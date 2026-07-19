Cette plage en Ontario avec 3,2 km de sable fin et des eaux cristallines vaut le road trip
Un dernier voyage qui en met plein la vue avant la fin de l'été? 🌊
Imagine un voyage qui mène vers des eaux d'un bleu éclatant et des plages tranquilles où la nature est reine. Ce décor existe bel et bien en Ontario, et il pourrait devenir la destination parfaite pour ton prochain long week-end. Prépare la liste de lecture, les collations et le maillot : ce road trip à une journée de route du Québec en vaut largement les kilomètres parcourus.
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Des eaux turquoise qui rappellent les Caraïbes, une immense plage de sable pâle et un décor digne d'une destination soleil... pourtant, aucun passeport n'est nécessaire pour t'y rendre.
Pour profiter d'un paysage à couper le souffle, tu n'as qu'à prendre la direction du parc provincial Pancake Bay, situé sur les rives nord-est du lac Supérieur. Cet endroit est surtout reconnu pour sa plage de 3,2 kilomètres où une eau d'un bleu éclatant borde une longue étendue de sable fin.
À certains moments de la journée, les couleurs sont si vibrantes qu'on pourrait presque croire à un séjour dans le Sud.
L'entrée dans l'eau est graduelle et le fond sablonneux rend la baignade particulièrement agréable. Même si le lac Supérieur est réputé pour son eau fraîche, les sections peu profondes se réchauffent suffisamment en juillet et en août pour offrir des conditions idéales pour la baignade.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette plage n'a rien à envier aux plus belles au pays. Son ambiance paisible, ses eaux cristallines et son décor naturel en font un endroit rêvé pour décrocher le temps d'une journée ou d'un week-end.
Quand tu auras envie de quitter la plage, plusieurs sentiers permettent d'explorer les environs. L'un des incontournables est l'Edmund Fitzgerald Lookout Trail, une randonnée de 3,5 kilomètres qui mène à un point de vue spectaculaire sur le lac Supérieur et les paysages de la région.
L'envie de prolonger l'escapade? Le parc compte plusieurs emplacements de camping, ce qui permet d'y passer la nuit sous un ciel rempli d'étoiles. Avec un peu de chance, tu pourrais même apercevoir des aurores boréales.
Entre ses eaux turquoise, son sable presque blanc et ses panoramas impressionnants, Pancake Bay promet un voyage inoubliable.
Parc provincial Pancake Bay
Prix : 12,25 $ pour le permis de véhicule quotidien
Adresse : 12729, route 17 N., Batchawana Bay, ON
* Ceci est une adaptation de l'article « Canada's best beach is in Ontario with 'super blue Caribbean-style waters' and 3.2 km of sand », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
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