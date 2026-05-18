Ce produit très populaire pour les cheveux coûte 47 % moins cher au Costco qu’en Pharmacie
Et tu en as pour un bon moment!
Quand ton horaire de lavage de cheveux ne fonctionne pas avec les sorties dans ton agenda, les shampoings secs viennent à ton secours. Par contre, le prix peut vite grimper quand on doit remplacer la bouteille régulièrement. C’est justement pourquoi cette trouvaille aperçue chez Costco pourrait intéresser les adeptes du populaire shampoing sec Batiste.
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Un ensemble de shampoings secs Batiste Original est présentement vendu en entrepôt au prix de 17,99 $. Le paquet comprend deux bouteilles de 300 ml, pour un total de 600 ml de produit.
Costco vend des ensembles de shampoings Batiste à bon prix. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Cette version est conçue pour absorber l’excès de sébum, rafraîchir rapidement les cheveux et ajouter du volume sans utiliser d’eau. Cet article est aussi reconnu pour son parfum frais aux notes d’agrumes, de bergamote et de fleurs.
Du côté de Jean Coutu, une seule bouteille de 350 ml est affichée à 19,99 $. Ça veut donc dire que chez Costco, tu obtiens deux bouteilles totalisant une plus grande quantité de produit… pour un prix inférieur.
Afin d'obtenir la même quantité que le format Costco, il faudrait dépenser environ 34,27 $ chez Jean Coutu, ce qui fait une économie qui tourne autour de 47 %.
Bref, si le shampoing sec fait déjà partie de ta routine ou que tu veux faire des réserves avant l’été, ça peut clairement valoir la peine de faire un détour par Costco avant de payer plus cher ailleurs.