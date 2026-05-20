8 crédits d'impôt et prestations versés aux célibataires du Québec en juin 2026
Des dépôts qui pourraient faire une vraie différence dans ton budget de juin.
Juin 2026 arrive avec son lot de versements de prestations et crédits d'impôt gouvernementaux et, si tu es célibataire, plusieurs d'entre eux sont directement accessibles selon ta situation. Qu'il s'agisse de sommes versées par l'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec ou Retraite Québec, voici ce qui pourrait atterrir dans ton compte ce mois-ci.
À lire également : Action collective contre l'ARC : certains Canadiens peuvent réclamer jusqu'à 5 200 $
Avant tout, il est utile de savoir ce que le gouvernement entend par « célibataire ». Tu es généralement considéré.e ainsi si tu n’es ni marié.e, ni en union civile, ni en couple avec un.e conjoint.e de fait avec qui tu partages ton domicile.
Autrement dit, les personnes séparées, divorcées ou veuves qui habitent seules ou uniquement avec leurs enfants entrent aussi dans cette définition, sauf exception.
Les montants varient selon ton revenu, ton âge et ta situation. Pour ne manquer aucun versement, pense à activer le dépôt direct dans ton espace Mon dossier sur les sites de l'ARC et de Revenu Québec.
Crédit d'impôt pour la solidarité
Administré par Revenu Québec, ce crédit provincial est conçu pour soutenir les ménages à revenus faibles ou modestes. Si tu le touches chaque mois, un versement devrait apparaître dans ton compte dans les cinq premiers jours de juin.
La fréquence des paiements varie selon le montant annuel total accordé :
- 800 $ ou plus : versements mensuels
- De 241 $ à 799 $ : versements trimestriels (le prochain tombe en juillet, selon tes revenus 2025)
- Moins de 241 $ : versement unique effectué en juillet 2025
Pour l'année d'imposition 2024, une personne seule doit avoir déclaré un revenu de 63 259 $ ou moins pour être admissible.
Date de versement : dans les cinq premiers jours de juin
Tous les détails sur le crédit pour la solidarité sur le site de Revenu Québec.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation fédérale non imposable versée chaque mois aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Pour plusieurs parents au Québec, elle pourrait représenter un sérieux coup de pouce pour le budget familial.
Le montant versé varie selon l’âge des enfants ainsi que le revenu familial net. Pour les familles dont le revenu est inférieur à 37 487 $, les montants maximaux actuellement offerts sont :
- Enfant de 0 à 5 ans : jusqu’à 666,41 $ par mois (7 997 $ par année)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 562,33 $ par mois (6 748 $ par année)
En situation de garde partagée avec une répartition de type 40/60, chaque parent reçoit généralement 50 % du montant calculé selon son propre revenu.
À noter qu’à partir de juillet 2026, l’Agence du revenu du Canada ajustera les paiements en fonction des revenus de 2025 déclarés dans les rapports d’impôt.
Date du prochain versement : 19 juin
Versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH
Dès le 5 juin, l'Agence du revenu du Canada (ARC) versera un paiement ponctuel aux personnes admissibles au crédit pour la TPS/TVH. Ce montant exceptionnel représente 50 % du crédit annuel reçu entre juillet 2025 et juin 2026.
Il s'agit d'une mesure de transition avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), qui remplacera ce programme à compter de juillet.
Si tu vis seul.e sans enfant à charge, tu pourrais recevoir jusqu'à 267 $. Le dépôt se fait automatiquement par virement si tu es inscrit.e au dépôt direct, ou par chèque postal dans les autres cas.
Quelques situations peuvent bloquer ou réduire le paiement : déclaration de revenus non produite, inadmissibilité au crédit en janvier 2026, paiement déjà reçu par ton ou ta conjoint.e pour la famille, ou application du montant à une dette fiscale auprès de l'ARC.
Date de versement : dès le 5 juin
Tous les détails sur le versement supplémentaire du crédit TPS/TVH sur canada.ca.
Allocation-logement
Si une portion importante de tes revenus part dans le loyer, Revenu Québec offre un coup de pouce financier grâce à l'Allocation-logement.
