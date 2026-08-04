Des Québécois recevront jusqu’à 204 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Tout coûte cher et tous les montants sont les bienvenus. 👀

De l’argent canadien. Droite : un drapeau canadien.

Des Québécois recevront jusqu’à 204 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale pour personnes en situation de handicap.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les personnes en situation de handicap qui touchent déjà un soutien financier de l’Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent s’attendre à un nouveau dépôt ce mois-ci. Il s’agit du versement d’août de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), dont le montant maximal a récemment augmenté.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Tu recevras jusqu’à 680 $ ce mois-ci et voici quand

Les règles d’admissibilité n’ont pas bougé, mais, comme plusieurs autres prestations fédérales, le montant versé est révisé périodiquement pour tenir compte de l’inflation.

Es-tu admissible à la PCPH?

Pour toucher la PCPH, il faut répondre à trois exigences de base :

  • avoir entre 18 et 64 ans;
  • habiter au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus de 2025;
  • avoir une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) approuvée par l'ARC.

Sur le plan du statut, sont notamment reconnues : les personnes qui ont la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, les personnes protégées et celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.

Une personne qui séjourne temporairement au Canada depuis 18 mois consécutifs ou plus peut aussi y avoir droit.

Combien peux-tu recevoir?

Le plafond mensuel de la PCPH est passé à 204,20 $ depuis juillet, un montant qui s'applique jusqu'en juin 2027. Ce que tu touches réellement dépend de ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de 2025.

Plus ce revenu est bas, plus tu te rapproches du maximum, et la prestation fond progressivement au-delà d'un certain seuil, jusqu'à disparaître complètement.

Pour chaque dollar de revenu qui dépasse les seuils de revenus, ta prestation sera réduite de 0.20 $.

Un emploi ne fait pas automatiquement fondre ta prestation

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, décrocher un emploi ou augmenter tes heures de travail ne diminue pas nécessairement ce que tu reçois. Une partie de ton revenu d'emploi, de travail autonome ou de bourses imposables est exclue du calcul grâce à ce qu'on appelle l'exemption pour revenu de travail.

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, cette exclusion peut atteindre :

  • 10 210 $ pour une personne seule;
  • 14 294 $ pour un couple, que ce soit un mariage ou une union de fait.

Comment faire une demande si ce n'est pas encore fait

Certaines personnes admissibles ont reçu une lettre de Service Canada contenant un code d'accès à six chiffres, qui permet de présenter une demande en ligne rapidement (il faut aussi avoir son numéro d'assurance sociale et une preuve de statut au Canada en main).

Si tu n'as jamais reçu cette lettre, rien ne t'empêche de faire ta demande autrement : en ligne, par téléphone, par la poste ou directement dans un bureau de Service Canada. La marche à suivre détaillée se trouve sur le site du gouvernement du Canada.

Le dépôt se fait normalement chaque troisième jeudi du mois : pour août, ça tombe le jeudi 20.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prestation canadienne pour les personnes handicapées agence du revenu du canada service canada prestations et crédits personnes handicapées
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jusqu'à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Un petit montant qui peut faire du bien! 💰

Jusqu'à 200 $ versés cette semaine à certains Québécois grâce à cette prestation fédérale

C'est au moins de quoi payer une épicerie! 🙌

Voici quand cette prestation fédérale allant jusqu'à 200 $ sera versée ce mois-ci

Un petit montant qui peut faire du bien au portefeuille.

Jusqu'à 204 $ seront versés à des Québécois cette semaine avec cette prestation fédérale

Tous les montants sont les bienvenus en ces temps où tout coûte cher! 👀

Costco a dévoilé ses aubaines d'épicerie du mois d'août et voici 16 des meilleurs deals

Il suffit d'être stratégique pour économiser!

Rappels alimentaires importants : plus de 90 produits sont visés au Québec

Vérifie ton frigo, et ça presse! 👀

7 tendances mode qui ont totalement volé la vedette chez les personnalités d'ici à Osheaga

Ça donne de l'inspiration pour les prochains festivals.🔥✨

Les prévisions météo de septembre 2026 au Québec sont sorties et ça s'annonce déprimant

Ton parapluie va être plus utile que ta crème solaire. 🥲☔

7 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en août 2026

Zéro dollar. Plusieurs expositions. Un mois pour toutes les faire!

Un « accro du Canadian Tire » dévoile ses 17 meilleures trouvailles à bon prix

Certains produits valent VRAIMENT le détour, parole d'expert!

Une section de l’A-20 sera 100 % fermée pendant plusieurs week-ends et voici quoi savoir

Ça sent les détours ET les sacres. 😟

Rappel majeur de fromages en grains populaires au Québec qui pourraient être contaminés

33 produits sont visés par ce rappel. Vérifie ton frigo avant de te cuisiner une poutine.

Un tremblement de terre de magnitude 2,8 secoue la région de Québec

Ce n'était pas un coup de tonnerre. 😳

ÎleSoniq annonce un nouveau règlement strict sur les sacs transparents et ça ne passe pas

« Vraiment ordinaire d’annoncer ça 5 jours avant! »