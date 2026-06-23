Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service
Il n'avait que 34 ans.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dévoilé, ce lundi 22 juin en soirée, l'identité du policier décédé aux mains d'un tireur albertain plus tôt dans la journée. Il s'agit de l'agent Mohamed Lamine Benredouane.
À lire également : «C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails
Par communiqué, les forces de l'ordre de la métropole ont tenu à rendre hommage à l'agent Benredouane, décédé « dans l'exercice de ses fonctions en protégeant la population »,
« Aujourd'hui un des nôtres est tombé, mais il ne sera jamais oublié », est sobrement intitulé le message. L'agent âgé de 34 ans était policier au SPVM depuis 2021, a précisé le corps de police.
« Son décès est une grande perte pour notre organisation. Son sens du devoir, son dévouement et son professionnalisme resteront pour toujours dans nos mémoires », peut-on lire.
La police de Montréal a annoncé que ses drapeaux seraient mis en berne par respect et pour « manifester notre tristesse collective ».
Pour rappel, le SPVM a été dépêché dans un hôtel situé à l'intersection de l'avenue Trans Island et de l'avenue de Courtrai à la suite d'un appel mentionnant la présence d'un homme armé.
À leur arrivée sur les lieux, les agents et agentes auraient été accueillis par des tirs. L'agent Benredouane a été mortellement blessé et une policière a été grièvement atteinte avant que le suspect ne soit abattu. Selon le SPVM, la policière se trouve maintenant dans un état stable.
Lors de l'affrontement, un citoyen a également perdu la vie et une autre personne a été blessée. Les circonstances entourant ces événements n'ont pas encore été confirmées.
Une fois la scène sécurisée, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pris le relais de l'enquête. De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a annoncé la mise sur pied d'une cellule de crise afin de soutenir la Ville de Montréal et le SPVM.