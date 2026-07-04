Cette auberge au Québec te plonge dans une ambiance tropicale le temps d'une journée

Décrocher au bord de l'eau, c'est OUI!

La terrasse du Domaine Bazinet. Droite : Une personne au bord de l'eau.

Plage au Québec : une auberge cache une plage au look tropical.

Pourvoirie Domaine Bazinet | Facebook, @anabel__soucy | Instagram
Éditrice Junior

Entre les journées au bord de l'eau, les escapades improvisées et les week-ends au chalet, l'été est fait pour décrocher, et tu n'as même pas besoin de prendre l'avion pour t'offrir une journée qui donne l'impression d'être en voyage. À moins de deux heures de Montréal, il existe un endroit où tu peux t'étendre sur une plage, relaxer sous des pergolas au toit de paille et admirer un lac entouré de montagnes. Honnêtement, le décor a de quoi te faire oublier que tu es toujours au Québec.

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Le Domaine Bazinet, à Sainte-Émélie-de-l'Énergie dans Lanaudière, est avant tout une pourvoirie réputée où la pêche est à l'honneur, mais sa plage aménagée vaut tout autant le détour. Dès ton arrivée, les pergolas au toit de paille, les chaises longues et la terrasse avec vue sur le lac créent une ambiance qui donne envie de ralentir et de profiter pleinement de l'été.

Même si plusieurs visiteurs et visiteuses s'y rendent pour lancer leur ligne, il y a bien plus à faire sur place. Tu peux te baigner, partir en kayak, en pédalo, en planche à pagaie ou en Power Paddle, ou encore t'amuser sur les modules gonflables installés sur le lac. Les familles apprécieront aussi les aires de jeux, les sentiers et les grands espaces, tandis que la chute de 100 pieds illuminée ajoute une touche spectaculaire lorsque le soleil se couche.

Si une simple journée ne te suffit pas, tu peux prolonger l'expérience en réservant une chambre à l'auberge, un chalet pouvant accueillir jusqu'à douze personnes ou un emplacement de camping. Plusieurs forfaits sont proposés, qu'il s'agisse de séjours axés sur la pêche, de vacances en famille ou d'une escapade en plein air. Il est même possible d'ajouter une journée au Spa Natur'Eau, situé à une cinquantaine de minutes, avec la possibilité d'inclure un massage.

Que ton plan parfait consiste à passer des heures sur la plage, à relaxer sur la terrasse avec une vue imprenable sur le lac ou à profiter d'une journée de pêche dans un décor exceptionnel, le Domaine Bazinet réunit tout ce qu'il faut pour décrocher et te sentir en vacances... sans quitter le Québec.

Auberge du Domaine Bazinet

Prix : À partir de 165 $ par adulte par nuit, à partir de 95 $ par adulte juste pour la journée

Adresse : 3000, ch. Bazinet, Sainte-Émélie-de-L'Énergie, QC

Site Internet de l'Auberge du Domaine Bazinet

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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