9 des meilleurs restaurants apportez votre vin sur la Rive-Sud de Montréal
Une bonne bouffe et ta bouteille de vin préférée = le rêve.
Tu cherches une bonne table sur la Rive-Sud de Montréal sans dépasser ton budget resto? Bonne nouvelle : la région regorge de restaurants de type « apportez votre vin » où la bouffe est aussi délicieuse que l’ambiance est chaleureuse. Des petites adresses de quartier aux tables plus raffinées, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.
À lire également : Onze vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »Que tu aies envie d'une soirée entre ami.e.s, d'un souper en tête-à-tête ou simplement de déguster ta bouteille de vin préférée à prix d'ami, tu trouveras forcément ton bonheur, et ce, sans faire un gros trou dans ton portefeuille.
La Carcasse
Prix moyen d'un repas : 35 $
Adresse : 277, rue Saint Pierre, Saint-Constant, QC
Pourquoi tu dois y aller : Comme son nom le laisse sous-entendre, La Carcasse est une adresse qui fait particulièrement plaisir aux fans de viande. Ceci dit, les personnes qui préfèrent les saveurs de la mer risquent aussi d’y trouver leur bonheur grâce à une belle sélection de poissons et fruits de mer, comme le tartare de thon façon général tao ou les gaufres garnies de mousse de crevettes qui attirent immédiatement l’attention sur le menu.
L’ambiance est chaleureuse et parfaite pour un long souper entre ami.e.s où tout le monde pige un peu dans les assiettes des autres. Essaie de garder une petite place pour le dessert, parce que le cheesecake « Nutella s’mores » est du genre à faire perdre toute forme de contrôle à la table.
Et Ceatera
Prix moyen d'un repas : 30 $
Adresse : 80, rue Saint-Matthieu, Belœil, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installé au cœur du Vieux-Belœil, Et Caetera charme dès qu’on y met les pieds avec son ambiance chaleureuse et son petit côté bistro. D'ailleurs, la cuisine typiquement française donne presque l’impression d’être dans un petit restaurant européen en retrait d'une grande ville.
Entre les raviolis à la truffe, la cassolette d’escargots et le gigantesque tagine d’agneau (qui est tellement copieuse que tu risques fort de repartir avec un lunch pour le lendemain) il y a de quoi saliver du début à la fin du repas. Honnêtement, après tout ça, la meilleure idée est probablement d’aller marcher un peu sur le bord de l’eau pour digérer, parce que le coin est absolument magnifique.
Portovino
Prix moyen d'un repas : 38 $
Adresse : 8940, boul. Leduc, Brossard, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de savourer de bons plats italiens sans te ruiner, Portovino Brossard est une valeur sûre. Tu y trouveras des assiettes généreuses de pâtes fraîches, des pizzas four à bois, des tartares et des poissons, le tout servi dans une ambiance chic et décontractée. Entre deux bouchées de calmars frits et un verre de vin, tu pourrais fermer les yeux et t’imaginer en Italie (ou presque). Assure-toi surtout de garder de la place pour le dessert : on t’apportera une planche remplie d’options sucrées qui ont toutes l’air plus décadentes les unes que les autres!
L'Ours Caverne culinaire
Prix moyen d'un repas : 35 $
Adresses :
- 200, rue Ste-Marie, La Prairie, QC
- 10, boul. Desaulniers, Saint-Lambert, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu choisisses l’adresse de La Prairie ou celle de Saint-Lambert, L’Ours Caverne Culinaire est l’endroit parfait quand tu as une envie de comfort food. Avec son décor où le bois et la pierre occupent une grande place, l’ambiance donne immédiatement envie de ralentir un peu, de déboucher une bonne bouteille de vin et de passer la soirée à jaser autour de la table.
Avant même d’attaquer les plats principaux, le plateau du Grizzly vaut franchement le détour avec ses arancinis, ses tartares et sa petite surprise du chef qui change selon l’inspiration du moment. Ensuite, difficile de résister aux classiques revisités et ultra gourmands comme le macaroni aux cinq fromages, la pizza Museau au prosciutto, huile de truffe et champignons, les burgers bien garnis ou les côtes levées au fumoir qui sentent le bonheur à plein nez.
