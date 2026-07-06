Déraillement de train à Repentigny : Tous les derniers développements (VIDÉOS)
Des wagons remplis de diesel venaient d'être vidés!
À la veille du 13e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, le Québec a bien failli revivre un drame ferroviaire, la fin de semaine dernière. Un train de marchandises du Canadien National (CN) a déraillé en pleine zone résidentielle de Repentigny, sur la Rive-Nord de Montréal. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. On fait le point.
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Ce dimanche 5 juillet, un train de 45 wagons du CN a déraillé au cœur du quartier résidentiel Le Gardeur, à l'intersection du boulevard Le Bourg-Neuf et de la rue Émile-Genest. Une vingtaine de wagons sont sortis des rails.
Trois d'entre eux avaient auparavant transporté du diesel, mais étaient vides au moment de l'accident, selon l'entreprise, qui précise qu'aucune fuite ni aucun incendie ne sont survenus. Aucune personne n'a été blessée, à l'exception du conducteur du train.
Par mesure préventive, la Ville de Repentigny a fait évacuer les résidences du secteur. Hydro-Québec a, pour sa part, interrompu le service d'électricité à près de 2 000 adresses. Le courant a depuis été rétabli.
Au lendemain de l'accident, les causes du déraillement demeuraient inconnues. Toutefois, lors d'une mêlée de presse en début de soirée, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, a confirmé qu'un passage à niveau avait récemment fait l'objet de travaux dans le même secteur.
Le CN a entrepris le démantèlement du convoi et le nettoyage des lieux au cours de la nuit. Ces travaux se poursuivaient toujours au moment d'écrire ces lignes. La compagnie ferroviaire entreprendra une enquête pour détemriner les causes de l'accident.
Cet accident a de quoi raviver de douloureux souvenirs. Dans la nuit du 6 juillet 2013, un train transportant plus de 7 millions de litres de pétrole brut avait déraillé à Lac-Mégantic, en Estrie, détruisant une grande partie du centre-ville et faisant 47 victimes.
La catastrophe avait déclenché un vaste débat sur le transport de matières dangereuses en zone résidentielle.
Sur Facebook, la ministre de l'Environnement du Québec, Pascale Déry, a d'ailleurs qualifié le déraillement de Repentigny de « préoccupant, voire même inquiétant ».
Elle et le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, suivent d'ailleurs l'évolution de la situation de près, dit-on.