Cette foodie à Montréal gagne sa vie à essayer des restos et voici ses meilleures adresses

Elle a passé 8 ans à se régaler dans la métropole, c'est à ton tour! 🤤

Gigi avec un verre à la main. Droite : Des plats du restaurant Ibéricos.

Je suis foodie à Montréal et voici mes meilleures adresses méditerranéennes.

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Rédactrice pigiste

À Montréal, les restaurants qui servent de la nourriture qui fait voyager ne manquent pas, mais encore faut-il savoir lesquels méritent vraiment une visite. Pour nous aider à faire le tri, on a demandé à une foodie montréalaise qui gagne entre autres sa vie à découvrir de nouvelles adresses de nous partager ses incontournables qui donnent l'impression de passer une soirée au bord de la mer de la Méditerranée. Derrière le compte Instagram gigi.in.mtl se trouve Gigi, une pétillante créatrice de contenu d'origine polonaise et marocaine qui parcourt la métropole depuis près de huit ans à la recherche des meilleures expériences gourmandes.

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Au fil des années, sa passion pour la cuisine l'a amenée à découvrir des centaines de restaurants, mais aussi à rencontrer les entrepreneur.e.s qui investissent corps et âme dans leurs entreprises. « Depuis bientôt huit ans, je partage mes découvertes en mettant en lumière la cuisine des quatre coins du monde », nous explique-t-elle. Son amour pour les saveurs méditerranéennes lui vient notamment de ses racines et de son intérêt pour les cuisines riches en partage, en fraîcheur et en traditions.

Des tapas espagnoles aux mezzes libanais en passant par les grillades turques, les tajines nord-africains et les classiques italiens, voici neuf adresses qu'elle recommande quand elle a envie de faire voyager ses papilles direct sur le bord de la mer!

Ibéricos

Prix moyen d'un repas : 32 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $

Type de bouffe : Espagnole

Adresse : 4475, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Besoin d'un petit voyage en Espagne sans quitter Montréal? Gigi suggère de réserver une table chez Ibericos, qui possède une adresse sur la rue Saint-Denis ainsi qu'un comptoir au Time Out Market Montréal.

L'établissement mise sur un menu relativement court, mais rempli de classiques espagnols qui donnent envie de tout commander (Gigi le dit elle-même : « comme le menu est court, tout y est excellent! »). Entre les tapas à partager et les verres de sangria, l'ambiance rappelle les longues soirées d'été passées en vacances.

Et bien honnêtement, après avoir jeté un coup d'œil à leur menu et à leur compte Instagram, la paella à l'encre de seiche recommandée par la foodie a l'air absolument incroyable.

Menu du Ibéricos

Monarque

Prix moyen d'un repas : 50 $ | Prix moyen d'un cocktail : 19 $

Type de bouffe : Française

Adresse : 406, rue Saint-Jacques, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Monarque fait partie des adresses qui nous impressionnent dès qu'on y met les pieds. Si le décor élégant attire d'abord l'attention, Gigi nous assure que ce sont les assiettes qui volent véritablement la vedette une fois à table. Comme le menu évolue au fil des saisons, chaque visite réserve son lot de découvertes et de nouvelles saveurs, dont plusieurs inspirées des influences méditerranéennes. Pour te donner une idée des plats, tu peux y trouver : une morue charbonnière avec radis, sésame, pois vert, wasabi et shiso, un saumon Ora King avec courgettes, olive verte, laitue sucrine et fines herbes ou le chawanmushi avec pétoncle poêlé, morilles, pois frais, mitsuba et sauce au vin jaune. Ça ou un voyage sur le bord de la côte française, c'est presque la même chose.

Gigi souligne également que l'établissement possède l'une des meilleures cartes de cocktails de Montréal, ce qui en fait une excellente option pour une soirée un peu plus raffinée.

Menu du Monarque

Figata

Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $

Type de bouffe : Italienne

Adresse : 4401, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour Gigi, Figata représente exactement ce qu'on recherche lorsqu'on a envie d'un vrai repas italien : des portions généreuses, des saveurs réconfortantes et un maximum de glucides. Fidèle à la tradition culinaire italienne méditerranéenne, le menu met notamment en vedette des classiques comme les spaghetti alle vongole, les gnocchis pomodoro, la burrata, le crudo ou encore le baccalà. L'endroit mise sur une approche conviviale où l'on commande plusieurs assiettes pour goûter à un peu de tout. Que ce soit pour une sortie entre ami.e.s ou un souper festif, l'ambiance invite à ralentir et à profiter du moment présent.

« Figata signifie ''génial'' en italien et je confirme que ce restaurant porte parfaitement son nom », nous confie Gigi.

Menu du Figata

Nostos

Prix moyen d'un repas : 25 $

Type de bouffe : Grecque

Adresse : 9530, boul. de l'Acadie, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Bien qu'il soit situé dans un secteur moins fréquenté par les foodies, Nostos est le genre de secret bien gardé qui se transmet de bouche à oreille. D'après Gigi, les habitué.e.s y retournent encore et encore pour retrouver les saveurs authentiques de la cuisine grecque. Les calmars frits comptent parmi ses favoris, tout comme le poulet grillé arrosé de jus de citron, simple en apparence, mais ô combien savoureux.

