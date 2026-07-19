Ce resto à l'ambiance feutrée à Montréal est LA place où gâter ta date sans te ruiner
OUI, ta « date » peut être être ta « bestie ». 🍸
La métropole ne manque pas de bonnes tables, peu importe l'occasion qui se présente. Mais si tu cherches un lieu à la hauteur pour gâter ta personne préférée, un restaurant à Montréal se démarque en particulier. Juché au sixième étage de l'hôtel DoubleTree by Hilton Montréal, le Bivouac séduit par son ambiance feutrée, sa cuisine inspirée du terroir québécois et sa terrasse offrant l'une des plus belles perspectives sur le Quartier des spectacles, rien de moins.
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Il faut le mentionner : l'immense terrasse au sixième étage, avec un décor inspiré de la forêt boréale, offre un point de vue qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en ville : l'effervescence estivale de Montréal, les festivals, les spectacles, tout se déroule littéralement sous tes yeux pendant que tu sirotes ton verre. Que ce soit pour un dîner ensoleillé, un verre avant un spectacle ou un souper en plein cœur de l'effervescence montréalaise, l'endroit s'adapte à peu près à toutes les occasions. C'est le genre d'établissement où tu peux autant impressionner un premier date qu'atterrir en gang pour le 5 à 7.
Par contre, pour un vibe plus romantique, c'est l'intérieur qui risque de te séduire. La salle à manger joue une toute autre carte : feutrée, tamisée et presque intime, c'est parfait pour un souper où on a envie de vraiment se parler, ou passer un moment les yeux dans les yeux.
Là où le Bivouac se distingue réellement, c'est avec son menu aux saveurs boréales qui met le Québec à l'honneur. Signée par le chef Xavier Dahan, la carte évolue au gré des saisons et mise sur des produits du terroir. Les cocktails suivent la même vision avec plusieurs créations signature inspirées d'ingrédients d'ici.
Et non, tu n'as pas besoin d'un budget réservé aux grandes occasions pour en profiter, même si je te recommande de te gâter si tu y vas : l'expérience en vaut vraiment la peine.
Pour commencer, mes incontournables sont le Blanc-Sablon, un ceviche de pétoncles qui fond dans la bouche (24 $), et La Nouvelle-Beauce, un carpaccio de cerf parfaitement exécuté (22 $).
Le prix moyen d'un plat principal tourne autour de 37 $. Tu peux notamment choisir le Rivière-du-Fjord, un saumon mi-cuit servi avec des tomates ancestrales, des fraises, de l'huile de basilic et des salicornes marinées (38 $), ou encore opter pour le Cornouailles, un poulet de Cornouailles farci accompagné d'une purée de carottes, de carottes marinées, de maïs grillé, d'un jus de volaille et d'une salade d'herbes (36 $).
Mon coup de cœur reste toutefois le Repentigny, le plat le plus dispendieux de la carte à 59 $ (ce qui demeure très raisonnable pour la vedette du menu). Il s'agit de la pièce du boucher du moment (10 oz), réinventée au fil des saisons et selon les arrivages. Lors de ma dernière visite, elle était servie avec un écrasé de pommes de terre, du beurre noisette, de l'ail rôti, de l'huile de sapin baumier et de la ciboulette. Un vrai délice.
Bien sûr, les produits du Québec sont aussi à l'honneur dans les desserts. J'ai un faible pour le Sainte-Thérèse, soit un crémeux chocolat noir, accompagné d'une compotée de bleuets, d'un praliné aux noisettes, d'une tuile croustillante et d'une crème glacée au chocolat. Cela dit, difficile de résister au Saint-Paulin, un pouding chômeur servi avec de la crème glacée à l'érable qui risque même de convaincre ta grand-mère.
Bref, si tu cherches une adresse où impressionner ta date cet été, le Bivouac mérite assurément une place sur ta liste.
Le Bivouac
Prix moyen d'un repas : 37 $ ; Prix moyen d'un cocktail : 17 $
Adresse : Le Bivouac - 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC