Cet organisateur au IKEA coûte 19,99 $ et c’est un « must » pour ta petite cuisine
À ce prix-là, ça vaut le coup d'oeil!
Les petites cuisines demandent souvent un peu de créativité pour maximiser chaque recoin. Quand les tiroirs débordent et que les ustensiles s'accumulent sur le comptoir, une solution simple peut faire toute la différence. Justement, IKEA vend une trouvaille à 19,99 $ qui pourrait bien devenir un indispensable si tu cherches à gagner de l'espace sans te lancer dans de gros travaux.
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Le rangement réglable SUNNERSTA s'installe sans perçage et permet d'utiliser l'espace des murs pour suspendre des ustensiles, des tasses, des linges ou encore des accessoires de cuisine grâce à ses crochets. Sa hauteur est ajustable entre 45 et 65 cm, ce qui facilite son installation selon l'espace disponible.
Le rangement réglable SUNNERSTA est à vendre pour 19,99 $ au IKEA. IKEA
L'un de ses principaux avantages, c'est qu'il libère de la place dans les armoires, les tiroirs et sur le comptoir. IKEA précise d'ailleurs qu'il peut être complété avec les autres accessoires de la collection SUNNERSTA pour personnaliser davantage le rangement selon tes besoins.
Du côté des avis, plusieurs personnes soulignent à quel point ce support est pratique dans les petits logements. Une cliente explique qu'il lui a permis de récupérer beaucoup d'espace de rangement sans avoir à percer les murs, tandis qu'une autre mentionne qu'il est idéal pour suspendre spatules, tasses à mesurer et torchons. Quelques commentaires rappellent toutefois de respecter la limite de poids recommandée, puisque la partie réglable peut être moins stable si elle est surchargée.
Cet organisateur pourrait donc être une solution bien pratique pour rendre une petite cuisine plus fonctionnelle, surtout si chaque centimètre compte chez toi.
Rangement réglable SUNNERSTA
Prix : 19,99 $
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