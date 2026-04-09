J'ai fait mes propres impôts cette année et voici ce que j'ai appris à la dure
J'ai eu l'impression d'être Pierre-Yves McSween, mais version Wish et Temu.
Mon beau-père est mort. Pourquoi je te partage ça? Parce que, comme plusieurs Québécois et Québécoises, je faisais faire mes impôts non pas par un.e comptable agréé.e, mais par le grand-père de ma fille. J’ai donc pris mon courage (et mes relevés fiscaux) à deux mains et soumis ma déclaration d’impôt comme un grand. Si tu hésites à le faire toi-même, voici à quoi t’attendre.
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D’emblée, je dois l’avouer, je suis plutôt un homme de lettres qu’un amateur de chiffres. Même qu’en toute honnêteté, je déteste les chiffres. Encore plus s’ils sont romains.
Ça me faisait donc un réel plaisir qu'un membre de la famille se porte garant chaque année pour faire le tout à ma place. Hélas! La maladie a emporté mon « comptable », non pas agréé, mais agréable.
Étant dans un processus d’achat d’une maison (lire : j'ai beaucoup de plusieurs dépenses importantes à venir), j’ai fait mon cheap et tenté d’économiser sur la visite chez un.e comptable pour faire mes impôts et ceux de ma douce moitié.
Le choix du logiciel
Bon. Déjà là, je devais faire un choix que je n’avais jamais fait depuis que je suis en âge de faire mes impôts : comment vais-je m’y prendre? Est-ce que je les fais à la mitaine ou via un logiciel homologué? Ce n’est pas comme dans Harry Potter, où la baguette te choisit.
Tu comprendras que j’ai décidé d’y aller avec un logiciel. Maintenant, lequel choisir? Il y en a en masse : ImpôtExpert, Wealthsimple Impôt, StudioTax, TaxTron ou encore TurboImpôt, pour ne nommer que ceux-ci.
J'ai finalement opté pour TurboImpôt. Et pas n’importe lequel : la version de luxe en ligne, qui me permet de faire huit déclarations. Pourquoi? Glad you asked. Parce qu’il était en promotion chez Costco le mois dernier pour la modique somme de 48,28 $, taxes incluses. À ne pas oublier qu'il faut être membre Costco pour pouvoir l'acheter.
J’ai arrêté mon choix sur TurboImpôt. Et pas n’importe lequel : la version de luxe en ligne.Narcity Québec
Le logiciel, nommé « meilleur choix 2024 » par le magazine Protégez-Vous pour faire tes impôts, se targue d’être optimal puisqu’il maximiserait les déductions et crédits d’impôt grâce, notamment, à une recherche automatique parmi plus de 400 crédits et déductions.
Allez, vendu!
Rapidité, rapidité, rapidité
Puisque je me suis arrêté sur la version en ligne, je n’avais rien à télécharger sur mon ordinateur portable. Dans la grosse boîte de TurboImpôt se cache simplement une petite carte avec un code d’accès à entrer directement sur le site Web de la plateforme.
C’est là que tu crées ton compte et que tu peux immédiatement te lancer dans le vif du sujet : ta déclaration d’impôt. Entre l’ouverture de la boîte et la création de mon compte, il s’est écoulé un gros cinq minutes.
Comment ça marche?
D’entrée de jeu, tu devras, en plus de connaître ton numéro d’assurance sociale (NAS), avoir tes informations de connexion pour accéder à la plateforme de l’Agence du revenu du Canada (ARC), soit via un partenaire de connexion (ta banque ou ta caisse), soit avec tes propres identifiants.
C’est à cette étape que tu décides si tu veux remplir manuellement tes informations fiscales ou opter pour l’importation automatique en te connectant à l’ARC.
Tu pourras ensuite fournir tout ton pédigrée à la plateforme : ta date de naissance, ton statut civil, ton lieu de résidence, si tu as acheté une maison durant l’année d’imposition, etc. Il y a vraiment toutes sortes de questions pour bien cerner ta situation fiscale.
Si tu es marié.e ou conjoint.e de fait, tu peux aussi faire la déclaration de l’autre personne. Sinon, tu peux simplement fournir son NAS et son revenu approximatif (ligne 23600 de la déclaration T1).
