100 000 $ pour retrouver Dylan Denis, le Québécois le plus recherché au Canada

Ouvre les yeux, il pourrait toujours se trouver dans le Grand Montréal. 👀

Dylan Denis. Droite : un écusson du SPVM.

La police de Montréal offre 100 000 $ pour retrouver Dylan Denis, le Québécois le plus recherché au Canada.

Programme Bolo, Service de police de la Ville de Montréal - SPVM | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le nom de Dylan Denis te dit peut-être quelque chose. Depuis l’arrestation d’All Boivin le 26 juin dernier, c'est maintenant lui qui est le Québécois le plus recherché au Canada, selon le programme Bolo. Une récompense de 100 000 $ est même offerte pour toute information menant à son arrestation. Voici ce qu’il faut savoir à son sujet.

À lire également : Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées

L'homme est activement recherché par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec un homicide survenu en plein cœur d'Ahuntsic-Cartierville. Le 14 mai 2024, un homme a été abattu sur l'avenue du Parc, près de la rue Legendre. Malgré l'arrivée rapide des services d'urgence, la victime est décédée de ses blessures à l'hôpital.

Deux autres suspects avaient été arrêtés quelques semaines plus tard dans cette affaire, l'un à Saint-Jérôme et l'autre en Colombie-Britannique. Dylan Denis, le troisième homme accusé, demeure quant à lui introuvable depuis.

Le personnel d’enquête croit que le suspect pourrait toujours être dans le Grand Montréal, notamment à Laval, où il a plusieurs proches et connaissances.

Une récompense pouvant atteindre 100 000 $ est offerte jusqu'au 18 novembre 2026 pour toute information permettant de mener à son arrestation.

Fiche technique de Dylan Denis

  • Âge : 28 ans
  • Taille : 1,70 m
  • Poids : 77 kg
  • Cheveux : bruns
  • Yeux : bruns
  • Langue parlée : français
  • Teint : pâle
  • Signes distinctifs : nombreux tatouages sur les mains, les bras, le torse et le dos, dont un tatouage au cou portant l'inscription « CRIME PAY$ »
  • Numéro de dossier : MTLEV2400386137
  • Recherché pour : meurtre au premier degré
  • Corps policier responsable : Service de police de la Ville de Montréal

Dylan Denis Dylan Denis porte de nombreux tatous distinctifs. Programme Bolo

Pour consulter la fiche du programme Bolo de Dylan Denis, c'est par ici.

Pour consulter la fiche de la Sûreté du Québec, c'est par ici.

Pour consulter la fiche du SPVM, c'est par ici.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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