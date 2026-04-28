La maison d'Élisabeth Rioux est encore invendue : son prix baisse de 251 000 $ (PHOTOS)

C'est une candidate de la téléréalité « Vie$ de rêve » qui s'occupe de la vente. 👀💸

Élisabeth Rioux et sa famille. Droite : La maison à vendre d'Élisabeth Rioux.

Élisabeth Rioux vend sa luxueuse maison de la Rive-Nord de Montréal pour 1 399 000 $.

@elisabethrioux | Instagram, Sara-Christine Troini | RE/MAX
Rédactrice en chef

Ce n’est pas donné à tout le monde de s’offrir une maison à 1,65 M$, et la créatrice de contenu et entrepreneure derrière la marque Hoaka, Élisabeth Rioux, semble avoir du mal à vendre la sienne. La personnalité, suivie par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, a mis sa luxueuse demeure, acquise à la fin de 2021, sur le marché en 2025. Or, son prix a subi une baisse importante, faute de trouver preneur.

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Située à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal, la propriété est mise en vente par Sara-Christine Troini, courtière immobilière chez RE/MAX et participante à la téléréalité Vie$ de rêve. Elle est désormais affichée à 1 399 000 $, soit une diminution de 251 000 $ par rapport au prix initial.

La maison d'Elisabeth Rioux vue de l'avant, actuellement \u00e0 vendre \u00e0 Blainville.

La maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre pour 1 399 000 $ sur REMAX.
Sara-Christine Troini | REMAX

Installée au nord de Blainville, dans un secteur qualifié de « recherché » dans l’annonce, cette propriété profite d’un emplacement de choix, directement adossé au golf Le Blainvillier. Elle bénéficie aussi d’un accès rapide à tout ce qui facilite le quotidien, particulièrement pour une vie familiale, comme des écoles, des parcs et diverses commodités.

L'entr\u00e9e de la maison d'Elisabeth Rioux. L'entrée de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.

Sara-Christine Troini | REMAX


Dès l’entrée, la demeure se distingue par son style à la fois moderne et raffiné, baigné de lumière. Un luminaire suspendu en cristal capte immédiatement l’attention et met en valeur la hauteur impressionnante du plafond. La porte principale, blanche et élégante, est bordée de larges fenêtres à carreaux et coiffée d’une imposte cintrée, laissant pénétrer une abondante lumière naturelle qui renforce l’atmosphère chaleureuse des lieux.

Le plancher en damier noir et blanc ajoute une note intemporelle et sophistiquée, créant un contraste harmonieux avec les murs d’un blanc éclatant.

Grande aire ouverte au rez-de-chauss\u00e9e de la maison \u00e0 vendre. La maison d'Elisabeth Rioux, offre une grande aire ouverte au rez-de-chaussée. Sara-Christine Troini | REMAX

Au rez-de-chaussée, l’aire ouverte qui regroupe le salon et la cuisine se démarque par un plafond à caissons de douze pieds, accentuant la sensation d’espace.

L’agencement du plancher en bois et de la cheminée aux teintes foncées instaure une ambiance chaleureuse, tandis que les étagères encastrées en pierre naturelle viennent enrichir le décor avec caractère et élégance.

Le salon.Le salon de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX

La cuisine, entièrement blanche et inondée de lumière, a un vaste îlot central, des armoires pleine hauteur et des lignes épurées.

La cuisine de la maison d'Elisabeth Rioux.La cuisine de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX

La section salle à manger, bordée de grande fenêtres, s’ouvre directement sur la terrasse et la cour arrière.

La section cuisine et salle à manger de la maison d'Élisabeth Rioux à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX

Du côté des chambres, la propriété en propose quatre, dont la suite principale, au look épuré, qui s'agence parfaitement avec le reste de la maison avec des plafonds hauts, des tons neutres et des moulures murales élégantes.

L'une des chambres.L'une des chambres de la maison d'Elisabeth Rioux, actuellement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX

Elle comprend même l'accès à l'une des trois salles de bain de l'habitation, qui combine à merveille design moderne et éléments naturels pour inviter à la relaxation.

On y découvre une douche en céramique à arche arrondie, dotée d’une robinetterie noire au style résolument contemporain, ainsi qu’un élégant bain autoportant installé devant deux fenêtres laissant filtrer une douce lumière naturelle.

La salle de bain de la chambre principale de la maison d'Elisabeth Rioux. La salle de bain de la chambre principale de la maison d'Elisabeth Rioux, présentement à vendre. Sara-Christine Troini | REMAX

Toujours au rez-de-chaussée, une pièce polyvalente a été aménagée en salle de jeux pour enfants. Avec son plafond orné de motifs floraux, son lustre étincelant et sa grande fenêtre cintrée, l’espace évoque un décor digne d’un conte de fées.

On y trouve de nombreuses étagères garnies de peluches et de jouets, ainsi qu’un coin lecture ou détente aménagé près de la fenêtre. Un lieu où il fait bon grandir… ou simplement se laisser porter par un brin de nostalgie.

La salle de jeux de la maison d'Elisabeth Rioux, pr\u00e9sentement \u00e0 vendre. La salle de jeux de la maison d'Elisabeth Rioux, présentement à vendre.Sara-Christine Troini | REMAX

La thématique florale se retrouve dans l'autre salle de bain, la principale.

L'une des salles de bain de la maison d'Elisabeth Rioux.

L'une des salles de bain de la maison d'Elisabeth Rioux, présentement à vendre. Sara-Christine Troini | REMAX

On peut dire que chaque petite pièce a droit à son moment de gloire dans cette maison, et les touches de végétation ajoutent beaucoup de chaleur aux pièces blanches épurées.

Le sous-sol offre un vaste espace à aire ouverte qui promet une foule de possibilités : gym, une salle familiale, un cinéma maison et bien plus encore.

Le sous-sol de la maison d'Elisabeth Rioux, \u00e0 vendre. Le sous-sol de la maison d'Elisabeth Rioux, à vendre. Sara-Christine Troini | REMAX


La cour arrière est équipée de tout ce dont plusieurs rêvent : une pergola électrique, une cuisine extérieure, une grande piscine et une clôture en verre. Bref, l'endroit parfait pour un « pool party » réussi.

La cour avec pergola \u00e9lectrique, cuisine ext\u00e9rieure et spa. La cour arrière de la maison d'Élisabeth Rioux. Sara-Christine Troini | REMAX

Avec ses 15 pièces et son vaste terrain de 17 179 pi², cette propriété affichée à 1 399 000 $ pourrait bien séduire rapidement, maintenant que son prix a été revu à la baisse.

On ne se le cachera pas : c'est difficile de ne pas rêver devant une maison comme celle-ci!

Maison d'Élisabeth Rioux à vendre à Blainville, dans les Laurentides

Prix : 1 399 000 $

Adresse : 92, rue du Blainvillier, Blainville, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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