En optant pour l’importation automatique de mes données fiscales, je pensais m’éviter bien des tracas. Narcity Québec
Par contre, toutes les informations fiscales ne s’importent pas automatiquement. Dans mon cas, j’ai dû indiquer manuellement les dépenses liées aux frais de garde. Sinon, tout le reste y était.
Les données de mon Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et de mon compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), ouverts auprès d’une institution bancaire, étaient déjà connues du fisc. TurboImpôt les a donc importées automatiquement, mais ça pourrait être différent pour une personne qui détient des comptes ailleurs.
D’autres documents peuvent toutefois devoir être ajoutés manuellement, notamment en lien avec certains investissements, si ton portefeuille le permet.
Houston, we have un gros problème
En optant pour l’importation automatique de mes données fiscales, je pensais m’éviter bien des tracas. Or, j’étais dans le champ. Après avoir répondu aux nombreuses questions et entré toutes mes déductions, autant du côté fédéral que provincial, je me suis retrouvé avec un solde à payer d’environ 10 000 $.
Dix mille piastres. C’est beaucoup. Beaucoup trop pour un journaliste de la classe moyenne. à revenus modestes. Est-ce la faute du logiciel ou la mienne? Impossible à dire.
Par chance, en payant un petit extra de 60 $, j’ai pu upgrader mon forfait et parler au téléphone avec un conseiller de TurboImpôt. Armand, pour ne pas le nommer.
En lui donnant accès à mon écran, il a rapidement trouvé le problème : mon relevé 1, le formulaire qui sert à déclarer mes revenus d'emploi, avait mal été téléchargé et certaines données étaient erronées ou mal placées. Une chance qu’Armand était là, parce que j’aurais passé un très mauvais moment. Il en a profité pour vérifier toutes les autres données rapido presto.
En toute honnêteté, quand j’ai vu le 10 000 $, j’ai fait une petite crise de panique et mis le tout sur pause pendant cinq jours. Finalement, je dois beaucoup moins.
Un logiciel qui a du gros bon sens
J'appréhendais ma première déclaration d'impôt faite par moi-même. J'avais peur de me perdre dans les nombreux formulaires à fournir, mais ce n'était pas le cas du tout.
La plateforme est hyper simple d'usage et intuitive. Tu n'as pas à te retrouver dans divers onglets. Tout se fait étape par étape et te repère facilement, que ce soit pour retrouver une information du côté fédéral ou pour ajuster une donnée au provincial.
Je dois avouer que j'ai adoré le téléchargement automatique de mes données fiscales. Si tu te prépares bien et que tu as tous les relevés fiscaux qu'il te faux (Relevé 1, T4, T5, etc.), ce sera facile.
Je ne saurais dire si TurboImpôt est aussi simple pour les personnes qui travaillent à leur compte.
Pouvoir parler à un expert m'a aussi rassuré. Oui, j'ai dû payé 120 $ supplémentaires (60 $ par déclarations, rappelons-nous, j'ai aussi fait celle de ma femme), mais il n'y a pas de limite d'un seul appel.
Financièrement est-ce que ça vaut la peine?
C’est un pensez-y bien : avec le coût du logiciel et mon recours à Armand, qui m’a coûté 120 $ plus taxes, on arrive à une facture d’environ 190 $. Je ne sais pas combien te coûte ton ou ta comptable, mais c’est quand même cher payé pour te casser la tête par toi-même.
Cela dit, il faut le dire : si j’avais été plus attentif aux données importées automatiquement, j’aurais probablement évité de faire appel à un.e expert.e. Ça m’aurait alors coûté moins de 49 $, taxes incluses. Là, il y aurait eu une vraie économie comparativement à une visite chez un comptable.
Est-ce que je referai mes impôts par moi-même? Oui, mais pas demain matin. Comme disait mon beau-père : « Been there, done that, bought a t-shirt ». Autrement dit, je l'ai fait, je l'ai essayé, j'peux passer à autre chose. Il me reste un an encore pour me motiver à refaire le même processus.
Qui sait? Je vais peut-être y prendre goût et devenir, moi aussi, « le beau-père qui fait les impôts » de la tendre moitié de ma fille.
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