Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 14,99 $ et c'est un «must» pour les chaudes soirées d'été
Tes nuits d'été s'annoncent plus fraiches!
Quand les températures grimpent au Québec et que les nuits deviennent plus lourdes, trouver une façon de dormir confortablement sans avoir trop chaud peut vite devenir une priorité. Entre les ventilateurs qui roulent toute la nuit et les couvertures trop épaisses qu’on finit par repousser au pied du lit, plusieurs cherchent une option plus légère pour mieux traverser les chaudes journées et soirées d’été. Justement, une trouvaille du IKEA à moins de 15 $ est parfaite pour garder une sensation de fraîcheur pendant la nuit.
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La couette MYSKGRÄS est conçue pour offrir un environnement de couchage frais et confortable grâce à son rembourrage léger en polyester recyclé. IKEA précise qu’elle est idéale pour les personnes qui ont souvent chaud la nuit, en plus de sécher rapidement après le lavage.
La couette fraiche MYSKGRÄS sur le site de IKEA. IKEA
Le modèle deux places/grand deux places est vendu 14,99 $, tandis que la version une place est affichée à 9,99 $. La couette est aussi lavable en machine à 60 °C, une température qui aide à éliminer les acariens, ce qui peut être pratique pendant la saison des allergies.
Du côté des avis, plusieurs personnes soulignent justement son côté frais et agréable pour l’été. Certain.e.s mentionnent qu’elle convient parfaitement aux nuits chaudes, alors que d’autres apprécient pouvoir l’utiliser avec une couverture supplémentaire lorsque la température rafraîchit un peu.
Avec sa composition légère et son petit prix, c’est le genre de trouvaille simple qui pourrait rendre les nuits d’été un peu plus confortables sans devoir investir dans une literie coûteuse.
Couette MYSKGRÄS
Prix : 14,99 $
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