1 milliard $ pour la Coupe de la FIFA au Canada : Les contribuables québécois paieront aussi
Même s'il n'y a pas de match au Québec! 🤯
Pas une seule partie de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont un peu plus d'une douzaine seront disputés au Canada cet été, ne se jouera au Québec. Pourtant, les contribuables de la Belle Province contribueront bel et bien à la facture nationale, qui dépassera le milliard de dollars.
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C’est ce qui ressort d’une note publiée ce mercredi 20 mai par le Bureau de la directrice parlementaire du budget (DPB).
Le document, intitulé Aide financière fédérale pour la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026, fait le point sur l’ensemble des engagements gouvernementaux liés à l’organisation de la portion canadienne du tournoi international, à quelques semaines seulement du coup d’envoi prévu le 11 juin.
Le DPB estime les dépenses totales des différents paliers gouvernementaux à environ 1,066 milliard de dollars. Ce montant inclut les investissements des gouvernements provinciaux et municipaux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, où seront présentés les 13 matchs disputés au Canada. Cela représente environ 82 millions de dollars par rencontre.
De cette somme, 593 millions de dollars seront assumés par les gouvernements provinciaux et municipaux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Les 473 millions restants proviendront du gouvernement fédéral, donc de l’ensemble des contribuables du pays, y compris les Québécois et les Québécoises.
Pour les six matchs disputés à Toronto, la Ville Reine prévoit des dépenses totales de 380 millions de dollars pour l’organisation locale de l’événement, dont 149,3 millions en transferts fédéraux.
Vancouver, qui accueillera sept rencontres, estime quant à elle sa facture à 578 millions de dollars, dont 215,7 millions proviendront d’Ottawa.
82 M $ par partie, une facture dans la moyenne
Rapporté au nombre de matchs accueillis au pays, le coût estimé pour le Canada s’élève à environ 82 millions de dollars par rencontre, soit l’équivalent de 59,6 millions de dollars américains selon le taux de change d’avril 2026.
Le DPB souligne toutefois que ce montant demeure globalement comparable au niveau des dépenses publiques observées lors des précédentes éditions :
- France 1998 : 16 M$ US par partie
- Japon/Corée du Sud 2002 : 81,5 M$ US par partie
- Allemagne 2006 : 36,8 M$ US par partie
- Afrique du Sud 2010 : 73,7 M$ US par partie
- Brésil 2014 : 90,9 M$ US par partie
- Russie 2018 : 79,6 M$ US par partie
- Canada 2026 : 59,6 M$ US par partie
Montréal était en lice pour accueillir certains matchs de la Coupe du monde, mais la métropole a finalement retiré sa candidature en 2021. Le gouvernement du Québec avait alors refusé d’appuyer financièrement le projet en raison d’un risque d’explosion des coûts.
La Coupe du monde masculine de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, avec 104 parties réparties entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
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