Cette trouvaille fancy à 1,75$ au Dollarama est identique à celle vendue 17,50$ sur Amazon

C'est presque DIX FOIS plus cher. 🤯

Devanture du Dollarama.

Dollarama vend un sublime ensemble de carafe pour environ 14 $ de moins qu'Amazon Canada.

Claudia Chrétien | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Il y a des objets qui rehaussent instantanément l'apparence d'une pièce en lui donnant une allure haut de gamme. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un article a l'air luxueux qu'il doit forcément coûter cher. Le Dollarama regorge de trouvailles qui nous font sérieusement remettre en question les prix des compétiteurs.

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Récemment, une nouveauté à seulement 1,75 $ a attiré notre attention, et avec raison : elle pourrait ajouter une touche digne d'une chambre d'hôtel chic ou d'un spa à la maison, sans faire exploser ton budget. Ce qui surprend? Amazon Canada en vend une identique...presque dix fois plus cher!

Il s'agit d'un élégant ensemble de carafe en verre au style vintage. Avec son motif composé de cercles de différentes tailles et son design embossé, elle apporte une touche raffinée qui trouve facilement sa place sur une table de chevet, dans une salle de bain, un bureau ou même au salon.

Ensemble de carafe pour table de chevet en verre devant une plante sur une tablette. Droite : Ensemble de 2 carafes \u00e0 eau de chevet vintage et ensemble de verres, carafe \u00e0 eau de nuit transparente en relief avec gobelet sur le site web d'Amazon Canada. La carafe du Dollarama, à seulement 1,75 $.Claudia Chrétien | Narcity Québec

Le concept est aussi pratique qu'élégant. La carafe a une capacité de 591 ml, tandis que le verre sert à la fois de couvercle et de gobelet. Résultat : l'eau reste à l'abri de la poussière pendant la nuit et l'ensemble prend très peu de place. En prime, le tout va au lave-vaisselle.

En comparant les produits, difficile de ne pas remarquer les ressemblances avec une version vendue sur Amazon Canada. On retrouve le même matériau, la même capacité de 591 ml, une surface texturée semblable, bien que le motif monte un peu moins haut pour l'option à bas prix, et le même concept, avec un verre qui s'emboîte sur la carafe pour servir de couvercle.

La principale différence? Le prix.

Ensemble de 2 carafes \u00e0 eau de chevet vintage et ensemble de verres, carafe \u00e0 eau de nuit transparente en relief avec gobelet sur la page web d'Amazon Canada. L'ensemble de deux carafes à eau de chevet vintage vendu sur Amazon Canada.Amazon Canada

Sur Amazon Canada, le duo est vendu 34,99 $, ce qui revient à environ 17,50 $ par ensemble, et ce, avant les taxes. Au Dollarama, un modèle au concept similaire est offert pour seulement 1,75 $. Cela représente une économie de 15,75 $ par carafe, soit environ 90 % de moins. Au moment d'écrire ces lignes, le modèle d'Amazon Canada est en solde à 31,99 $, ce qui demeure nettement plus cher que le prix du magasin du dollar.

À noter que, bien que les produits soient quasi identiques, il ne s'agit pas de la même marque. À moins d'examiner le logo de près, il serait facile de croire qu'ils proviennent de la même collection.

Ce n'est peut-être pas l'article le plus voyant dans les rayons, mais c'est assurément le genre de découverte qui donne l'impression d'avoir déniché une petite pépite.

Si tu comptes mettre la main dessus, garde en tête que l'inventaire varie selon les succursales. Celle-ci a été repérée dans Lanaudière et le Grand Montréal.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecAubainesCanada
  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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