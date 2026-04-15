La branche du REM vers l'Ouest de Montréal ouvrira (enfin) en mai : Ce qu'il faut savoir
Ça, c'est s’il n'y a pas d'imprévus d'ici là! 😬
Après des années d’attente, les résidents et résidentes de l’ouest de l’île de Montréal pourront enfin profiter du Réseau express métropolitain (REM). La branche Anse-à-l’Orme reliant le centre-ville à Sainte-Anne-de-Bellevue sera mise en service le mois prochain.
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« À la lumière des essais tenus ces dernières semaines et si tout se déroule comme prévu, la date ciblée pour la mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme est le 18 mai prochain », a indiqué le REM sur son site internet.
Les quatre nouvelles stations de cette troisième branche du REM, Des Sources, Fairview–Pointe-Claire, Kirkland et Anse-à-l’Orme, relient les villes de Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue. Elles s’intègrent au reste du réseau, ajoutant quelque 14 kilomètres de rails et portant à 23 le nombre total de stations en exploitation sur un tracé de 63 kilomètres.
« Ce nouveau segment marque une étape importante pour la mobilité dans l’Ouest-de-l’Île : le REM devient le premier réseau de transport collectif structurant à haute fréquence à desservir le secteur », ajoute-t-on sur le site.
Concrètement, il sera désormais possible de se déplacer de l’ouest de l’île de Montréal jusqu’à Brossard sans avoir à effectuer de transfert.
Une dernière antenne, cette fois vers l’aéroport international Montréal-Trudeau, doit, si tout se déroule comme prévu, être mise en service en 2027 et ajouter deux stations supplémentaires.
Les cinq premières stations, reliant le centre-ville de Montréal à Brossard, sur la Rive-Sud, ont été inaugurées en 2023, tandis qu’une ligne de 30 kilomètres vers Deux-Montagnes, sur la Rive-Nord, est entrée en service à l’automne dernier.