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7 hébergements dans Lanaudière à booker au moins une fois juste pour l'expérience

Dormir en forêt, sous les étoiles ou perché dans les arbres.

Dômes St-Côme. Droite: Les Pieds sur Terre.

Dômes St-Côme. Droite: Les Pieds sur Terre.

@Simone_andher.mother et @domes.stcome | Instagram, @poutinevann | Instagram
Editor, Studio

Il n'est pas toujours nécessaire d'acheter un billet d'avion pour se retrouver quelque part qui sort de l'ordinaire. Parfois, il suffit de 90 minutes de route pour décrocher.

Dans Lanaudière, les hébergements ne sont pas seulement un endroit où dormir : ils deviennent une destination en soi. Imagine des dômes nichés dans la forêt, des cabanes perchées dans les arbres, des micro-chalets avec spa privé et des yourtes au bord de l'eau. Le décor parfait pour des matins tranquilles et des soirées sous les étoiles.

Assez proche pour une fin de semaine improvisée, assez loin pour se sentir complètement déconnecté, un séjour dans la région va au-delà d'une simple escapade : c'est le genre d'expérience qui reste avec toi longtemps après ton retour en ville.

Envie de nature sans planifier un long voyage? Voici sept hébergements dans Lanaudière qui valent la peine d'être réservés au moins une fois.

La Cime

Coût : À partir de 220 $ par nuit pour deux personnes.

Adresse : 95, rue de la Falaise, Sainte-Béatrix, QC

Pourquoi tu dois y aller : À seulement 90 minutes de Montréal, les mini-chalets de La Cime allient l'excellence architecturale au confort d'une suite d'hôtel luxueuse, le tout couronné par une expérience thermale privée.

La Station Perchée dispose d'un sauna sec, d'un spa et d'une douche extérieure estivale, tandis que le nouveau Cime 02 comprend un sauna sec, un jacuzzi, un hammam et une douche extérieure quatre saisons. Quel que soit ton choix, tu seras ultra détendu.e allongé.e sur un lit king-size dans un peignoir moelleux alors que tu dégustes un panier gourmand de bienvenue en admirant une vue imprenable.

Site Internet de La Cime

Kabania

Kabania

Kabania

Kabania | Courtoisie

Coût : À partir de 90 $ par nuit pour deux personnes.

Adresse : 2244, chem. du Grand Duc, Notre-Dame-de-la-Merci, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves de dormir dans une cabane dans les arbres, plusieurs options s'offrent à toi chez Kabania. Les cabanes sur pilotis peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes et sont équipées de hamacs et de balançoires.

Les cabanitas offrent une version plus intime pour deux personnes, tandis que la Kaboum peut recevoir jusqu'à six personnes et dispose d'un feu de camp privé en dessous.

Site Internet de Kabania

Dômes St-Côme

Coût : À partir de 370 $ par nuit pour deux personnes.

Adresse : 311, 9e Rang, Saint-Côme, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour admirer les levers du soleil les plus éblouissants sans sortir du lit, difficile de battre les Dômes St-Côme. Cette expérience nordique te plonge au cœur de la nature depuis des lits king-size abrités par les parois vitrées du dôme.

Des équipements modernes, tels que des jacuzzis, des spas scandinaves privés, des salles de bains élégantes, des poêles à bois et des hamacs te permettent de profiter des avantages d'une escapade en nature avec tout le confort moderne.

Site Internet des Dômes St-Côme

Le Gollé Goulu

Le Goll\u00e9 Goulu\u200b

Le Gollé Goulu

Simon Laroche | Courtoisie

Coût : À partir de 120 $ par nuit pour deux personnes.

Adresse : 1300, rang des Venne, Saint-Côme, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d'une escapade hors des sentiers battus tout en restant dans un cadre coquet, Le Gollé Goulu est fait pour toi. Tu peux passer la nuit dans une tente sous les étoiles ou réserver une yourte spacieuse en pleine forêt pour partager l'expérience avec un groupe.

Énergie solaire, poêle à bois, cuisine extérieure et ambiance paisible : c'est le genre d'endroit où le temps ralentit, où tu peux observer les constellations et déconnecter complètement.

Site Internet du Gollé Goulu

Les Pieds sur Terre

Les Pieds sur Terre

Les Pieds sur Terre

Les Pieds sur Terre | Courtoisie

Coût : À partir de 156 $ par nuit pour quatre personnes.

Adresse : 3160, 6e Rang, Saint-Calixte, QC

Pourquoi tu dois y aller : À environ une heure de Montréal, cet endroit te permet de dormir dans un tipi, une bulle ou même un refuge inspiré du « trou de hobbit ». Chaque unité est nichée au cœur de la forêt pour plus d'intimité et dispose de son propre spa quatre saisons.

Profite d'un hébergement insolite sans renoncer à l'essentiel, comme une cuisinette et une salle de bain intérieure, ce qui en fait une pause nature facile et douillette.

Site Internet des Pieds sur Terre

Expérience Equinox

Coût : À partir de 319 $ par nuit pour deux personnes.

Adresse : 1500, chem. du Lac-Castor, Notre-Dame-de-la-Merci, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ces dômes élégants sont conçus pour les personnes qui souhaitent être entourées par la nature sans sacrifier leur confort. D'immenses fenêtres panoramiques permettent d'admirer la forêt du matin au soir.

Avec leurs cuisines entièrement équipées, leurs cheminées et leurs spas privés, ils offrent une expérience de glamping raffinée qui rend l'observation des étoiles tout à fait luxueuse.

Site Internet d'Expérience Equinox

Hébergement du lac Copping

H\u00e9bergement du lac Copping

Hébergement du lac Copping

Hébergement du lac Copping | Courtoisie

Coût : À partir de 165 $ par nuit pour deux personnes.

Adresse : 3318, chem. des Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les séjours thématiques, ces yourtes quatre saisons ont chacune une personnalité distincte, allant du romantique au rustique.

Elles ressemblent davantage à des chalets compacts et chaleureux qu'à des tentes, avec une décoration soignée et un accès facile en voiture. C'est un lieu de retraite relaxant au bord du lac, avec une ambiance mémorable.

Site Internet d'Hébergement du lac Copping

Que tu planifies une fin de semaine romantique, une escapade entre ami.e.s pour célébrer un anniversaire ou que tu ressentes simplement le besoin de te ressourcer en pleine forêt, Lanaudière prouve qu'il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour décrocher. Ici, tu ne fais pas que visiter une région : tu vis une expérience dès ton arrivée.

Pour en savoir plus sur les hébergements dans Lanaudière, visite le site Internet de Tourisme Lanaudière ou abonne-toi à leur compte Instagram ou Facebook.

Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.

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