13 des meilleurs casse-croûtes au Québec pour satisfaire ton « craving » de fruits de mer
C'est l'heure d'offrir un solide « road trip » à tes papilles!
Les fruits de mer font partie des plus grandes richesses gourmandes du Québec et certains casse-croûte savent très bien les mettre en valeur à travers leurs plats. Homard, crevettes nordiques, crabe, pétoncles ou poisson fraîchement préparé : les produits de la mer occupent une place de choix sur les menus de ces adresses qui attirent les foodies des quatre coins de la province.
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Lorsqu'on aperçoit la photo d'une guédille qui déborde de homard ou d'une poutine aux fruits de mer sur les réseaux sociaux, quelques heures de route semblent tout à coup bien peu pour aller y goûter. Si tu cherches une bonne excuse pour prendre la route cet été, ces treize cantines risquent de te convaincre.
Sea Shack au bord du lac
Prix moyen par plat : 15 $Adresses :
- 12270, rue Notre-Dame O., Trois-Rivières, QC
- 11700, boul. Bécancour, Bécancour, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ton itinéraire passe par Trois-Rivières, le Sea Shack mérite assurément un arrêt. Niché au bord du lac Saint-Pierre, ce casse-croûte prouve qu'il n'est pas nécessaire de rouler jusqu'au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie pour déguster d'excellents fruits de mer. Au menu, on retrouve notamment des calmars frits, des crevettes popcorn, un sandwich à la truite fumée ainsi qu'une réconfortante chaudrée de poisson.
Avec son emplacement au bord de l'eau qui bénéficie de magnifiques couchers de soleil, c'est le genre d'endroit où tu voudras sans doute t'attarder un peu plus longtemps que prévu... surtout si un gelato maison est au programme pour terminer ton repas. Bonne nouvelle : il y a également une nouvelle succursale située à Bécancour qui est ouverte depuis le 1er juillet 2026.
Cantine Sainte-Flavie
Prix moyen par plat : 15 $
Adresse : 479, route de la Mer, Sainte-Flavie, QC
Pourquoi tu dois y aller : Difficile de parler des meilleurs casse-croûtes de fruits de mer au Québec sans mentionner la Cantine Sainte-Flavie. Situé aux portes de la Gaspésie, ce casse-croûte est reconnu pour ses portions très généreuses qui mettent les fruits de mer à l'honneur. Les guédilles bien garnies et la célèbre poutine à la chair de homard attirent chaque été des visiteurs prêts à faire un détour pour y goûter. Ajoute à ça une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, et tu obtiens tous les ingrédients clés d'un arrêt gourmand dont tu te souviendras longtemps.
Chez Mag, La fine cantine
Prix moyen par plat : 20 $
Adresses :
- 2460, chemin Royal, Sainte-Famille, QC
- 53-A, route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, QC
- 96, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul, QC
Pourquoi tu dois y aller : S'il y a un endroit où l'expression « jamais trop de homard » prend tout son sens, c'est bien Chez Mag. On pourrait presque dire que c'est le homard qui est servi avec les frites, tellement les portions sont généreuses! Avec trois localisations, cette cantine est devenue un incontournable pour les amateur.trice.s de fruits de mer grâce à ses lobster rolls bien garnis, sa décadente poutine au homard et son impressionnante « Assiette Ultime », qui réunit une guédille au homard, une poutine au homard et des calmars frits dans une seule et même commande. Une chose est certaine : tu risques de repartir le ventre bien plein.
Snack bar Chez Mélo
Prix moyen par plat : 12 $
Adresse : 1881, chem. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de sortir des classiques le temps d'un arrêt gourmand? Le Snack Bar Chez Melo apporte une touche de fraîcheur aux cantines québécoises grâce à son ambiance colorée et à son menu inspiré des saveurs mexicaines. Parmi les incontournables, les tacos au poisson frit font partie des favoris des habitué.e.s, tout comme le généreux fish & chips en tempura, servi avec une sauce tartare maison et des frites bien croustillantes. Nichée au cœur du charmant village de Saint-Mathieu-du-Parc, cette adresse festive est l'endroit parfait pour casser la croûte avant ou après une journée à explorer la région.
Casse-croûte du Pêcheur
Prix moyen par plat : 20 $
Adresse : 4, rue Maltais, Sept-Îles, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce n’est pas tous les jours qu'on voit un casse-croûte en forme de casier à homard! Rien que pour son bâtiment original, cette adresse de Sept-Îles mérite qu'on s'y arrête. Heureusement, le menu est tout aussi convaincant avec sa guédille aux crevettes, son club sandwich au homard et sa décadente poutine aux fruits de mer. Ajoute à ça une magnifique vue sur l'eau, et tu obtiens le genre d'endroit dont on se souvient longtemps après son road trip. Prépare-toi : ton téléphone risque de sortir de ta poche avant même que ton assiette arrive.
Cantine Barberousse
Prix moyen par plat : 15 $
Adresse : 292, boul. Perron E., Sainte-Anne-des-Monts, QC
Pourquoi tu dois y aller : Manger des fruits de mer face à la mer? Difficile de faire plus gaspésien comme expérience. Installée directement sur le site de l'Auberge festive le Sea Shack, la Cantine Barberousse t'accueille du matin jusqu'au soir avec un menu qui évolue au fil de la journée. Croquettes de turbot, guédilles, burgers et poutines se partagent la vedette dans une ambiance décontractée où l'on profite autant du repas que du paysage. Entre deux bouchées, il suffit de lever les yeux pour admirer le littoral ou de prolonger la sortie avec un arrêt au bar situé à quelques pas. Une adresse où l'on vient autant pour l'ambiance que pour ce qu'il y a dans l'assiette.
