Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées
Il avait entrepris de faire retirer ses tatouages pour compliquer son identification. 😮
Une semaine après l'annonce de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, la police nationale d'Espagne a rendu publiques dans les derniers jours des images liées à l'opération qui a mené à la capture du Québécois sur le Vieux Continent.
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La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé le 26 juin dernier que l'homme de 36 ans, visé par une ordonnance internationale de détention et recherché depuis février 2023 pour trafic de drogue, avait été localisé puis arrêté à Marbella, dans le sud de l'Espagne.
Dans un communiqué publié ce jeudi 2 juillet, les autorités espagnoles précisent que le Saguenéen sortait très rarement de sa luxueuse résidence afin d'éviter d'être repéré. Il aurait même entrepris de faire retirer ses tatouages les plus visibles pour compliquer son identification.
Plus de dix mois d'échanges constants d'informations entre la police espagnole, la SQ et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) auraient été nécessaires avant de confirmer avec certitude sa cachette.
C'est finalement lors de l'une de ses rares sorties, alors qu'il montait à bord d'un véhicule, qu'il a été identifié puis interpellé par la Police nationale espagnole.
Ali Boivin faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrestation pancanadiens pour trafic de stupéfiants, complot et possession en vue d'en faire le trafic. À ces accusations se sont ajoutés, au printemps 2026, des chefs plus graves liés au gangstérisme et au trafic d'armes.
Le suspect était considéré comme un proche collaborateur de Dave « Pic » Turmel, présumé chef du gang Blood Family Mafia (BFM), lui-même arrêté à Rome en 2025. Après l'arrestation d'un autre membre du groupe, Bryan Fuentes Gramajo, en mars dernier, Boivin était devenu le fugitif le plus recherché au pays.
En janvier 2026, une dizaine de personnes de son entourage avaient d'ailleurs été arrêtées lors d'opérations simultanées menées au Saguenay et dans la grande région de Montréal.
Les autorités n'ont toutefois pas confirmé si sa conjointe, Yaulise Lemieux-Bellavance, elle aussi recherchée et qui se trouvait à ses côtés, a été arrêtée lors de l'intervention en Espagne.
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