« Selon moi, on y mange les meilleurs calmars frits et ne passe surtout pas à côté de leur poulet parfaitement grillé nappé de jus de citron ». Ce poulet serait un de leurs plats signature, sa recette n'ayant pas changé depuis les 25 dernières années. Une adresse discrète qui vaut amplement le détour.

Menu du Nostos

Sumac

Prix moyen d'un repas : 25 $

Type de bouffe : Libanaise

Adresse : 3618, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Selon Gigi, c'est chez Sumac qu'on trouve certains des meilleurs pitas de Montréal : « C’est chez Sumac que j’ai savouré les meilleurs pitas de Montréal, rien de moins! » Mais attention : ce qui commence souvent par une simple envie de sandwich se transforme rapidement en véritable festin.

Fidèle aux saveurs du Levant, cette région bordée par la Méditerranée, le restaurant propose une cuisine généreuse où se côtoient trempettes, salades, assiettes à partager et les fameuses frites servies avec du hummus. L'atmosphère intime et feutrée du restaurant en fait aussi un endroit tout indiqué pour prolonger les conversations autour d'un bon repas.

Site Internet du Sumac

KazaMaza

Prix moyen d'un repas : 30 $ | Prix moyen d'un cocktail : 13 $

Type de bouffe : Moyen-Orient

Adresse : 4629, av. du Parc, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : « Prépare-toi à une avalanche de mezze qu’ici au KazaMaza, les tables bien remplies sont la norme! » Les adeptes de mezzes (un ensemble de petits plats emblématiques méditerranéens servis en même temps) risquent de tomber sous le charme de KazaMaza dès leur première visite. Ici, les tables se couvrent rapidement d'une multitude de petites assiettes colorées qui permettent de découvrir une foule de saveurs en un seul repas. Gigi apprécie particulièrement l'équilibre entre les textures, les épices et la fraîcheur des ingrédients.

Le meilleur dans tout ça? Les prix sont encore à ce jour super abordables et c'est ce qui rend l'expérience encore plus intéressante.

Site Internet de KazaMaza

Darna Bistroquet

Prix moyen d'un repas : 40 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $

Type de bouffe : Africaine

Adresse : 1106, rue Beaubien E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Trouver un restaurant qui excelle autant au brunch qu'au souper n'est pas chose facile, mais Darna Bistroquet réussit cet exploit avec brio, selon notre foodie. Inspirée des saveurs de l'Afrique du Nord bordant la Méditerranée, sa cuisine revisite avec finesse des classiques, comme le tajine d'jaj au poulet de grain et au safran, les falafels aux herbes servis avec un aïoli à la harissa et au citron confit, ou encore l'aubergine rôtie accompagnée de chermoula et de pois chiches croustillants.

Gigi apprécie particulièrement la générosité des assiettes et l'équilibre des épices, qui apportent juste ce qu'il faut de caractère sans masquer les ingrédients. Que tu y ailles pour le brunch ou le souper, c'est l'endroit parfait pour découvrir toute la richesse de la cuisine nord-africaine dans une version moderne et conviviale.

Menu du Darna Bistroquet

Gunaydin

Prix moyen d'un repas : 28 $

Type de bouffe : Turque

Adresse : 2215, boul. Marcel-Laurin, Ville Saint Laurent, QC

Pourquoi tu dois y aller : Fan de viande et de grillades? Tu as intérêt à ajouter Gunaydin à ta liste de restaurants à essayer. Gigi recommande autant le brunch que le service du soir, deux expériences qui mettent en valeur différentes facettes de la cuisine turque. Le matin, les mezzes et les pains fraîchement préparés donnent l'impression de voyager le temps d'un repas selon la créatrice de contenu. « Le soir, on peut y savourer de généreux plats de grillades tendres et juteuses. » Des classiques comme le köfte kebab, les brochettes de filet mignon, de cuisse de poulet ou d'agneau cuites à la perfection sont servies. Miam!

Menu de Gunaydin

Abouda

Prix moyen d'un repas : 18 $

Type de bouffe : Tunisienne

Adresse : 6349, rue St-Hubert, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour découvrir une cuisine tunisienne authentique sans artifices, Gigi suggère de faire un arrêt chez Abouda. « Une adresse authentique qui mérite d’être connue! Le restaurant propose une cuisine tunisienne pleine de caractère, bien épicée sans en faire trop, avec des plats qui ont ce vrai goût de fait maison et qui donnent envie de tout goûter sur le menu. » nous raconte notre foodie. Des plats comme l'omelette tunisienne à la merguez, avec oeufs, tomates, oignons et olives, est juste assez relevée pour mettre en valeur les épices et les ingrédients. Chaque plat possède ce petit côté réconfortant qui rappelle les repas préparés à la maison. Avec son ambiance chaleureuse et décontractée, c'est le genre d'adresse où l'on retourne dès qu'une envie de saveurs méditerranéennes se fait sentir.

Site Internet de Abouda

Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.

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  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

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