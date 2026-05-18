Ce produit très populaire pour les cheveux coûte 47 % moins cher au Costco qu’en Pharmacie

Et tu en as pour un bon moment!

La façade d'un Costco. Droite : L'enseigne d'une pharmacie Jean Coutu.

Costco vend un produit capillaire pour un prix plus avantageux qu'en pharmacie.

JuliaDorian | Dreamstime, Jerome Cid | Dreamstime
Éditrice Junior

Quand ton horaire de lavage de cheveux ne fonctionne pas avec les sorties dans ton agenda, les shampoings secs viennent à ton secours. Par contre, le prix peut vite grimper quand on doit remplacer la bouteille régulièrement. C’est justement pourquoi cette trouvaille aperçue chez Costco pourrait intéresser les adeptes du populaire shampoing sec Batiste.

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Un ensemble de shampoings secs Batiste Original est présentement vendu en entrepôt au prix de 17,99 $. Le paquet comprend deux bouteilles de 300 ml, pour un total de 600 ml de produit.

Les ensembles de shampoings Batiste au Costco. Costco vend des ensembles de shampoings Batiste à bon prix. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Cette version est conçue pour absorber l’excès de sébum, rafraîchir rapidement les cheveux et ajouter du volume sans utiliser d’eau. Cet article est aussi reconnu pour son parfum frais aux notes d’agrumes, de bergamote et de fleurs.

Du côté de Jean Coutu, une seule bouteille de 350 ml est affichée à 19,99 $. Ça veut donc dire que chez Costco, tu obtiens deux bouteilles totalisant une plus grande quantité de produit… pour un prix inférieur.

Afin d'obtenir la même quantité que le format Costco, il faudrait dépenser environ 34,27 $ chez Jean Coutu, ce qui fait une économie qui tourne autour de 47 %.

Bref, si le shampoing sec fait déjà partie de ta routine ou que tu veux faire des réserves avant l’été, ça peut clairement valoir la peine de faire un détour par Costco avant de payer plus cher ailleurs.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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