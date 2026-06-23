Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service

Il n'avait que 34 ans.

Un policier du SPVM.

Le Service de police de la Ville de Montréal a dévoilé l'identité du policier mort en service lors de la tuerie dans Côte-des-Neiges.

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Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dévoilé, ce lundi 22 juin en soirée, l'identité du policier décédé aux mains d'un tireur albertain plus tôt dans la journée. Il s'agit de l'agent Mohamed Lamine Benredouane.

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Par communiqué, les forces de l'ordre de la métropole ont tenu à rendre hommage à l'agent Benredouane, décédé « dans l'exercice de ses fonctions en protégeant la population »,

« Aujourd'hui un des nôtres est tombé, mais il ne sera jamais oublié », est sobrement intitulé le message. L'agent âgé de 34 ans était policier au SPVM depuis 2021, a précisé le corps de police.

« Son décès est une grande perte pour notre organisation. Son sens du devoir, son dévouement et son professionnalisme resteront pour toujours dans nos mémoires », peut-on lire.

La police de Montréal a annoncé que ses drapeaux seraient mis en berne par respect et pour « manifester notre tristesse collective ».

Pour rappel, le SPVM a été dépêché dans un hôtel situé à l'intersection de l'avenue Trans Island et de l'avenue de Courtrai à la suite d'un appel mentionnant la présence d'un homme armé.

À leur arrivée sur les lieux, les agents et agentes auraient été accueillis par des tirs. L'agent Benredouane a été mortellement blessé et une policière a été grièvement atteinte avant que le suspect ne soit abattu. Selon le SPVM, la policière se trouve maintenant dans un état stable.

Lors de l'affrontement, un citoyen a également perdu la vie et une autre personne a été blessée. Les circonstances entourant ces événements n'ont pas encore été confirmées.

Une fois la scène sécurisée, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pris le relais de l'enquête. De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a annoncé la mise sur pied d'une cellule de crise afin de soutenir la Ville de Montréal et le SPVM.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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