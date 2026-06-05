Voici pourquoi tu n'as PAS reçu le virement unique allant jusqu'à 200 $ au Québec
Tu as vérifié ton compte et... rien. Voici ce qui s'est peut-être passé. 🧐
Depuis le 4 juin, Revenu Québec procède à l'envoi automatique du crédit d'impôt remboursable spécial pour l'épicerie et l'énergie, une mesure annoncée par la première ministre Christine Fréchette le 25 mai dernier pour aider à contrer la hausse du coût de la vie. Le virement unique peut atteindre jusqu'à 200 $ selon la composition du ménage, et les sommes ont déjà commencé à être versées.
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Mais si tu as passé ta journée à rafraîchir ton application bancaire sans voir apparaître le moindre dépôt, tu n'es probablement pas seul.e. Voici les raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu n'as pas encore reçu ton argent.
Tu n'étais peut-être pas admissible au crédit d'impôt pour solidarité
Le versement spécial est réservé aux personnes qui satisfaisaient aux critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour solidarité au 31 décembre 2024, soit pour la période de versement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Si tu n'étais pas admissible à ce crédit, tu n'as pas droit au virement unique non plus.
Le crédit d'impôt pour solidarité est réservé aux ménages à revenu faible ou moyen. Si ton revenu familial net dépasse 63 258 $ (personne seule) ou 74 158 $ (couple avec enfants), tu n'y avais probablement pas droit — et donc pas droit au virement unique non plus.
Dans la section Mon dossier de Revenu Québec, un avis devrait également s'afficher pour te mentionner si tu es admissible ou non.
Tu n'as pas produit ta déclaration de revenus de 2024
Pour avoir droit au versement, tu dois avoir produit ta déclaration de revenus de 2024 au plus tard le 31 décembre 2028, ou être prestataire de l'aide financière de dernier recours pour le mois de décembre 2024. Si tu n'as pas encore fait tes impôts de 2024, ça peut expliquer l'absence de dépôt.
Le versement se fait sur plusieurs jours
Même si la distribution a commencé le 4 juin, les dépôts s'échelonnent jusqu'au 12 juin 2026. Si tu es admissible, il est possible que ton virement arrive simplement un peu plus tard dans la fenêtre prévue. Pas de panique si tu ne l'as pas encore vu.
Tes coordonnées bancaires ou postales ne sont pas à jour
Si tu as le dépôt direct activé, la somme sera versée directement dans ton compte bancaire. Sinon, un chèque sera envoyé à ta dernière adresse enregistrée dans la section Mon dossier de Revenu Québec. Si tes informations ont changé récemment et n'ont pas été mises à jour, le versement pourrait être retardé ou envoyé au mauvais endroit.
Tu peux vérifier et corriger tes coordonnées via Mon dossier sur le site de l'agence gouvernementale.
Combien est-ce que tu aurais dû recevoir?
Le montant varie selon la composition du ménage :
- 100 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale;
- 150 $ pour un couple sans enfant;
- 200 $ pour un couple avec enfants : 150 $ de base, plus 50 $ si le ménage comptait au moins un enfant mineur au 1er avril 2026 (un seul montant de 50 $, peu importe le nombre d'enfants).
En cas de garde partagée, chaque parent reçoit séparément le 50 $ supplémentaire. Et si tu as des dettes fiscales envers Revenu Québec, ce versement ne peut pas être saisi : tu le recevras en totalité.
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