Le Marlow
Prix moyen d'un repas : 43 $
Adresse : 7161, boul. Cousineau, Local 203, Saint-Hubert, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Marlow, c’est le genre de resto où tu réserves « pour un petit souper relax »…mais tu finis par analyser chaque bouchée avec ton verre de rouge comme si tu faisais partie du jury de MasterChef Québec. La cuisine est créative sans être prétentieuse, avec des plats travaillés qui donnent envie de goûter à l’assiette de tout le monde autour de la table.
Si tu veux vraiment te gâter, l’option cinq services vaut franchement la peine, surtout avec le petit trou normand qui vient aider la digestion au beau milieu du repas. Entre la bavette de boeuf, l'aile de raie Amandine (non mais, où est-ce que tu as déjà mangé une aile de raie dans la vie?) et le tartare AAA, disons que c’est difficile de repartir sans déjà planifier ton prochain souper là-bas.
Bistro Louis XIV
Prix moyen d'un repas : 35 $
Adresse : 1600, rue de Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec son décor chaleureux et son ambiance un peu old school chic, Bistro Louis XIV est un restaurant parfait quand tu as envie d'un souper un peu fancy sur la Rive-Sud. Ici, la cuisine française est à l’honneur avec des plats qui ne lésinent vraiment pas sur le côté gourmand : foie gras poêlé, escargots servis sur os à la moelle, caille jumbo poêlée… disons qu’on est loin du petit repas léger que tu manges avant d’aller au gym.
Après ta première bouchée, gageons que tu regarderas la personne en face de toi et vous vivrez tous les deux le fameux petit silence qui veut dire : « ok wow ».
Nagomi Sushi
Prix moyen d'un repas : 37,95 $ le dimanche, mardi et mercredi, 42,95 $ les vendredis et samedi pour le menu à volonté
Adresse : 284, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec sa façade subtile sur le bord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Nagomi Sushi est un petit resto sans prétention que plusieurs connaissent surtout pour son énorme menu à volonté. En plus des sushis (qui risquent de bien tester ton niveau de self-control), l’endroit propose aussi plein de plats chauds réconfortants qui rendent chaque commande excitante.
Parmi les incontournables, il y a le poulet général tao, les dumplings poêlés, les fameux dragon eyes, les pizzas sushis et les multiples salades (question d'équilibrer le reste du festin, n'est-ce pas?). Si jamais il te reste un peu de place à la fin du repas, tu peux finir ça avec une petite boule de crème glacée ou des mini beignets frits qui arrivent bien chauds à la table.
Moghel Tandoori
Prix moyen d'un repas : 26 $
Adresse : 2770, boul. Jacques-Cartier E., Longueuil, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu choisisses la succursale de Saint-Lambert ou celle de Longueuil, Moghel Tandoori un restaurant indien qui te donnera immédiatement envie de commander beaucoup trop de plats « à partager ». Le menu regorge de classiques indiens ultra réconfortants, avec des sauces riches, des viandes bien marinées et plein d’options végétariennes franchement délicieuses (mention spéciale au chana masala, un curry végétarien traditionnel à base de pois chiches).
Les portions sont généreuses, l’ambiance est chaleureuse et le fait de pouvoir apporter ta propre bouteille de vin rend le tout encore plus agréable. Honnêtement, tant qu'il restera du pain naan à l’ail du un poulet au beurre sur la table, il y a de bonnes chances que tu dises « une dernière bouchée » au moins douze fois.
Les Cuisiniers
Prix moyen d'un repas : 30 $
Adresse : 1970, rue Léonard-de-Vinci, Sainte-Julie, QC
Pourquoi tu dois y aller : Bonne nouvelle pour les fans du Di Vino de Sainte-Julie : le resto s’est maintenant uni à Les Cuisiniers pour créer une adresse qui risque de faire bien des heureux.ses sur la Rive-Sud. On y retrouve une cuisine italienne généreuse et réconfortante avec des plats qui donnent envie de commander une entrée « juste pour goûter », puis finalement trois autres affaires en extra.
Entre les tortellinis Gigi ultra crémeux, les raviolis au homard, les tartares et les osso buccos qui se défont à la fourchette, disons que le menu risque fort bien de te rassasier. Ajoute une bonne bouteille de vin à ça et tu as pas mal tous les ingrédients pour passer une belle soirée!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.