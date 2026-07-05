Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche
Tic, tac! Plus quelques jours pour envoyer ton formulaire et tu n'as même pas besoin de reçu! 🤑
Tic, tac! Tu as peut-être de l'argent qui t'est dû et le temps presse avant qu'il ne te glisse entre les doigts. Le règlement de l'action collective relative aux cartes de crédit prépayées de Peoples Trust tire à sa fin, et il ne reste que quelques jours pour envoyer ta réclamation.
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La Cour supérieure du Québec a approuvé cette entente le 25 mars 2026, dans un dossier qui vise la Compagnie de fiducie Peoples ainsi que plusieurs détaillants québécois. Les cartes visées, notamment celles vendues sous les appellations Vanilla, Perfect Gift et American Express, auraient affiché leurs frais d'activation en si petits caractères que le coût réel restait difficile à repérer pour la clientèle. Ni Peoples Trust ni les autres entreprises concernées n'ont admis de faute dans cette affaire.
Qui peut réclamer une compensation?
Ton admissibilité repose sur l'endroit et le moment de ton achat. Si tu as acheté une carte prépayée quelque part au Québec entre le 9 mai 2019 et le 11 février 2026, et que cet achat était destiné à un usage personnel plutôt que professionnel, tu remplis déjà les principales conditions. Aucun reçu n'est nécessaire pour appuyer ta réclamation : il suffit de fournir quelques détails, comme la ville et la période approximative de ton achat.
Combien d'argent peux-tu recevoir?
L'enveloppe totale prévue pour ce règlement s'élève à 5 500 000 $. Une fois les honoraires juridiques et les frais d'administration soustraits, le reste sera réparti à parts égales entre toutes les personnes dont la réclamation aura été acceptée. Selon le nombre total de demandes approuvées, chacune pourrait recevoir entre trois et cent dollars, peu importe le nombre de cartes achetées durant la période visée. Le versement se fait ensuite par virement Interac, à condition de le déposer dans les trente jours suivant sa réception.
Comment envoyer ta demande avant qu'il ne soit trop tard?
Le formulaire de réclamation se trouve sur le site officiel du règlement. Tu devras y préciser la ville où tu as fait ton achat, une estimation du mois et de l'année, ainsi qu'une adresse courriel valide pour recevoir ton virement Interac. Cette étape doit absolument être complétée avant le 8 juillet 2026, à 23 h 59, heure de l'Est.
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