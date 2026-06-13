6 resorts au Québec à booker pour des vacances de rêve sans prendre l'avion
Cocktails, plages et piscines scintillantes!
Quand on pense à un voyage dans un resort, on imagine immédiatement l'une des magnifiques destinations tropicales populaires, comme le Mexique ou la République dominicaine. Cela dit, au Québec, tu peux aussi profiter des paysages naturels locaux en mode centre de villégiature. Entre les forfaits tout inclus, les nombreuses activités offertes sur place et les restos accessibles directement sur le site, tu pourras vraiment décrocher pendant ton séjour.
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Histoire de prévoir ta saison estivale, voici six endroits qui méritent une place sur ta liste d’escapades cet été, que ton plan idéal ressemble davantage à quelques jours de détente ou à une aventure en plein air.
Le Manoir Saint-Sauveur
Prix par nuit : À partir de 152 $
Adresse : 246, ch. du Lac-Millette, Saint-Sauveur, QC
Pourquoi tu dois booker : À seulement 45 minutes de Montréal, l’Hôtel et Spa Manoir Saint-Sauveur est l’endroit parfait pour décrocher. Réparti dans six bâtiments, l’établissement compte 250 chambres récemment rénovées, trois restaurants, un bar-lounge, un tout nouveau paddle club ainsi qu’un spa avec expérience thermale pour t’aider à ralentir le rythme et profiter pleinement de ton séjour.
Quand le soleil est au rendez-vous, tu peux te prélasser autour de l’impressionnante piscine extérieure bordée de cabanas ou t’offrir un moment de détente bien mérité, et en cas de pluie, il y a aussi un bassin intérieur pour te baigner. Les familles y trouvent aussi leur compte grâce au club pour les enfants de 3 à 12 ans, ouvert les fins de semaine, et au restaurant La Tablée où les enfants mangent gratuitement. Bref, tout est en place pour passer quelques jours à relaxer et à te gâter dans les Laurentides.
Centre de villégiature Jouvence
Prix : 1197 $ pour trois nuitées pour un adulte et un enfant (tout inclus), ou 425 $ par nuit pour un forfait pour deux adultes et un enfant
Adresse : 131, chemin de Jouvence, Orford, QC
Pourquoi tu dois booker : Si tu cherches une escapade en pleine nature cet été, le Centre de villégiature Jouvence propose plus d’une façon d’en profiter. Son populaire forfait tout inclus permet de laisser la planification de côté grâce à l’hébergement, aux repas à volonté et à l’accès à une foule d’activités déjà comprises dans le séjour.
Jouvence offre aussi des forfaits saisonniers, comme « Démarrez l’été », qui permettent de vivre une escapade en pleine nature avec quelques petits extras. Peu importe la formule choisie, tu peux profiter du lac Stukely, des activités nautiques, des sentiers de randonnée, de l’hébertisme, de l’escalade et de plusieurs autres activités sur place. Bref, que tu partes en famille ou entre ami.e.s, il y a de quoi remplir tes journées sans manquer de moments pour relaxer.
Auberge du Lac Taureau
Prix par nuit : Forfait à partir de 263 $ pour deux personnes
Adresse : 1200, ch. de la Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, QC
Pourquoi tu dois booker : Avec son impressionnant lac, sa plage aménagée avec des palapas et son architecture en bois rond typiquement québécoise, l’Auberge du Lac Taureau a tout pour donner l’impression d’être loin de tout sans quitter la province. Les journées peuvent facilement se remplir entre les embarcations nautiques mises à la disposition des personnes hébergées, les croisières en bateau-mouche offertes en supplément, le terrain de tennis et les nombreuses activités estivales organisées sur le site.
L'établissement propose d'ailleurs plusieurs forfaits pour personnaliser ton escapade selon tes envies. Tu peux notamment choisir une formule incluant les repas et les boissons, ou t'offrir une nuit dans l'une de ses chambres canines pour partir en vacances avec ton chien. De quoi profiter du séjour à ta façon, que tu sois là pour l'aventure, la détente ou un peu des deux.
Le M Resort & Spa
Prix par nuit : À partir de 995 $ en semaine (jusqu'à 20 personnes)
Adresse : 180, rang Saint-Vincent, Sainte-Béatrix, QC
Pourquoi tu dois booker : Perché sur une falaise en bordure d’une rivière dans Lanaudière, ce chalet a tout ce qu’il faut pour transformer un simple séjour entre proches en véritable escapade de rêve. Avec ses cinq chambres, ses quatre salles de bain complètes et ses deux cuisines, l’espace ne manque pas pour accueillir tout le monde confortablement, mais c’est surtout l’extérieur qui risque de voler la vedette.
Entre la piscine chauffée, le spa, le sauna et l’accès direct à la rivière avec coin feu, les occasions de relaxer ne manquent pas. Des filets suspendus, un lit king extérieur, des hamacs, plusieurs espaces lounge et une cuisine extérieure avec BBQ viennent compléter l’expérience. Même les plus jeunes ont de quoi s’amuser grâce aux jeux sur place, dont un baby-foot, une balançoire et un bac à sable. Bref, l’endroit donne presque l’impression d’avoir réservé un resort au complet pour ton groupe.
L'Estérel Resort
Prix par nuit : À partir de 369 $
Adresse : 39, ch. Fridolin-Simard, Estérel, QC
Pourquoi tu dois booker : Cette destination populaire est tout indiquée si tu cherches une escapade axée sur la détente. Son populaire Lido Thermal permet de passer la journée à alterner entre les piscines chauffées, les bains à remous, les saunas et les bassins d'eau froide, le tout dans une ambiance propice au repos.
Une fois la journée terminée, tu peux retrouver le confort de ta chambre spacieuse avec foyer pour prolonger le moment de relaxation. Les unités sont aussi munies d'une cuisinette, ce qui permet d'apporter ses propres repas et de réduire certaines dépenses pendant le séjour. Si l'envie de cuisiner n'est pas au rendez-vous, des restaurants, un bar et une cave à vin sont également accessibles sur place. Que tu planifies un week-end en amoureux ou une sortie entre ami.e.s, tout est réuni pour décrocher du quotidien et te gâter un peu.
Le Club Med Québec Charlevoix
Prix par nuit : À partir de 313 $ par personne en formule tout inclus
Adresse : 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC
Pourquoi tu dois booker : Avec une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et les montagnes de Charlevoix, le Club Med Québec Charlevoix est l'endroit parfait pour combiner plein air, détente et formule tout inclus. À seulement une heure et quart de Québec, ce vaste village de vacances permet de profiter de la nature sans renoncer au confort, dans un décor qui vaut le détour, peu importe la saison.
Les personnes qui aiment bouger y trouveront facilement leur compte grâce aux nombreuses activités offertes sur place, comme la randonnée, le vélo de montagne, le kayak, le yoga, l'équitation et différents sports collectifs. Entre deux aventures, il est aussi possible de ralentir le rythme au bord de la piscine ou simplement de profiter de l'ambiance du site. Que tu aies envie de vacances actives ou d'un séjour pour décrocher, tout est réuni pour remplir tes journées à ton rythme.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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