Ce «hack» d'organisation IKEA sauve de l’espace et coûte 70% moins cher que sur Amazon

Une trouvaille pour ton ménage de printemps!

La façade d'un IKEA.

Une trouvaille IKEA économise de l’espace et coûte 70% moins cher que sur Amazon.

Grecu Mihail Alin | Dreamstime
Éditrice Junior

Quand l’espace commence à manquer dans la cuisine ou dans les armoires, les accessoires de rangement deviennent rapidement indispensables. Un simple ajout sous une tablette peut faire toute la différence pour maximiser l’espace disponible. C’est justement le cas de ces paniers de rangement à suspendre sous une étagère qu’on retrouve sur Amazon. Mais une trouvaille très similaire existe aussi chez IKEA pour beaucoup moins cher, ce qui pourrait intéresser les personnes qui cherchent une solution simple pour organiser leur cuisine sans trop dépenser.

À lire également : Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» d'organisation

Le modèle affiché sur Amazon est proposé à 27,99 $ et mesure environ 31 x 26 x 18 cm, avec une structure en métal conçue pour s’accrocher directement sous une tablette. Selon la description, il peut supporter jusqu’à 10 kg et convient pour différentes pièces comme la cuisine, la salle de bain ou même un bureau.



Corbeille \u00e0 pinces P\u00c5LYCKE chez IKEA. Droite : Panier de rangement sous \u00e9tag\u00e8re sur Amazon.

Panier de rangement sous étagère sur IKEA et Amazon.
IKEA, Amazon Canada

Chez IKEA, on retrouve une solution très similaire avec la corbeille à pinces PÅLYCKE, vendue 7,99 $. Elle mesure 36 × 26 × 14 cm et s’installe elle aussi directement sous une tablette pour créer un espace de rangement supplémentaire.

Selon le site du détaillant suédois, cet accessoire est conçu pour optimiser l’espace dans une armoire ou sous une étagère et peut servir à ranger des bocaux, des tasses ou différents articles de cuisine. Le système de pinces permet de l’installer ou de la retirer facilement, sans avoir besoin de percer.

Les avis de la clientèle sont d’ailleurs très positifs, avec une note moyenne d’environ 4,7 étoiles sur 5 basée sur plus de 800 avis, plusieurs personnes mentionnant que l’accessoire permet pratiquement de doubler l’espace de rangement dans certaines armoires.

Au niveau du prix, la différence est assez marquée. À 27,99 $ sur Amazon contre 7,99 $ chez IKEA, on parle d’un écart d’environ 20 $, soit près de 70 % de moins pour un accessoire qui remplit la même fonction.

Si ton objectif est simplement d’ajouter un peu d’espace de rangement sous une tablette, la version à petit prix d’IKEA pourrait être une option intéressante à considérer.

Corbeille à pinces PÅLYCKE chez IKEA

Prix : 7,99 $

C'est ici pour trouver le produit sur le site d'IKEA

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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