Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈

Un requin blanc.

Plusieurs requins blancs arrivent dans les eaux canadiennes avec la migration estivale.

Shane Myers | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Lorsque l'été arrive et que les eaux se réchauffent, ce n'est pas rare que les requins blancs migrent jusqu'au Canada. Et cette fois, c'est Bella, une femelle de 729 lbs, qui vient de faire un petit tour dans le golfe du Saint-Laurent, tout près des Îles-de-la-Madeleine.

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Selon les données de l'organisation Ocearch, qui suit les déplacements de requins un peu partout dans l'Atlantique Nord grâce à des balises satellites, Bella a émis son dernier signal ce 4 juillet en fin d'après-midi, au large de Pointe-aux-Loups, du côté nord de l'archipel québécoise.

Capture d'\u00e9cran Ocearch. Bella, le requin blanc nage dans les eaux du golfe du Saint-Laurent en juillet 2026. Ocearch

Bella n'en est pas à sa première apparition dans les eaux canadiennes. Elle a été marquée et relâchée le 18 juillet 2025 à Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, par l'équipe de la Tancook Islands Marine Field Station, en collaboration avec les équipes scientifiques d'Ocearch et le chercheur Nigel Hussey, de l'Université de Windsor. Cette opération s'inscrit dans un projet de recherche plus large visant à mieux comprendre les déplacements, les comportements et le cycle de vie des requins blancs qui fréquentent le Canada atlantique pendant la saison chaude.

La semaine dernière, elle a été repérée tout près des côtes prince-édouardiennes avant de nager vers le nord.


Au moment de son marquage, Bella était une grande juvénile mesurant dix pieds deux pouces et pesant environ 729 livres. Son prénom, qui signifie « belle » en italien, a été choisi en l'honneur d'une des plus grandes admiratrices d'Ocearch, originaire de la Floride.

Bella n'est d'ailleurs pas la seule à remonter vers le nord en ce moment. Selon Ocearch, de plus en plus de requins blancs suivis par le Global Shark Tracker prennent la direction de zones d'alimentation prisées, de la Nouvelle-Angleterre jusqu'au Canada atlantique, dans le cadre de leur migration estivale. Le golfe du Saint-Laurent, avec ses populations de phoques, ferait partie de ces zones qui attirent les géants des mers pendant cette période de l'année.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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