Grand’Ourse - La cantine de Kamouraska
Prix moyen par plat : 20 $
Adresse : 53, av. Morel, Kamouraska, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les casse-croûtes qui sortent un peu de l'ordinaire, Grand'Ourse risque de te charmer. Située dans le magnifique village de Kamouraska, cette cantine réinvente les grands classiques avec une touche plus gastronomique, sans perdre le côté gourmand qu'on recherche lors d'un road trip estival. En plus des guédilles aux crevettes de Matane et au homard, le menu propose notamment des burgers au fromage vieilli ainsi que des poutines revisitées, comme la version à la ratatouille ou aux champignons portobellos. Après ton repas, il ne te restera qu'à marcher quelques pas jusqu'au fleuve pour profiter de l'une des plus belles vues de la région.
Cantine de la Seigneurie 132
Prix moyen par plat : 20 $
Adresse : 18, 1ère Avenue O., Mont-Louis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Certains arrêts gourmands résument parfaitement les vacances d'été et la Cantine de la Seigneurie 132 en est un bel exemple. Située à Mont-Louis, à deux pas de la plage, cette adresse est l'endroit rêvé pour savourer une poutine au homard, une guédille ou encore un club sandwich généreusement garni de homard, de crabe ou de crevettes de Matane. Comme si ce n'était pas déjà assez tentant, l'établissement a récemment inauguré un bar laitier directement sur place. Une excellente excuse pour terminer ton repas avec une crème glacée avant de reprendre la route.
Le Shack du Pêcheur
Prix moyen par plat : 30 $Adresses :
- 1052, rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC
- 1119, boul. Taschereau, La Prairie, QC
- 10, boul. de Bromont, Bromont, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d'un festin de fruits de mer sans parcourir des centaines de kilomètres? Le Shack du Pêcheur est l'adresse toute désignée. Avec ses succursales de Boucherville et de La Prairie, le Shack du Pêcheur permet de satisfaire tes envies de homard, de moules, d'huîtres, de pieuvre et de fish and chips à quelques minutes de Montréal. Impossible toutefois de passer sous silence son spectaculaire Bloody Caesar, garni de pattes de crabe, de brochettes de crevettes, d'huîtres, d'olives, de fèves épicées et même d'un homard entier. Une version express est également installée à Bromont, idéale pour faire un petit gourmand lors de ton prochain passage en Estrie.
Casse-croûte Chez Ginette
Prix moyen par plat : 15 $
Adresse : 190, ch. des Bains, Saint-Irénée, QC
Pourquoi tu dois y aller : Il y a des endroits qui résument parfaitement l'été au Québec, et le casse-croûte Chez Ginette en fait partie. Installée juste en face de la plage municipale de Saint-Irénée, cette cantine est l'endroit rêvé pour combler une envie de guédille au homard, de burger bien garni ou de rondelles d'oignon après quelques heures passées au soleil. L'ambiance décontractée, la proximité du fleuve et le décor enchanteur te donneront envie d'étirer l'après-midi un peu plus longtemps.
Au Boucaneux
Prix moyen par plat : 35 $
Adresse : 210, rue Mackay, Rivière-du-Loup, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as un solide appétit et un faible pour les fruits de mer, Au Boucaneux risque de te faire de l'œil. Situé à Rivière-du-Loup, ce casse-croûte au bord du fleuve propose un menu impressionnant où se côtoient poutine au homard, pizza aux fruits de mer, spaghetti au homard et même un duo terre et mer composé de filet mignon et de crevettes. Les plus gourmand.e.s voudront toutefois relever le défi de l'Assiette du capitaine, un véritable festin qui réunit un homard entier de 1,25 lb, des crevettes tigrées, des pétoncles et une généreuse portion de morue. Disons qu'il vaut mieux arriver le ventre vide!
Casse-croûte Mam'zelle Maria
Prix moyen par plat : 20 $
Adresse : 597, boul. Perron, Maria, QC
Pourquoi tu dois y aller : Prépare-toi à avoir un sérieux dilemme au moment de commander! Au Casse-croûte Mam'zelle Maria, la carte est remplie de spécialités qui donnent envie de tout goûter, des guédilles au homard et aux crevettes jusqu'au club sandwich au homard, en passant par les pétoncles panés, les moules-frites et la réconfortante soupe de poisson garnie de crevettes et de pétoncles. Située dans la magnifique Baie-des-Chaleurs, cette adresse est un arrêt tout indiqué pour faire le plein de saveurs maritimes pendant un road trip en Gaspésie. Si tu parviens enfin à faire un choix, récompense-toi avec une crème glacée du bar laitier avant de reprendre la route.
Chez Chantal
Prix moyen par plat : 15 $
Adresse : 95, rue du Quai, La Malbaie, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Chantal, on vient d'abord pour une chose : la fameuse guédille au homard, à savourer avec la brise du fleuve en toile de fond. Mais difficile de résister à leur poutine décadente, garnie de généreux morceaux de homard, de frites fraîches, de fromage en grains de Saint-Fidèle et d'une onctueuse sauce crémeuse à base de bisque de homard. De quoi satisfaire les plus grand.e.s amateur.trice.s de fruits de mer! Et pour conclure le repas sur une note sucrée, laisse-toi tenter par l'une des nombreuses saveurs de crème glacée dure Coaticook offertes sur place.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.