Ce programme provincial s'adresse notamment aux personnes seules de 50 ans et plus dont le revenu annuel ne dépasse pas 22 900 $, ainsi qu'aux familles monoparentales (seuils de 39 500 $ avec un ou deux enfants, et de 45 500 $ avec trois enfants ou plus).
Le montant accordé est proportionnel à la part du revenu consacrée au logement :
- Entre 30 % et 49 % : jusqu'à 100 $/mois (1 200 $/an)
- Entre 50 % et 79 % : jusqu'à 150 $/mois (1 800 $/an)
- 80 % ou plus : jusqu'à 170 $/mois (2 040 $/an)
La demande peut être faite en tout temps, et une demande rétroactive est possible. Revenu Québec calcule aussi l'allocation automatiquement au moment de traiter ta déclaration de revenus annuelle.
Date de versement : dans les cinq premiers jours ouvrables de juin
En savoir plus sur l'Allocation-logement sur le site de Revenu Québec.
Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)
Ce versement mensuel fédéral s'adresse aux personnes âgées de 18 à 64 ans vivant avec un handicap et dont la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées a été approuvée par l'ARC. Pour y être admissible, il faut également avoir produit sa déclaration pour l'année d'imposition 2024 et résider légalement au Canada.
La prestation peut atteindre 2 400 $ par an, soit environ 200 $ par mois, et est indexée en fonction de l'inflation. Pour une personne seule, la pleine prestation s'applique si le revenu familial net ne dépasse pas 33 000 $. Une exemption sur les revenus d'emploi est aussi prévue : les premiers 10 000 $ gagnés au travail sont exclus du calcul, ce qui permet à certaines personnes actives de conserver leur admissibilité.
Le montant maximal sera révisé en juillet 2026 pour refléter l'évolution du coût de la vie. Et bonne nouvelle : si le coût de la vie venait à diminuer, ta prestation ne serait pas réduite pour autant.
Date de versement : 18 juin
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse est un programme fédéral destiné aux personnes de 65 ans et plus ayant résidé suffisamment longtemps au Canada. Son montant n'est pas calculé en fonction des cotisations versées durant la carrière, mais selon le nombre d'années de résidence au pays.
Pour le trimestre d'avril à juin 2026, une indexation de 0,1 % a été appliquée. Voici les montants mensuels maximaux actuellement en vigueur :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 154 196 $)
Le premier versement est habituellement émis le mois suivant ton 65e anniversaire. Le paiement de juin englobe aussi le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant pour les personnes qui y sont admissibles.
Date de versement : 26 juin
Tous les détails sur la pension de la Sécurité de la vieillesse sur canada.ca.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Si tu as cotisé au RRQ tout au long de ta vie professionnelle, Retraite Québec te verse chaque mois une rente dont le montant dépend de l'âge auquel tu as choisi de la demander. Plus tu attends, plus elle est généreuse :
- Dès 60 ans (rente réduite à 64 %) : jusqu'à 964,90 $/mois
- À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $/mois
- À partir de 72 ans (bonification de 158,8 %) : jusqu'à 2 394,15 $/mois
Tu travailles encore après 65 ans? Sache que la cotisation au RRQ devient volontaire à partir de cet âge, tant pour toi que pour ton employeur.
Date de versement : 30 juin
Régime canadien de soins dentaires (RCSD)
Ce programme fédéral prend en charge une portion des frais dentaires pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Contrairement aux autres postes de cette liste, il n'existe pas de date de versement fixe : chaque remboursement est traité individuellement au moment où la réclamation est soumise.
Trois facteurs entrent en ligne de compte pour calculer le montant remboursé : les frais réels engagés, le barème tarifaire officiel du RCSD et ton revenu familial net ajusté. Pense à présenter ton code d'inscription unique à ton.ta professionnel.le de santé buccodentaire à chaque visite pour que le remboursement soit traité correctement.
D'ailleurs, la date limite pour renouveler ton adhésion au régime est le 1er juin. Si tu ne fais rien d'ici là, ta couverture s'arrête automatiquement le 30 juin et les soins reçus pendant une interruption ne sont pas remboursés.
Date de versement : selon la date de soumission de ta réclamation
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