour vérifier si tu y as droit.
Les conditions d'admissibilité sont les suivantes :
- Être âgé.e de 60 à 64 ans
- Habiter au Canada
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
- Avoir vécu au Canada au moins dix ans après l'âge de 18 ans
- Avoir un.e conjoint.e qui bénéficie à la fois de la SV et du SRG
- Avoir un revenu combiné annuel de moins de 41 500 $
Grâce à la réindexation trimestrielle en cours, l'Allocation peut atteindre jusqu'à environ 1 410 $/mois. Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu la reçois, elle est automatiquement transformée en Allocation au survivant.
Date du versement : 27 mai
Allocation au survivant
Tu es veuf.ve, tu as entre 60 et 64 ans et tes revenus sont modestes? L'Allocation au survivant est une prestation fédérale mensuelle non imposable destinée aux personnes dont le ou la conjoint.e est décédé.e et qui ne sont pas entré.e.s dans une nouvelle union — que ce soit par mariage ou en union de fait — depuis ce deuil.
La demande peut parfois être déposée jusqu'à 11 mois avant le 60e anniversaire. La prestation est maintenue jusqu'à 65 ans, moment où la PSV prend le relais.
Conditions d'admissibilité :
- Être veuf.ve, sans nouvelle union depuis le décès du ou de la partenaire
- Avoir un revenu annuel inférieur à 30 216 $ — au-delà, la prestation ne s'applique plus
Montant maximal : jusqu'à 1 682 $/mois, calculé en fonction des revenus de l'année précédente.
Date du versement : 27 mai
Régime canadien de soins dentaires (RCSD)
Le Régime canadien de soins dentaires est ouvert aux ménages dont le revenu familial net ne dépasse pas 90 000 $. Si tu es déjà inscrit.e, tu peux soumettre tes demandes de remboursement pour des soins buccodentaires reçus.
Ce programme fonctionne différemment des autres aides de cette liste : il n'y a pas de date de versement fixe. Les remboursements sont traités individuellement selon trois éléments : les dépenses réelles engagées, la grille tarifaire officielle du régime et ton revenu familial net ajusté.
Pour déposer une réclamation, tu auras besoin du code de demande transmis lors de ton inscription au programme.
Consulte le site fédéral pour tous les détails sur le Régime canadien de soins dentaires.
Allocation-logement
Si une trop grande part de tes revenus est absorbée par ton loyer ou le remboursement de ton hypothèque, le Programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait t'apporter un soutien concret.
Ce programme s'adresse aux personnes seules, aux couples et aux familles à faible revenu. L'admissibilité est évaluée à partir du revenu du ménage, du coût du logement et de la composition familiale.
Selon ta situation, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois. Les versements sont effectués dans les cinq premiers jours de chaque mois, d'avril à septembre 2026. Une réévaluation sera ensuite réalisée pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027.
Date du versement : dans les cinq premiers jours ouvrables de mai.
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