Cette plage en Ontario avec 3,2 km de sable fin et des eaux cristallines vaut le road trip

Un dernier voyage qui en met plein la vue avant la fin de l'été? 🌊

Une personne debout sur la plage du Parc provincial Pancake Bay. Droite : une vue aérienne de la plage du Parc provincial Pancake Bay.

Voyage en Ontario : La plage du Parc provincial Pancake Bay avec des eaux cristallines est à mettre sur ta bucket list.

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Éditrice Junior

Imagine un voyage qui mène vers des eaux d'un bleu éclatant et des plages tranquilles où la nature est reine. Ce décor existe bel et bien en Ontario, et il pourrait devenir la destination parfaite pour ton prochain long week-end. Prépare la liste de lecture, les collations et le maillot : ce road trip à une journée de route du Québec en vaut largement les kilomètres parcourus.

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Des eaux turquoise qui rappellent les Caraïbes, une immense plage de sable pâle et un décor digne d'une destination soleil... pourtant, aucun passeport n'est nécessaire pour t'y rendre.

Pour profiter d'un paysage à couper le souffle, tu n'as qu'à prendre la direction du parc provincial Pancake Bay, situé sur les rives nord-est du lac Supérieur. Cet endroit est surtout reconnu pour sa plage de 3,2 kilomètres où une eau d'un bleu éclatant borde une longue étendue de sable fin.

À certains moments de la journée, les couleurs sont si vibrantes qu'on pourrait presque croire à un séjour dans le Sud.

L'entrée dans l'eau est graduelle et le fond sablonneux rend la baignade particulièrement agréable. Même si le lac Supérieur est réputé pour son eau fraîche, les sections peu profondes se réchauffent suffisamment en juillet et en août pour offrir des conditions idéales pour la baignade.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette plage n'a rien à envier aux plus belles au pays. Son ambiance paisible, ses eaux cristallines et son décor naturel en font un endroit rêvé pour décrocher le temps d'une journée ou d'un week-end.

Quand tu auras envie de quitter la plage, plusieurs sentiers permettent d'explorer les environs. L'un des incontournables est l'Edmund Fitzgerald Lookout Trail, une randonnée de 3,5 kilomètres qui mène à un point de vue spectaculaire sur le lac Supérieur et les paysages de la région.

L'envie de prolonger l'escapade? Le parc compte plusieurs emplacements de camping, ce qui permet d'y passer la nuit sous un ciel rempli d'étoiles. Avec un peu de chance, tu pourrais même apercevoir des aurores boréales.

Entre ses eaux turquoise, son sable presque blanc et ses panoramas impressionnants, Pancake Bay promet un voyage inoubliable.


Parc provincial Pancake Bay

Prix : 12,25 $ pour le permis de véhicule quotidien

Adresse : 12729, route 17 N., Batchawana Bay, ON

Site Internet de Parcs Ontario


* Ceci est une adaptation de l'article « Canada's best beach is in Ontario with 'super blue Caribbean-style waters' and 3.2 km of sand », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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