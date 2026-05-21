Un nouveau « Lagon Tropical » débarque près de Laval et c'est digne d'un resort dans le Sud
Pas besoin de billet d'avion pour avoir l'impression d'être dans un tout-inclus! 😍
C'est l'été, il fait chaud et tu cherches désespérément un coin au bord de l'eau pour te relaxer, mais pas question de te retrouver à la piscine municipale à te faire éclabousser par des jeunes du camp de jour. C'est simple : tu veux l'ambiance des vacances dans le Sud, sans le prix du billet d'avion. Eh bien, il semblerait qu'un incontournable vienne s'ajouter à ta bucketlist, car le Super Aqua Club de Pointe-Calumet a dévoilé son nouveau Lagon Tropical et ça promet.
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Qui a dit que les parcs aquatiques au Québec étaient seulement pour les enfants? Les adultes seront servis avec cette énorme piscine chauffée avec chute d'eau, et entourée d'espaces détente parfaits pour t'évader le temps d'un instant.
Le Lagon Tropical représente un investissement de 7 millions de dollars.Projet Paysage | Courtoisie Super Aqua Club
« On voulait vraiment donner l'impression d'un resort dans le Sud », nous a confié Nadine St-Amant, présidente et propriétaire du Super Aqua Club. « On avait la piscine à vagues ou la plage, mais on voulait que les gens puissent en profiter au bord de l'eau et que ce soit accessible à tous. »
Et si tu craignais de perdre tes attractions préférées : le lagon s'installe là où se trouvait un stationnement, ce qui augmente la superficie du parc d'environ 10 % sans sacrifier une seule attraction. Un investissement de 7 millions de dollars qui, clairement, ne s'est pas fait à moitié.
Des cabanas tropicales et de nombreuses chaises longues seront aussi disponibles. Projet Paysage | Courtoisie Super Aqua Club
En plus de la zone de détente, le nouveau secteur accueillera un bar, un restaurant, un comptoir Grab & Go et une crémerie — de quoi passer la journée complète sans bouger.
Le nouveau secteur accueillera un bar, un restaurant, un comptoir Grab & Go et une crémerie.Projet Paysage | Courtoisie Super Aqua Club
Des cabanas tropicales avec service à l'emplacement seront aussi disponibles pour qui veut pousser l'expérience tout-inclus encore plus loin. Et qui dit piscine de resort, dit aussi ambiance festive : musique, animations et jeux seront de la partie.
Le parc lancera également cet été six soirées thématiques les samedis entre le 4 juillet et le 8 août, avec le Lagon Tropical et certaines attractions ouverts jusqu'à 21 h. Quoi de mieux qu'une sortie aux glissades d'eau en fin de journée — sans la cohue des grosses journées de fin de semaine?
« On a remarqué que beaucoup de visiteurs arrivaient en après-midi, mais n'avaient pas assez de temps », explique Mme St-Amant. Ces soirées s'adressent autant aux familles qu'aux groupes d'amis qui veulent une sortie estivale un peu différente.
Et si ce projet pilote se révèle concluant, les soirées pourraient bien devenir une habitude dans les prochaines années, selon la présidente. Mais une chose à la fois!
Lagon Tropical au Super Aqua Club
Quand : Ouverture du parc aquatique le 13 juin 2026
Adresse : 322, montée de la Baie, Pointe-Calumet, QC