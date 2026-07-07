Rappels alimentaires importants : 39 produits visés au Québec — Vérifie ton frigo
Allergènes, bactéries, morceaux de verre... ton épicerie mérite une inspection. 👀
C'est le temps de faire une petite vérification des items dans ta cuisine. De juin à juillet 2026, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a procédé à de nombreux rappels alimentaires, et tu pourrais avoir un ou plusieurs des produits concernés. Pour éviter des pépins de santé, ça vaut le coup de jeter un oeil à cette liste.
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Que ce soit des bonbons protéinés, des huîtres, des épices ou encore de la tartinade au chocolat, les aliments retirés du marché au Québec et partout au Canada se multiplient depuis les dernières semaines. Allergènes non déclarés, bactéries, morceaux de verre : les raisons derrière ces rappels sont loin d'être banales.
Protéines bonbons de marque Gummy Gainz
Plusieurs lots de protéines bonbons de marque Gummy Gainz sont rappelés au Canada.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Encore des bonbons dans la mire de l'ACIA, mais cette fois-ci c'est un allergène qui pose problème. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a émis le 4 juillet 2026 un rappel national visant les protéines bonbons de marque Gummy Gainz, en raison de la présence de lait non déclaré sur l'étiquette.
Dix-sept produits sont concernés, vendus en ligne partout au pays : les formats de 49 g (salade de fruits, framboise bleue, « Fuzzy Peach », pomme verte, melon d'eau aigre), les boîtes de six et de douze unités dans les mêmes saveurs, ainsi que l'échantillon « The Original Protein Candy Sample » de 9,8 g. Tous les codes vendus sans mention de lait sur l'emballage sont visés, donc si tu en as à la maison, difficile de s'y retrouver avec un seul lot précis : mieux vaut vérifier l'étiquette au complet.
Ce rappel de classe 1, soit le niveau le plus sérieux, fait suite à une plainte d'un consommateur, et une réaction allergique liée à ces produits a bel et bien été rapportée. Chez les personnes allergiques ou intolérantes au lait, l'ingestion peut entraîner une réaction grave, voire mortelle. L'entreprise ProSweets Inc. procède au retrait, et l'ACIA poursuit son enquête, qui pourrait mener à d'autres rappels.
Si tu as ces bonbons protéinés dans tes armoires, ne les consomme pas. Jette-les ou rapporte-les au point de vente.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Huîtres de marque Five Star Shellfish Inc.
Plusieurs variétés d'huîtres Five Star Shellfish font l'objet d'un rappel au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.
Five Star Shellfish | Facebook
L'ACIA a émis le 30 juin 2026 un rappel visant certaines huîtres de marque Five Star Shellfish Inc., distribuées au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, en raison d'une possible contamination à la bactérie Salmonella.
Les huîtres concernées sont les « Malpeque » (formats de 25, de 100 unités ou de 2,5 lb) ainsi que les « Conway Pearls », « Blackberry » et « Gooseberry » (100 unités), toutes récoltées le 22 juin 2026 en Île-du-Prince-Édouard. Plusieurs lots n'ont pas de code CUP : vérifie plutôt les dates de récolte et d'expédition sur l'étiquette.
Selon l'ACIA, la Salmonella peut provoquer fièvre, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée, avec un risque accru chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et/ou âgées. Aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à présent.
Ne consomme pas ces huîtres. Jette-les ou rapporte-les au point de vente.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Sirop d'érable pur de marque 9227-8712 Québec Inc. et L'Érabeille
Deux marques de sirop d'érable sont rappelées au Québec et en Ontario.
Un rappel bien de chez nous cette fois-ci. L'ACIA a émis le 30 juin 2026 un rappel visant du sirop d'érable pur vendu au Québec et en Ontario, en raison d'un problème de détérioration et de défauts d'intégrité des contenants.
Deux marques sont concernées, toutes deux en format de 540 ml : celle de 9227-8712 Québec Inc. et celle de L'Érabeille. Tous les codes de lot sont visés, donc peu importe la date sur ta bouteille, mieux vaut ne pas la garder.
Il s'agit d'un rappel de classe 3, le niveau le moins sévère, mais les produits touchés ne doivent tout de même pas être utilisés, vendus ou distribués.
Si tu as un de ces sirops chez toi, ne le consomme pas. Jette-le ou rapporte-le au point de vente.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Épices moulues et mélanges d'épices de marque Salem Foods
Des mélanges d'épices de marque Salem Foods font l'objet d'un rappel national.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Blé, sésame, moutarde : trois allergènes qui se sont glissés sans avertissement dans des produits Salem Foods, distribués partout au pays. L'ACIA a lancé un rappel national le 26 juin 2026, un rappel de classe 1, soit le plus sérieux.
Trois produits sont dans la mire : les « Biscuits aux épices » (200 g), la cardamome en poudre (180 g) et la menthe verte (120 g). N'importe quel code de lot où ces allergènes ne figurent pas sur l'étiquette est visé, donc c'est le produit en entier qu'il faut mettre de côté, pas juste certains lots. Évite de consommer ces produits, jette-les ou rapporte-les où tu les as achetés.
Fait à noter : ce n'est pas le premier rappel touchant Salem Foods ces dernières semaines, l'ACIA a déjà retiré d'autres produits de la marque pour des raisons similaires. Pour les personnes allergiques au blé, au sésame ou à la moutarde, ou souffrant de la maladie cœliaque, l'ingestion peut causer une réaction grave, voire mortelle. Aucune réaction n'a été rapportée jusqu'à maintenant.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
« Authentic Pounded Yam (Iyan) IYANINSTANT » de marque Ola-Ola
De l'igname pilée instantanée de marque Ola-Ola est rappelée au Canada.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Un seul produit visé cette fois, mais le format est costaud : le « Authentic Pounded Yam (Iyan) IYANINSTANT » de marque Ola-Ola, en format de 1,815 kg, vendu en ligne partout au pays. Le hic? Le lait qu'il contient n'a jamais été indiqué sur l'étiquette.
