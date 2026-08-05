Best Buy fait un méga solde au Québec et voici 7 items avec des rabais de 120 $ minimum
400 $ de rabais sur un MacBook, ça se prend bien! 🤑
Que tu sois encore en mode vacances ou déjà en train de compter les dodos avant la rentrée, le méga solde d'été de Best Buy tombe à un bon moment pour se gâter un peu. Électroniques, petits électros, techno de plein air : il y a de quoi faire une bonne affaire au rayon des aubaines présentement.
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Voici sept articles qui affichent un rabais de 120 $ et plus sur le prix régulier. À noter que le solde se termine le 13 août 2026 pour la plupart de ces articles, selon Best Buy Canada. Par contre, les offres peuvent se poursuivre ou changer par la suite.
Montre connectée GPS multisports Bluetooth AMOLED Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire
La montre Garmin epix Pro est en rabais chez Best Buy.
Prix en solde : 600,94 $
Rabais : 800 $
Détails : Si tu es du genre à t'entraîner tous les jours et que tu n'as pas envie de recharger ta montre à tout bout de champ, l'epix Pro de Garmin risque de te plaire. Son écran AMOLED de 1,4 po reste allumé en permanence, sa lentille est en saphir (donc pratiquement increvable) et son autonomie peut grimper jusqu'à 31 jours en mode montre intelligente. Ajoute à cela un GPS multibande pour ceux et celles qui aiment s'aventurer loin des sentiers battus et une lampe de poche à DEL intégrée, et tu as un bijou de techno pour les adeptes de sports.
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MacBook Pro de 14,2 po d'Apple
Le MacBook Pro de 14,2 po d'Apple est en rabais à 1 700,59 $.
Prix en solde : 1 700,59 $
Rabais : 400 $
Détails : Propulsé par la puce M4 d'Apple, ce MacBook Pro suit facilement le rythme du télétravail ou des études. Son écran Liquid Retina XDR de 14,2 po affiche des images nettes, et son autonomie allant jusqu'à 24 heures veut dire que tu peux passer une journée complète sans chercher une prise de courant. Il est aussi muni d'un lecteur Touch ID pratique pour déverrouiller l'ordinateur rapidement.
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Aspirateur robot-vadrouille connecté Wi-Fi bObsweep UltraVision
L'aspirateur robot-vadrouille connecté Wi-Fi bObsweep UltraVision est en solde chez Best Buy.
Prix en solde : 279,99 $
Rabais : 970 $
Détails : Si tu partages ton appart avec un chien ou un chat qui perd son poil aux quatre coins de la maison, cet aspirateur-robot de bObsweep pourrait bien devenir ton meilleur allié. Sa puissance d'aspiration de 8 000 Pa s'attaque aux poils, à la poussière et aux saletés, et sa station se vide automatiquement dans un bac de six litres avec charbon actif pour neutraliser les odeurs. Il combine aussi la fonction de vadrouille, cartographie la maison sans avoir besoin d'un parcours de reconnaissance préalable, et se contrôle avec Alexa ou l'Assistant Google. Zéro excuse pour ne pas avoir des planchers propres.
L'aspirateur a été acheté plus de 100 fois le mois dernier chez Best Buy et affiche une note de 4,4 étoiles sur 5, basée sur 578 avis.
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Friteuse à air chaud mince numérique Pro de Bella
La friteuse à air chaud mince numérique Pro de Bella est à 69,99 $ actuellement chez Best Buy.
Prix en solde : 69,99 $
Rabais : 130 $
Détails : La frénésie du air fryer ne dérougit pas, et cette friteuse mince signée Bella (exclusive à Best Buy) peut contenir jusqu'à quatre livres de nourriture pour nourrir cinq personnes d'un coup. Son écran tactile numérique rend les ajustements simples, son système de chauffage de 1 500 W promet une cuisson rapide et uniforme, et son revêtement antiadhésif est sans PFAS ni PTFE. Avec une note de 4,8 étoiles sur plus de 600 avis, elle a visiblement convaincu pas mal de monde. Et à moins de 100 $, ça vaut le coup d'œil.
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Trottinette électrique E3 de Segway
La trottinette électrique E3 de Segway est proposée à 200 $ de moins que le prix régulier chez Best Buy.
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : 200 $
Détails : Pour ceux et celles qui veulent se déplacer plus vite sans tourner en rond pour trouver une place de stationnement, la trottinette E3 de Segway offre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie allant jusqu'à 40 km sur une seule charge. Son moteur de 800 W grimpe des pentes de 18 % sans forcer, son système de double suspension absorbe les chocs, et elle est même résistante à l'eau (IPX5) pour les journées où la météo québécoise décide de ne pas coopérer. Bonus : tu peux la retracer avec l'application Localiser d'Apple si jamais elle se fait voler.
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Moniteur de jeu incurvé DEL 180 Hz de 27 po de MSI
Le moniteur de jeu incurvé DEL de MSI est en solde chez Best Buy actuellement.
Prix en solde : 155,49 $
Rabais : 120 $
Détails : Les fans de jeux vidéo qui cherchent à améliorer leur installation devraient jeter un œil à ce moniteur incurvé de MSI. Sa résolution WQHD, son taux de rafraîchissement de 180 Hz et son temps de réponse de 0,5 ms éliminent le déchirement d'écran, tandis que sa courbe 1500R t'enveloppe littéralement dans l'action. Avec la technologie Adaptive Sync et la fonction AI Vision qui améliore les couleurs et les zones sombres, tes soirées de gaming risquent de prendre une nouvelle dimension. À noter que cette aubaine se termine le 6 août 2026.
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Machine à espresso entièrement automatique 2300 de Philips
La machine à espresso entièrement automatique 2300 de Philips est habituellement vendue au prix régulier de 830 $.
Prix en solde : 379,99 $
Rabais : 450 $
Détails : Fini, les longues files au service à l'auto le matin pour aller chercher ton café : cette machine automatique de Philips risque de te combler. Elle prépare l'espresso de A à Z et fait mousser le lait toute seule grâce au système LatteGo, le tout en moins d'une minute. L'écran tactile couleur permet d'ajuster facilement l'intensité, le volume et la mousse de lait selon tes goûts. De quoi te sentir comme un ou une barista sans sortir de la cuisine.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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