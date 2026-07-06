Allocation canadienne pour les travailleurs : Un dépôt arrive cette semaine et voici quand
Une part de 2 869 $ t'attend et te fera du bien si ton budget est serré!
Le budget serre un peu à la fin du mois? Un versement de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un crédit d’impôt remboursable de l’Agence du revenu du Canada (ARC), pourrait atterrir dans ton compte bancaire d’ici quelques jours. La grande majorité des gens admissibles n’ont aucune démarche à faire pour la recevoir.
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Pour ceux et celles qui l’ignorent, l’ACT vient en quelque sorte compléter le revenu des travailleuses et travailleurs à faible revenu. Le programme comprend deux volets : un montant de base offert à toute personne admissible, ainsi qu’un supplément additionnel réservé aux personnes vivant avec un handicap.
Aucune demande séparée n’est nécessaire : l’ARC détermine ton admissibilité directement à partir des renseignements inscrits dans ta déclaration de revenus. Il est donc important de faire tes impôts.
Combien peux-tu recevoir en 2026?
Les montants ont grimpé légèrement cette année en raison de l’indexation. Si tu vis seul.e sans enfant, tu peux toucher jusqu’à 1 665 $ par année, à condition que ton revenu net demeure sous la barre des 27 392 $.
Du côté des familles, le montant maximal grimpe à 2 869 $, tant que le revenu familial net ne dépasse pas 31 251 $.
Un supplément pouvant atteindre 860 $ s’ajoute pour les personnes en situation de handicap, peu importe leur situation familiale.
Ces sommes diminuent progressivement une fois les seuils de revenu franchis. Sache aussi qu’un revenu de travail minimal de 3 000 $ est exigé pour être admissible. Le calculateur de prestations familiales de l’ARC peut t’aider à estimer le montant précis qui te revient.
Pourquoi seule une partie du montant est versée d’avance?
Les dépôts que tu reçois en cours d’année ne représentent pas la totalité de ton allocation. Il s’agit d’avances trimestrielles, qui peuvent couvrir jusqu’à 50 % du montant annuel auquel tu as droit. Il est donc difficile de mettre un chiffre clair, comme pour d’autres crédits, notamment l’allocation canadienne pour enfants ou la pension pour la sécurité de la vieillesse.
Le reste est calculé au moment de la production de ta déclaration de revenus, où l’ARC ajuste le tout selon ton revenu réel pour l’année complète. Si tu as produit ta déclaration et que tu étais admissible l’an dernier, aucune démarche additionnelle n’est requise : les versements se font automatiquement.
Quand le prochain montant sera-t-il versé?
Le prochain versement de l’ACT est prévu le 12 juillet prochain. Puisque ça tombe un dimanche, il est devancé au vendredi 10 juillet.
Un dernier dépôt suivra ensuite le 9 octobre prochain pour clore l’année. Si l’argent n’apparaît pas dans ton compte dans les dix jours ouvrables suivant la date prévue, il est conseillé de communiquer directement avec l’ARC.
Assure-toi aussi que tes informations bancaires sont bien à jour dans ton dossier pour éviter tout retard.
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