Le CUP à surveiller : 6 50655 49687 3. Aucun code de lot précis n'est épargné, alors si tu as ce sac chez toi, il est automatiquement concerné.
C'est une plainte d'un consommateur qui a mené l'ACIA à ce rappel de classe 1, le 26 juin 2026. Aucune réaction n'a été rapportée pour l'instant, mais l'agence traite quand même ce dossier avec le niveau de sévérité le plus élevé, celui réservé aux allergènes.
Le geste à poser : ne mange pas ce produit, jette-le ou ramène-le où tu l'as acheté.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Soupe aux lentilles bio d'Amy's
Les contenants de 398 ml de soupe aux lentilles bio d'Amy's sont visés par un rappel national.
Un seul lot est visé, mais si tu es fan de cette soupe, ça vaut la peine de vérifier ta date de péremption. La soupe aux lentilles bio (moins de sodium) de marque Amy's, en format de 398 ml, fait l'objet d'un rappel national à cause d'un problème de détérioration et de défauts d'intégrité des contenants.
Le lot précis à chercher : date « Best Before » 04/2027, lot 60D0924, sous le CUP 0 42272 90583 6.
Contrairement à plusieurs rappels récents, il ne s'agit pas ici d'un allergène ou d'une bactérie, mais d'un enjeu de qualité du contenant, ce qui vaut à ce dossier un rappel de classe 3, le niveau le moins sévère. Il est tout de même déconseillé de consommer la soupe en question.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Boisson énergisante Izem Energy
La boisson énergisante gazeuse d'Izem Energy fait l'objet d'un rappel au Québec.
Distribuée uniquement au Québec, la boisson énergisante gazeuse de marque Izem Energy (25 cl, CUP 6 130093 063720) est retirée du marché en raison de problèmes d'étiquetage.
L'ACIA a rendu l'avis public le 25 juin 2026, pour un rappel amorcé quelques jours plus tôt par l'entreprise AlmoCan Méditerranéen Inc. Aucun code de lot spécifique n'est indiqué : c'est donc l'ensemble du produit vendu sous ce format qui est concerné.
Ce dossier s'inscrit dans un contexte plus large : l'ACIA a aussi émis un avis distinct concernant plusieurs marques de boissons énergisantes dont la teneur en caféine et l'étiquetage posent problème, un enjeu qui touche plus d'un produit sur les tablettes en ce moment.
Le produit ne doit pas être vendu ni consommé. Si tu en as chez toi, rapporte-le où tu l'as acheté.
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Trois collations au soja Wu Xian Zhai
Trois saveurs de collations au soja de marque Wu Xian Zhai sont rappelées au Québec et en Ontario.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Vendues en ligne, au Québec et en Ontario, trois saveurs de collations au soja de marque Wu Xian Zhai contiennent des allergènes absents de l'étiquette. Les versions poulet épicé et barbecue (108 g chacune) renferment du blé et des œufs non déclarés, tandis que la version sauce de soja (même format) comporte des œufs non déclarés.
Voici les CUP à repérer : 6 924878 910022 pour le poulet épicé, 6 924878 910015 pour le barbecue et 6 924878 900955 pour la sauce de soja. Tous les codes sur lesquels l'allergène concerné n'apparaît pas sont visés.
C'est à la suite de ses propres analyses que l'ACIA a lancé ce rappel de classe 1 le 19 juin 2026. L'entreprise Uncle T Food est responsable du retrait. Aucune réaction n'a été rapportée à ce jour, mais le risque demeure sérieux pour les personnes allergiques au blé, aux œufs ou atteintes de la maladie cœliaque.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Lait sans lactose UltraPūr de Lactantia
Lactalis Canada a déclenché un rappel concernant des cartons de lait protéiné vendus au Costco.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Cette fois, ce n'est pas un allergène ni une bactérie qui est en cause, mais une question de dosage. Lactalis Canada a rappelé le 8 juin 2026 son produit laitier sans lactose UltraPūr 2 % M.G. de marque Lactantia, en raison d'un enrichissement excessif en vitamines A et D.
Le carton visé, vendu chez Costco et Costco Entreprise entre mai et juin 2026 sous le numéro d'article 1987085, porte la date « Meilleur avant JN 22 » et le CUP 0 68200 14854 0.
C'est l'entreprise elle-même qui a déclenché ce rappel de classe 2, et aucune réaction n'a été signalée jusqu'à présent. Une surconsommation de vitamines A et D peut néanmoins représenter un risque pour la santé, surtout en cas d'exposition prolongée.
Si tu as ce carton dans ton frigo, ne le consomme pas. Rapporte-le à l'entrepôt Costco le plus proche pour un remboursement complet, et consulte un médecin si tu as des inquiétudes après en avoir bu.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Tartinade au chocolat allo simonne
Un pot de tartinade au chocolat au lait de marque allo simonne, vendu en ligne ainsi qu'au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, pourrait contenir des morceaux de verre.
Le format visé : 220 g, code 4-281-25 MA 4/27, CUP 6 28347 31004 2.
L'entreprise a lancé le rappel le 3 juin 2026, rendu public par l'ACIA le 9 juin. Il s'agit d'un rappel de classe 2, un risque modéré, mais la présence de corps étrangers comme du verre dans un aliment destiné à être tartiné peut causer des coupures ou des blessures internes.
Si ce pot traîne dans ton armoire, ne le consomme pas.
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