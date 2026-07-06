Allocation canadienne pour les travailleurs : Un dépôt arrive cette semaine et voici quand

Une part de 2 869 $ t'attend et te fera du bien si ton budget est serré!

De l'argent canadien.

Le dépôt de l'avance de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est prévu cette semaine au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le budget serre un peu à la fin du mois? Un versement de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un crédit d’impôt remboursable de l’Agence du revenu du Canada (ARC), pourrait atterrir dans ton compte bancaire d’ici quelques jours. La grande majorité des gens admissibles n’ont aucune démarche à faire pour la recevoir.

À lire également : Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand

Pour ceux et celles qui l’ignorent, l’ACT vient en quelque sorte compléter le revenu des travailleuses et travailleurs à faible revenu. Le programme comprend deux volets : un montant de base offert à toute personne admissible, ainsi qu’un supplément additionnel réservé aux personnes vivant avec un handicap.

Aucune demande séparée n’est nécessaire : l’ARC détermine ton admissibilité directement à partir des renseignements inscrits dans ta déclaration de revenus. Il est donc important de faire tes impôts.

Combien peux-tu recevoir en 2026?

Les montants ont grimpé légèrement cette année en raison de l’indexation. Si tu vis seul.e sans enfant, tu peux toucher jusqu’à 1 665 $ par année, à condition que ton revenu net demeure sous la barre des 27 392 $.

Du côté des familles, le montant maximal grimpe à 2 869 $, tant que le revenu familial net ne dépasse pas 31 251 $.

Un supplément pouvant atteindre 860 $ s’ajoute pour les personnes en situation de handicap, peu importe leur situation familiale.

Ces sommes diminuent progressivement une fois les seuils de revenu franchis. Sache aussi qu’un revenu de travail minimal de 3 000 $ est exigé pour être admissible. Le calculateur de prestations familiales de l’ARC peut t’aider à estimer le montant précis qui te revient.

Pourquoi seule une partie du montant est versée d’avance?

Les dépôts que tu reçois en cours d’année ne représentent pas la totalité de ton allocation. Il s’agit d’avances trimestrielles, qui peuvent couvrir jusqu’à 50 % du montant annuel auquel tu as droit. Il est donc difficile de mettre un chiffre clair, comme pour d’autres crédits, notamment l’allocation canadienne pour enfants ou la pension pour la sécurité de la vieillesse.

Le reste est calculé au moment de la production de ta déclaration de revenus, où l’ARC ajuste le tout selon ton revenu réel pour l’année complète. Si tu as produit ta déclaration et que tu étais admissible l’an dernier, aucune démarche additionnelle n’est requise : les versements se font automatiquement.

Quand le prochain montant sera-t-il versé?

Le prochain versement de l’ACT est prévu le 12 juillet prochain. Puisque ça tombe un dimanche, il est devancé au vendredi 10 juillet.

Un dernier dépôt suivra ensuite le 9 octobre prochain pour clore l’année. Si l’argent n’apparaît pas dans ton compte dans les dix jours ouvrables suivant la date prévue, il est conseillé de communiquer directement avec l’ARC.

Assure-toi aussi que tes informations bancaires sont bien à jour dans ton dossier pour éviter tout retard.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prestations et créditsagence du revenu du canadaallocation canadaallocation canadienne pour les travailleurs
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Allocation canadienne pour les travailleurs : jusqu'à 2 869$ en 2026 et un versement arrive

Le prochain dépôt de l'ACT s'en vient. Vérifie si tu y as droit. 💸

7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir en juillet

Ça ne peut que faire du bien à ton portefeuille!

8 prestations gouvernementales et crédits d'impôt versés au Québécois en juin 2026

Des sommes qui ne peuvent que faire du bien à ton portefeuille!

L'ARC doit 1,7 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Plus de 10 millions de chèques du gouvernement n'ont jamais été encaissés. Voici comment vérifier si tu as de l'argent à réclamer.

Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon

Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche

Tic, tac! Plus que quelques jours pour envoyer ton formulaire et tu n'as même pas besoin de reçu! 🤑

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Le montant a même augmenté! 🤑

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances!

Le nouveau « Lagon Tropical » a ouvert près de Laval et voici à quoi ça ressemble (PHOTOS)

Digne d'un resort dans le Sud, sans le prix du billet d'avion! 😍

Le top mondial des meilleurs passeports est sorti et celui du Canada a mauvaise mine

Le passeport canadien ne te mène plus aussi loin que tu pense.

Cet organisateur au IKEA coûte 19,99 $ et c’est un « must » pour ta petite cuisine

À ce prix-là, ça vaut le coup d'oeil!

13 des meilleurs casse-croûtes au Québec pour satisfaire ton « craving » de fruits de mer

C'est l'heure d'offrir un solide « road trip » à tes papilles!

Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »

On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