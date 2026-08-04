Des Québécois recevront jusqu’à 204 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale
Tout coûte cher et tous les montants sont les bienvenus. 👀
Les personnes en situation de handicap qui touchent déjà un soutien financier de l’Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent s’attendre à un nouveau dépôt ce mois-ci. Il s’agit du versement d’août de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), dont le montant maximal a récemment augmenté.
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Les règles d’admissibilité n’ont pas bougé, mais, comme plusieurs autres prestations fédérales, le montant versé est révisé périodiquement pour tenir compte de l’inflation.
Es-tu admissible à la PCPH?
Pour toucher la PCPH, il faut répondre à trois exigences de base :
- avoir entre 18 et 64 ans;
- habiter au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus de 2025;
- avoir une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) approuvée par l'ARC.
Sur le plan du statut, sont notamment reconnues : les personnes qui ont la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, les personnes protégées et celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.
Une personne qui séjourne temporairement au Canada depuis 18 mois consécutifs ou plus peut aussi y avoir droit.
Combien peux-tu recevoir?
Le plafond mensuel de la PCPH est passé à 204,20 $ depuis juillet, un montant qui s'applique jusqu'en juin 2027. Ce que tu touches réellement dépend de ton revenu familial net rajusté, calculé à partir de ta déclaration de 2025.
Plus ce revenu est bas, plus tu te rapproches du maximum, et la prestation fond progressivement au-delà d'un certain seuil, jusqu'à disparaître complètement.
Pour chaque dollar de revenu qui dépasse les seuils de revenus, ta prestation sera réduite de 0.20 $.
Un emploi ne fait pas automatiquement fondre ta prestation
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, décrocher un emploi ou augmenter tes heures de travail ne diminue pas nécessairement ce que tu reçois. Une partie de ton revenu d'emploi, de travail autonome ou de bourses imposables est exclue du calcul grâce à ce qu'on appelle l'exemption pour revenu de travail.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, cette exclusion peut atteindre :
- 10 210 $ pour une personne seule;
- 14 294 $ pour un couple, que ce soit un mariage ou une union de fait.
Comment faire une demande si ce n'est pas encore fait
Certaines personnes admissibles ont reçu une lettre de Service Canada contenant un code d'accès à six chiffres, qui permet de présenter une demande en ligne rapidement (il faut aussi avoir son numéro d'assurance sociale et une preuve de statut au Canada en main).
Si tu n'as jamais reçu cette lettre, rien ne t'empêche de faire ta demande autrement : en ligne, par téléphone, par la poste ou directement dans un bureau de Service Canada. La marche à suivre détaillée se trouve sur le site du gouvernement du Canada.
Le dépôt se fait normalement chaque troisième jeudi du mois : pour août, ça tombe le jeudi 20.
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