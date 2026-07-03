Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées

Il avait entrepris de faire retirer ses tatouages pour compliquer son identification. 😮

All Boivin. Droite : All Boivin.

Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées par la police espagnole.

Policía Nacional | XPolicía Nacional | X, Bolo Programme
Éditeur Junior, Nouvelles

Une semaine après l'annonce de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, la police nationale d'Espagne a rendu publiques dans les derniers jours des images liées à l'opération qui a mené à la capture du Québécois sur le Vieux Continent.

À lire également : All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté sur un autre continent

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé le 26 juin dernier que l'homme de 36 ans, visé par une ordonnance internationale de détention et recherché depuis février 2023 pour trafic de drogue, avait été localisé puis arrêté à Marbella, dans le sud de l'Espagne.

Dans un communiqué publié ce jeudi 2 juillet, les autorités espagnoles précisent que le Saguenéen sortait très rarement de sa luxueuse résidence afin d'éviter d'être repéré. Il aurait même entrepris de faire retirer ses tatouages les plus visibles pour compliquer son identification.

Plus de dix mois d'échanges constants d'informations entre la police espagnole, la SQ et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) auraient été nécessaires avant de confirmer avec certitude sa cachette.

C'est finalement lors de l'une de ses rares sorties, alors qu'il montait à bord d'un véhicule, qu'il a été identifié puis interpellé par la Police nationale espagnole.

Ali Boivin faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrestation pancanadiens pour trafic de stupéfiants, complot et possession en vue d'en faire le trafic. À ces accusations se sont ajoutés, au printemps 2026, des chefs plus graves liés au gangstérisme et au trafic d'armes.

Le suspect était considéré comme un proche collaborateur de Dave « Pic » Turmel, présumé chef du gang Blood Family Mafia (BFM), lui-même arrêté à Rome en 2025. Après l'arrestation d'un autre membre du groupe, Bryan Fuentes Gramajo, en mars dernier, Boivin était devenu le fugitif le plus recherché au pays.

En janvier 2026, une dizaine de personnes de son entourage avaient d'ailleurs été arrêtées lors d'opérations simultanées menées au Saguenay et dans la grande région de Montréal.

Les autorités n'ont toutefois pas confirmé si sa conjointe, Yaulise Lemieux-Bellavance, elle aussi recherchée et qui se trouvait à ses côtés, a été arrêtée lors de l'intervention en Espagne.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
sûreté du québec crimes au québec criminels les plus recherchés au canada all boivin
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Recours collectif contre Keurig : Il ne reste que 5 jours pour réclamer ton argent au Québec

Tu pourrais recevoir jusqu'à 75 $ en remplissant le formulaire à temps. 👀

5 nouveaux cas de rougeole dans la région de Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Tu as peut-être fréquenté l'un des endroits visités par les personnes infectées. 👀

Allocation canadienne pour enfants : Tu recevras jusqu'à 680 $ ce mois-ci et voici quand

En plus, ton dépôt de juillet est plus élevé! 💰

Costco offre un article parfait pour les sorties d'été pour 38 % moins cher que sur Amazon

Et tu as le double pour un meilleur prix!

Grande Vie : Loto-Québec cherche 1 gagnant qui perdra bientôt 25 000 $ par année à vie

Vérifie bien tes billets! 🤯

Un spectacle lumineux inspiré de la saga Harry Potter débarque bientôt à Montréal

Ça s'annonce magique!

Alerte météo : Des orages violents avec risque de tornade vont secouer le Québec

Grêle de la taille d'une balle de ping-pong et rafales fortes : Ça va brasser dans plusieurs régions. 😳🌪️

Cette populaire terrasse au bord de l'eau à 1h de MTL a fermé — voici ce qui la remplace

Fini La Tropézienne 😢... Allô L'Ancrage! 😍

Voici où ces 8 joueurs du Canadien de Montréal passent leurs vacances cet été 2026

De Miami à Paris, leur été est loin d'être plate! 👀

Cette maison à vendre dans les Laurentides est à 29 995 $ et est aussi kitch que cute

Et c’est une des moins chères sur le marché immobilier au Québec!