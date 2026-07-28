Prolongement de la ligne orange : Le maire de Laval partage un visuel du tracé

Il fait des pressions sur Québec pour ces 5 nouvelles stations. 👀

Entrée de la station de métro Montmorency à Laval. Droite : Un wagon du métro de Montréal.

Le maire de Laval fait des pressions sur Québec pour que le prolongement de la ligne orange se fasse.

Ville de Laval | Facebook, Éric Santin | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Et si tu te rendais au Carrefour Laval ou au Centropolis en métro? C'est ce que le maire de Laval, Stéphane Boyer, souhaite et il le fait savoir. Le politicien presse une fois de plus Québec d'aller de l'avant avec le prolongement du métro à Laval, en s'appuyant sur de nouvelles données jugées « spectaculaires » selon lui.

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Dans une publication Facebook partagée le 27 juillet, l'élu revient sur les chiffres d'une étude de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), obtenue plus tôt cette semaine par La Presse. Selon cette étude, boucler la ligne orange entre les stations Côte-Vertu et Montmorency permettrait de déplacer 31 200 personnes de plus en heure de pointe le matin.

« C'est plus que tous les autres projets de transport en commun, et c'est 10 fois plus que le troisième lien à Québec!!! », déclare-t-il.

Selon l'infographie partagée par le maire Boyer, qui ne constitue pas un tracé officiel, la Ville de Laval souhaiterait ajouter cinq nouvelles stations. Du côté est, une station serait aménagée sur le boulevard du Souvenir, près du Centre Laval, une autre sur le boulevard Saint-Martin, à proximité du Centropolis, puis une troisième au Carrefour Laval. Du côté ouest, le tracé bouclerait ensuite vers la station Bois-Franc du REM, en passant par deux nouvelles stations, sur les boulevards Curé-Labelle et Chomedey.

L'ARTM affirme qu'un tel projet permettrait d'enlever 11 000 voitures dans l'axe de l'autoroute 15 et de la Métropolitaine, deux tronçons qui subissent la congestion au quotidien.

« Le temps de déplacement moyen entre le centre-ville de Laval et le centre-ville de Montréal serait de 35 minutes plutôt que les 50 minutes actuelles. [...] Et le temps de déplacement entre le Carrefour Laval et la station Côte-Vertu en transport en commun passerait d'environ 1 heure à seulement 14 minutes! », indique M. Boyer.


Il faut dire que cette sortie du maire lavallois survient dans un contexte particulier. Dans une publication précédente, le 21 juillet, l'élu soulignait que Laval se classe au 17e rang sur 17 pour les investissements gouvernementaux par habitant, et ce, pour une troisième année consécutive.

D'ailleurs, le prolongement de la ligne orange fait partie d'une campagne plus large lancée par le maire et une coalition d'acteurs lavallois, qui presse les candidates et candidats aux prochaines élections provinciales de s'engager envers trois projets jugés essentiels pour la région : le prolongement du métro, l'agrandissement de l'hôpital Cité-de-la-Santé et celui du cégep Montmorency.

Reste à voir si les partis en lice répondront à l'appel une fois la campagne électorale lancée. D'ici là, tu devras continuer de terminer ou débuter ta route à la station Montmorency.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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