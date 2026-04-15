La branche du REM vers l'Ouest de Montréal ouvrira (enfin) en mai : Ce qu'il faut savoir

Ça, c'est s’il n'y a pas d'imprévus d'ici là! 😬

Le REM.

La branche du REM vers l'Ouest de Montréal ouvrira (enfin) en mai.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Après des années d’attente, les résidents et résidentes de l’ouest de l’île de Montréal pourront enfin profiter du Réseau express métropolitain (REM). La branche Anse-à-l’Orme reliant le centre-ville à Sainte-Anne-de-Bellevue sera mise en service le mois prochain.

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« À la lumière des essais tenus ces dernières semaines et si tout se déroule comme prévu, la date ciblée pour la mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme est le 18 mai prochain », a indiqué le REM sur son site internet.

Les quatre nouvelles stations de cette troisième branche du REM, Des Sources, Fairview–Pointe-Claire, Kirkland et Anse-à-l’Orme, relient les villes de Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue. Elles s’intègrent au reste du réseau, ajoutant quelque 14 kilomètres de rails et portant à 23 le nombre total de stations en exploitation sur un tracé de 63 kilomètres.

« Ce nouveau segment marque une étape importante pour la mobilité dans l’Ouest-de-l’Île : le REM devient le premier réseau de transport collectif structurant à haute fréquence à desservir le secteur », ajoute-t-on sur le site.

Concrètement, il sera désormais possible de se déplacer de l’ouest de l’île de Montréal jusqu’à Brossard sans avoir à effectuer de transfert.

Une dernière antenne, cette fois vers l’aéroport international Montréal-Trudeau, doit, si tout se déroule comme prévu, être mise en service en 2027 et ajouter deux stations supplémentaires.

Les cinq premières stations, reliant le centre-ville de Montréal à Brossard, sur la Rive-Sud, ont été inaugurées en 2023, tandis qu’une ligne de 30 kilomètres vers Deux-Montagnes, sur la Rive-Nord, est entrée en service à l’automne dernier.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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