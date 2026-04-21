Refonte du réseau d’autobus de la STM dès mai : nouvelles lignes, trajets simplifiés et plus
Ces changements touchent près de 80 lignes, dans 6 arrondissements et 9 villes liées sur l’île de Montréal. 👀
Bonne nouvelle pour ceux et celles qui profitent du transport en commun sur l'île de Montréal. La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé une refonte majeure de son réseau d’autobus qui entrera en vigueur le 18 mai, en même temps que la mise en service de la nouvelle branche Anse-à-l'Orme du Réseau express métropolitain (REM). Une synchronisation qui n’est pas un hasard : tout a été pensé pour mieux connecter les deux réseaux. Au total, ce sont près de 80 lignes qui seront touchées à travers six arrondissements et neuf villes liées de l’île.
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Cette refonte, annoncée via communiqué ce lundi 20 avril, vise à arrimer le réseau d'autobus à l'arrivée du REM et à améliorer l'expérience des usagers et usagères au quotidien. Après une année marquée par les grèves et les perturbations, c'est enfin une nouvelle qui sonne comme une amélioration concrète.
Les changements à la STM dès le 18 mai
- Plus de connexions avec le REM, pour faciliter les correspondances vers le centre-ville et la Rive-Sud ;
- Plus de service sur 15 lignes, dont quatre avec un service élargi les soirs et les fins de semaine ;
- Huit nouvelles lignes pour mieux couvrir le territoire ;
- Des trajets simplifiés sur 24 lignes, avec des itinéraires plus directs vers les destinations les plus fréquentées.
Un réseau pensé pour le REM
Après des années d’attente, l'arrivée de la branche Anse-à-l'Orme du Réseau express métropolitain (REM) permettra de mieux connecter cette section de la ville moins bien desservie, avec quatre nouvelles stations permettant de relier les villes de Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue : Des Sources, Fairview–Pointe-Claire, Kirkland et Anse-à-l’Orme.
Dès le 18 mai, le réseau de bus de la STM sera maintenant réorganisé pour maximiser les connexions avec ces nouvelles stations.
Évite les mauvaises surprises
La STM invite les personnes qui utilisent le transport en commun dans les secteurs concernés à prendre un moment pour se familiariser avec les changements avant l'entrée en vigueur. Tu peux déjà utiliser un simulateur de trajets en ligne pour prévoir tes futurs déplacements. Le message est simple : mieux vaut planifier ses déplacements que de devoir chercher son nouvel arrêt le 18 mai au matin.
Pour faciliter la transition, l’organisation précise que ses outils d’information à la clientèle seront entièrement mis à jour dès la mise en service, afin de refléter le nouveau réseau en temps réel.
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