Ce «hack» d'organisation IKEA sauve de l’espace et coûte 70% moins cher que sur Amazon
Une trouvaille pour ton ménage de printemps!
Quand l’espace commence à manquer dans la cuisine ou dans les armoires, les accessoires de rangement deviennent rapidement indispensables. Un simple ajout sous une tablette peut faire toute la différence pour maximiser l’espace disponible. C’est justement le cas de ces paniers de rangement à suspendre sous une étagère qu’on retrouve sur Amazon. Mais une trouvaille très similaire existe aussi chez IKEA pour beaucoup moins cher, ce qui pourrait intéresser les personnes qui cherchent une solution simple pour organiser leur cuisine sans trop dépenser.
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Le modèle affiché sur Amazon est proposé à 27,99 $ et mesure environ 31 x 26 x 18 cm, avec une structure en métal conçue pour s’accrocher directement sous une tablette. Selon la description, il peut supporter jusqu’à 10 kg et convient pour différentes pièces comme la cuisine, la salle de bain ou même un bureau.
Panier de rangement sous étagère sur IKEA et Amazon. IKEA, Amazon Canada
Chez IKEA, on retrouve une solution très similaire avec la corbeille à pinces PÅLYCKE, vendue 7,99 $. Elle mesure 36 × 26 × 14 cm et s’installe elle aussi directement sous une tablette pour créer un espace de rangement supplémentaire.
Selon le site du détaillant suédois, cet accessoire est conçu pour optimiser l’espace dans une armoire ou sous une étagère et peut servir à ranger des bocaux, des tasses ou différents articles de cuisine. Le système de pinces permet de l’installer ou de la retirer facilement, sans avoir besoin de percer.
Les avis de la clientèle sont d’ailleurs très positifs, avec une note moyenne d’environ 4,7 étoiles sur 5 basée sur plus de 800 avis, plusieurs personnes mentionnant que l’accessoire permet pratiquement de doubler l’espace de rangement dans certaines armoires.
Au niveau du prix, la différence est assez marquée. À 27,99 $ sur Amazon contre 7,99 $ chez IKEA, on parle d’un écart d’environ 20 $, soit près de 70 % de moins pour un accessoire qui remplit la même fonction.
Si ton objectif est simplement d’ajouter un peu d’espace de rangement sous une tablette, la version à petit prix d’IKEA pourrait être une option intéressante à considérer.
Corbeille à pinces PÅLYCKE chez IKEA
Prix : 7,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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