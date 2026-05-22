Les cas de maladie de Lyme ont explosé à Montréal et voici ce que tu dois savoir
Mais elle est loin d'être la région la plus touchée... 👀
Après l’hiver vient le printemps, le beau temps. C’est le retour des terrasses... et des infâmes tiques, qui reprennent leurs activités. La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM) a révélé son bilan annuel de 2025 et les chiffres sont sans équivoque : les cas de maladie de Lyme ont explosé dans la métropole et le portrait n’est pas plus vert dans le reste du Québec.
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En tout, quelque 161 cas de maladie de Lyme ont été déclarés en 2025, un niveau jamais atteint depuis le début de la surveillance épidémiologique en 2003, selon les données publiées ce jeudi 21 mai.
Selon la DRSPM, les changements climatiques « jouent un rôle important » dans cette progression, qui était jusqu'il y a encore quelques années restreintes à l'Estrie et la Montérégie.
« Des températures plus clémentes et une saison estivale plus longue favorisent la survie et la propagation des tiques, augmentant ainsi le risque d’exposition pour la population », note-t-on.
Ce qu’il faut savoir, c’est que Montréal est désignée comme une « zone à risque » seulement depuis 2024. La santé publique n’y avait alors répertorié que 29 cas.
Les régions du Québec les plus touchées en 2025
À l’échelle du Québec, les données gouvernementales compilées entre le 1er janvier et le 1er novembre 2025 font état de 859 cas confirmés ou probables au total.
Et ce n’est pas une anomalie : la hausse s'inscrit dans une tendance de fond observée depuis plusieurs années. Voici le classement des régions sociosanitaires ayant enregistré le plus grand nombre de cas entre le 1er janvier et le 1er novembre 2025, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) :
- Estrie : 385 cas
- Montréal : 161 cas
- Montérégie : 128 cas
- Outaouais : 69 cas
- Mauricie et Centre-du-Québec : 36 cas
- Laurentides : 28 cas
- Laval : 23 cas
- Lanaudière : 13 cas
- Capitale-Nationale : 9 cas
- Saguenay–Lac-Saint-Jean : 4 cas
- Chaudière-Appalaches : 4 cas
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 2 cas
- Abitibi-Témiscamingue : 1 cas
- Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1 cas
C'est quoi, la maladie de Lyme?
La maladie de Lyme est une infection bactérienne qui se transmet à l'humain par la piqûre d'une tique infectée. Au Québec, une seule espèce de tique est en cause : la tique à pattes noires, aussi connue sous le nom de tique du chevreuil.
Les tiques doivent généralement rester accrochées à un.e hôte pendant au moins 12 à 24 heures pour pouvoir transmettre l’infection.
La prévention reste le meilleur rempart contre la maladie de Lyme, rappellent les autorités sanitaires, qui recommandent d'adopter les habitudes suivantes lors de toute activité en plein air :
- Porter des vêtements longs de couleur claire pour repérer plus facilement les tiques sur les tissus
- Rester dans les sentiers balisés lors de randonnées en forêt ou en milieu naturel
- Appliquer un insectifuge à base de DEET ou d'icaridine sur les zones de peau exposées
- Inspecter soigneusement tout son corps après une sortie extérieure, en portant une attention particulière aux zones chaudes (aisselles, aines, cuir chevelu)
- Prendre une douche ou un bain dès le retour à la maison
Si une tique est détectée sur la peau, il est important de la retirer le plus rapidement possible à l'aide d'une pince fine, sans l'écraser. Par la suite, compose le 811 (Info-Santé) ou consulte un.e spécialiste en santé, c’est très fortement conseillé.
Si tu crois avoir été piqué.e par une tique lors d’activités extérieures, ton pharmacien ou ta pharmacienne peut évaluer ta situation et, selon certains critères, te prescrire un traitement préventif contre la maladie.
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