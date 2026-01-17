Ces shampoings et revitalisants vendus pour 20$ et plus sont offerts de 4 à 5$ au Dollarama
Ça vaut la peine d'y faire un tour! 👀
Si tu fais partie des personnes qui soupirent un peu en voyant le prix des shampoings professionnels, tu n’es clairement pas seul.e. Entre les bouteilles à 25 $ ou 30 $ (et parfois plus), prendre soin de ses cheveux peut vite coûter cher. Bonne nouvelle : il semblerait que Dollarama ait encore une fois trouvé le moyen de nous faire économiser, cette fois-ci du côté des soins capillaires.
À lire également : Dollarama offre maintenant des coupons rabais et c’est VRAIMENT avantageux
Sur les tablettes de plusieurs succursales, on retrouve présentement des shampoings et des revitalisants RUSK, une marque habituellement vendue dans des salons ou chez des détaillants spécialisés, pour seulement 4 à 5 $. Oui, oui, le même genre de produits qui se détaillent beaucoup plus cher ailleurs.
Certains shampoings et après-shampoings RUSK des gammes Sensories et Deepshine sont en vente au Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Si tu compares, la différence saute aux yeux. Par exemple, certains shampoings et après-shampoings RUSK de la gamme Sensories se vendent autour de 20 $ le litre chez Jean Coutu et chez Mat&Max, où le produit Deepshine tourne autour de 30 $. Chez Dollarama, par contre, ces bouteilles sont affichées aux prix 5 et 4,50 $.
En magasin, on peut notamment tomber sur le shampoing Sensories Calm Guarana & Ginger, reconnu pour ses propriétés nourrissantes, le Sensories Bright à la camomille et à la lavande, conçu pour raviver l’éclat des cheveux, ainsi que des produits Deepshine Color pensés pour les cheveux colorés et formulés sans sulfates. Bref, pas mal plus chic que ce à quoi on s’attend quand on pense à un magasin à 1 $ et plus.
Le shampoing et le revitalisant VHab de RUSK en vente à 4 $ au Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Parmi les trouvailles, on remarque aussi des produits de la gamme VHab de RUSK, conçue spécialement pour les cheveux blond froid ou décolorés. Le shampoing et le revitalisant VHab, reconnus pour aider à neutraliser les reflets jaunes tout en hydratant la chevelure, se vendent généralement à des prix beaucoup plus élevés ailleurs. À titre comparatif, le shampoing VHab sans sulfate est affiché à près de 41 $ sur Amazon Canada. Les voir apparaître chez Dollarama à seulement 4 $ la bouteille, c’est donc un bon plan pour les personnes qui veulent entretenir leur blond sans payer le prix fort.
Évidemment, comme pour tous les bons coups beauté du Dollarama, l’offre varie d’une succursale à l’autre. Certains magasins auront plus de choix que d’autres, et il se peut que les produits disparaissent aussi vite qu’ils sont arrivés. Les quantités sont limitées et rien ne garantit qu’un produit précis revienne en stock.
Mais à 5 $ ou moins la bouteille, difficile de ne pas avoir envie de tenter le coup. Si tu passes par un Dollarama prochainement, ça vaut clairement la peine de faire un détour par l’allée beauté. Ton portefeuille (et tes cheveux) pourraient te dire merci.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
