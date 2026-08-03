Les prévisions météo de septembre 2026 au Québec sont sorties et ça s'annonce déprimant
Ton parapluie va être plus utile que ta crème solaire. 🥲☔
Après un été digne du Buffet des Continents, c'est-à-dire qui nous a servi un peu de tout : des canicules, parsemées de temps frais, de nombreux orages et d'une météo aussi instable que la montagne de nourriture dans ton assiette après ton premier service, les prévisions météo de septembre 2026 au Québec s'annoncent assez mouvementées.
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Deux almanachs américains ont sorti leurs prédictions pour le mois à venir et, même s'ils ne s'entendent pas sur tous les détails, un point fait consensus : la pluie sera au rendez-vous.
Le Farmers' Almanac et le Old Farmer's Almanac sont deux publications distinctes, chacune avec sa propre équipe éditoriale et sa propre formule de prévision. Malgré leurs noms presque identiques, aucun lien entre les deux, à part la confusion qu'elles causent en librairie depuis deux siècles. Rappel utile : ces almanachs ne prédisent pas la météo au jour le jour. Ils établissent des tendances générales sur plusieurs semaines grâce à des formules astronomiques et mathématiques éprouvées. Il s'agit plus d'une boussole que d'un bulletin météo.
Selon le Farmers' Almanac
Cette publication détaille la météo prévue en septembre pour les Maritimes et le Québec. Le mois s'annonce tranquille au départ, mais la pluie reprend vite le dessus. Vers la troisième semaine, l'air se refroidit pour de bon : sors ton petit manteau, il va prendre du service. La fin du mois n'est pas plus clémente, avec un épisode plus intense de pluie et de vent, avant que les choses se calment pour de bon. On sent déjà que le temps des soupes et des cueillettes de pommes s'en vient à grands pas.
1er au 3 septembre : Temps frais, sec et venteux. Une entrée en matière stable, presque paisible.
4 au 7 septembre : La pluie s'installe, avec de l'air plus frisquet pour le Nouveau-Brunswick et le centre du Québec. Des ondées sont aussi à prévoir sur les côtes de la Nouvelle-Écosse.
8 au 11 septembre : L'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et l'est du Nouveau-Brunswick commencent au sec, puis les rafales s'intensifient avec des averses éparses. Le sud du Québec reste instable, avec un ciel variable et un risque d'orages passagers.
12 au 15 septembre : Des orages frappent la Nouvelle-Écosse et l'Î.-P.-É. autour du 14. Pendant ce temps, le Québec reste frais et la brise se maintient.
16 au 19 septembre : Le beau temps s'installe, avec de la douceur. Mais l'air plus froid revient dès le 19. Profites-en pendant que ça dure.
20 au 23 septembre : Le mercure chute, sous un ciel nuageux.
24 au 27 septembre : La séquence la plus corsée du mois arrive, avec de la pluie abondante et des vents forts. Les températures continuent de baisser.
28 au 30 septembre : Le mois se termine sur du beau temps, mais frisquet et venteux, avec un risque de gel dans les terres.
Selon le Old Farmer's Almanac
Cet autre almanach, celui qui détient le titre de plus vieux périodique publié en continu en Amérique du Nord, brosse un portrait un peu différent pour le sud du Québec. Selon leurs prévisions d'automne, septembre et octobre seront plus chauds que la normale à l'est de la province, mais plus frais à l'ouest, avec des précipitations supérieures à la normale pour l'ensemble de la région.
Pour septembre spécifiquement, on parle d'une température moyenne de 15°C (un degré au-dessus de la moyenne à l'est, un degré en dessous à l'ouest) et de 105 millimètres de précipitations, soit 20 millimètres de plus que la normale.
1er au 4 septembre : Pluvieux et froid.
5 au 10 septembre : Des averses, puis du soleil, mais toujours frais.
11 au 14 septembre : Quelques averses, avec un temps plus chaud à l'est et plus frais à l'ouest.
15 au 20 septembre : Ensoleillé à l'est, averses à l'ouest, pas de chaleur à l'horizon.
21 au 30 septembre : Des averses, avec de la fraîcheur qui persiste jusqu'à la fin du mois.
Le verdict
Les deux almanachs ne s'entendent pas sur tous les détails, mais le message général converge : septembre 2026 s'annonce pluvieux, avec un contraste marqué entre les belles périodes de beau temps et les épisodes plus mouvementés. Si tu as prévu des sorties extérieures, mieux vaut garder un œil sur les prévisions à court terme au fil du mois, et un parapluie dans le sac, juste au cas. Contrairement à d'autres années, l'été ne semble pas vouloir s'étirer jusqu'à la rentrée : l'automne va rapidement prendre ses aises.
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