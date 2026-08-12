Fusillade dans Côte-des-Neiges : On en sait plus sur ce qui a véritablement tué le civil
Une autopsie révèle de nouveaux détails.
On en sait plus sur les circonstances entourant la fusillade mortelle survenue le 22 juin dernier dans Côte-des-Neiges, à Montréal. Alors que des images diffusées sur les réseaux sociaux avaient alimenté la théorie voulant qu’une policière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ait tiré mortellement sur le civil Michel Mizrahi, son l’autopsie écarterait cette hypothèse.
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Selon des informations rapportées par La Presse et Radio-Canada, l’examen réalisé par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale aurait permis de déterminer que Michel Mizrahi aurait été mortellement atteint à la tête par le tireur.
La trajectoire du projectile serait allée de gauche à droite et non de bas en haut, ce qui écarterait la thèse selon laquelle la policière, qui comptait seulement une quinzaine de mois d’expérience, aurait tiré sur l’homme. Selon les vidéos qui ont largement circulé sur le Web, cette dernière se trouvait accroupie sous la victime au moment des faits.
Cette conclusion vient donc contredire une version des événements qui avait rapidement pris de l’ampleur en ligne après le drame. Certaines personnes avaient notamment accusé la policière d’avoir abattu Michel Mizrahi après avoir visionné des vidéos de l’intervention.
La membre du SPVM aurait même reçu des menaces de mort alors qu’elle se trouvait elle-même dans un état critique à l’hôpital, rapporte Radio-Canada.
Pour rappel, un Albertain a ouvert le feu en direction des bureaux de Pornhub à partir d'une chambre de l'hôtel Hilton situé à proximité.
Une fois arrivés sur place, les deux membres des forces de l'ordre dépêché.e.s pour intervenir ont tenté de maîtriser le tireur. L’agent Mohamed Lamine Benredouane a perdu la vie pendant l’intervention. Sa partenaire de patrouille a pour sa part été atteinte par des projectiles au bras et à l’abdomen alors que le tireur la poursuivait.
Michel Mizrahi s’est retrouvé au cœur de cette séquence chaotique et a également perdu la vie. Le tireur, lui, a été abattu par le SPVM.
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