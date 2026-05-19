Cette prestation fédérale allant jusqu'à 200 $ sera versée cette semaine
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La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) sera versée cette semaine. Grâce à ce programme fédéral, administré par l'Agence du revenu du Canada (ARC), jusqu'à 200 $ attendent les adultes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Y as-tu droit?
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Les personnes qui n'ont encore soumis aucune demande, mais qui répondaient aux critères d'admissibilité depuis le lancement du programme en juillet 2025, pourraient avoir droit à des paiements rétroactifs.
Qui est admissible à la PCPH?
Pour recevoir la PCPH, les trois conditions suivantes doivent être réunies :
- Avoir entre 18 et 64 ans;
- Être résident.e du Canada et avoir produit sa déclaration de revenus 2024;
- Avoir obtenu l'approbation de l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Les statuts acceptés comprennent la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée, l'inscription sous la Loi sur les Indiens, ou la résidence temporaire avec une présence continue au pays depuis au moins 18 mois consécutifs.
Les personnes purgeant une peine d'incarcération fédérale de deux ans ou plus ne sont généralement pas admissibles pendant leur détention, à l'exception du premier et du dernier mois de leur sentence.
Quel montant peut-on recevoir selon sa situation?
Le montant maximal annuel de la PCPH est fixé à 2 400 $, soit environ 200 $ par mois. La prestation est indexée selon l’inflation et le montant accordé varie selon le revenu net et la situation familiale.
Pour une personne seule :
- Revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins en 2024 : prestation complète;
- Jusqu’à 33 000 $ si au moins 10 000 $ proviennent d’un emploi : prestation complète maintenue;
- Réduction graduelle au-delà de ce seuil;
- Prestation réduite à 0 $ à partir de 45 000 $.
Pour un couple où une seule personne est admissible :
- Revenu familial combiné de 32 500 $ ou moins : prestation complète;
- Jusqu’à 46 500 $ si au moins 14 000 $ proviennent d’un emploi : prestation maintenue;
- Aucune prestation versée à partir de 58 500 $.
Pour un couple où les deux partenaires sont admissibles :
- Chaque personne peut recevoir jusqu’à 200 $ par mois si le revenu familial ne dépasse pas 32 500 $;
- Le seuil grimpe à 46 500 $ lorsque le ménage compte au moins 14 000 $ en revenus d’emploi;
- La prestation tombe à 0 $ à partir de 70 500 $.
Date du versement de la PCPH en mai 2026
La PCPH est versée le troisième jeudi de chaque mois. En mai, ce versement est prévu pour le 21 mai. Les bénéficiaires inscrits au dépôt direct devraient voir le montant crédité dans leur compte bancaire ce jour-là, voire dans les jours suivants selon les délais propres à leur institution financière.
Les prochaines dates de versement à retenir sont les suivantes :
- Jeudi 18 juin
- Jeudi 16 juillet
À compter de juillet 2026, les montants seront recalculés en fonction de l'inflation et des revenus déclarés en 2025. Les personnes dont la situation financière a changé au cours de cette année pourraient voir leur prestation ajustée à ce moment-là.
Comment soumettre une première demande?
Les personnes n'ayant encore jamais reçu de versement de la PCPH doivent d'abord vérifier si une lettre contenant un code d'accès à six chiffres leur a été transmise par courrier.
Ce code permet d'accéder au portail de Service Canada pour déposer une demande en ligne. Il faut avoir son numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'une preuve de statut au Canada. L'activation du dépôt direct accélère la réception des paiements.
En l'absence de lettre, la demande peut être soumise directement en ligne sur le site de Service Canada, par téléphone, par courrier ou en personne dans un centre de Service Canada. Pour tous les détails, consulter la page officielle sur Canada.ca.
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